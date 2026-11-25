Одной из важнейших тем этого года в технологической отрасли был и остаётся дефицит чипов памяти, из-за которого многие производители уже повысили цены на свои устройства. Теперь эта проблема начала сказываться и на планах компаний по объёмам продаж: в 2027 году будет реализовано меньше смартфонов, чем в текущем.

Большинство крупных производителей смартфонов уже определилось с целевыми показателями продаж на 2027 год — они ожидают, что в следующем году продадут значительно меньше устройств, сообщает издание Jiemian News со ссылкой на источники в цепочке поставок. Наиболее существенное сокращение прогнозируется у Vivo и Xiaomi. Vivo снизила целевой показатель с 85 млн в 2026 до 60 млн в 2027 году; Xiaomi — со 120 млн до 90 млн. Это означает падение на 29 % и 25 % соответственно.

Motorola планирует в следующем году реализовать 50 млн устройств, и это на 20 % меньше 50 млн единиц, установленных на 2026 год. Oppo установила планку на уровне 90 млн единиц, и это на 14 % ниже показателя на 2026 год. Samsung и Apple сократили свои прогнозы менее значительно. Samsung планирует продать 210 млн устройств, что соответствует снижению на 9,5 % по сравнению с 232 млн в этом году; Apple — 220 млн, и это на 5,6 % ниже актуальных 233 млн единиц.

Единственным исключением является Honor, которая сохранила прогноз на уровне 50 млн устройств, как и в этом году. На презентации смартфонов серии Honor 700 гендиректор компании Ли Цзянь (Li Jian) заявил, что в среднем ценовом сегменте дела обстоят хуже из-за роста издержек по сравнению с флагманскими моделями, которые стали выгоднее. Honor оказалась единственным ведущим китайским брендом смартфонов, продемонстрировавшим рост поставок в III квартале по сравнению с предыдущим.

Чтобы удержать цены на прежнем уровне из-за дефицита памяти Honor была вынуждена упростить характеристики некоторых моделей; использовать менее производительные чипы, камеры или сократить объём памяти. Из-за дефицита памяти и роста цен на неё такие компании как Xiaomi, Vivo и Oppo в этом году отметили двузначное падение продаж. В 2027 года тенденция, вероятно, сохранится, и лишь Honor сохраняет перспективы для своей линейки устройств. Общий подъём показателей рынка едва ли произойдёт раньше начала 2028 года.