Huawei и её китайский партнёр Phlexing сообщили, что им удалось преодолеть последствия американских ограничений на использование передовых инструментов для проектирования чипов — на глобальном рынке в этом сегменте доминируют американские Synopsys и Cadence. Теперь китайский технологический гигант имеет возможность самостоятельно разрабатывать чипы нового поколения для смартфонов и серверов.

Малоизвестный разработчик ПО для автоматизации проектирования электроники (EDA) Phlexing Technology объявил о сотрудничестве с Huawei в создании инструментов для проектирования чипов на основе разработанного последней принципа Tau Scaling Law. Стратегическое партнёрство началось ещё в 2019 году с работы над новым комплексом EDA-инструментов под названием Tau EDA, рассказали в Phlexing.

Huawei интегрирует инструменты Phlexing EDA с решениями других китайских разработчиков ПО для проектирования чипов, используя их в реальных проектах; Phlexing EDA значительно повышает продуктивность всей производственной цепочки, отметили в Phlexing. Huawei, кроме того, приложила значительные усилия для пересмотра процесса проектирования чипов и преодоления препятствий чтобы, обеспечить возвращение собственных процессоров на рынок, добавили в подразделении Kirin. «Нам пришлось решить восемь серьёзных технологических задач. Мы реализовали масштабную программу, охватывающую архитектуру, проектирование, технологические рабочие процессы и инструменты EDA», — рассказал архитектор процессоров Huawei Kirin Юй Лю (Yu Liu)

Выручка Huawei от лицензирования патентов достигла рекордных показателей, сообщили в компании: в 2024 году она составила $630 млн, а в 2025 достигла $800 млн; совокупная выручка компании от лицензирования патентов в период с 2011 по сентябрь 2026 года достигла $6,9 млрд.

В 2025 году расходы Huawei на исследования и разработку составили $29 млрд — 21,8 % от годовой выручки компании. В этой сфере заняты 114 тыс. человек — более половины сотрудников Huawei. Компания создала 86 лабораторий фундаментальных технологий и более 180 совместных инновационных лабораторий. На долю беспроводной связи приходится 41 % действующих патентов Huawei, на потребительскую электронику — 16 %, на искусственный интеллект и вычислительные системы — 13 %. В настоящее время у компании более 8000 связанных с ИИ патентов.

Huawei активизировала работу в сфере разработки чипов: в этом году компания представила кластер ориентированных на зарубежный рынок процессоров для суперкомпьютеров, анонсировала стандарт UnifiedBus и технологию оптической интеграции, призванные составить конкуренцию технологиям межсоединений от Nvidia. Huawei обошла американские ограничения, найдя новый метод проектирования чипов на основе разработанного ей решения Tau Scaling Law.