Известный «яблочный» эксперт Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg сообщил, что Apple продолжает работы над 19- или 20-дюймовым складным iPad, который будет похож на гигантский iPhone Duo, но без внешнего экрана. Гурман также рассказал, что внутри Apple ведутся эксперименты по запуску полноценной macOS на планшетах, однако маловероятно, что такое устройство в ближайшее время станет доступно широкой публике.

По мере того как аппаратная часть iPad становилась всё мощнее, программное обеспечение зачастую не поспевало за ней. Сначала появилась возможность разделения экрана, а в прошлом году, с выходом iPadOS 16, на устройствах наконец появилась полноценная поддержка оконного интерфейса. Тем не менее, пользовательский интерфейс всё ещё выглядит довольно громоздким по сравнению с macOS.

Последние поколения планшетов iPad оснащаются теми же чипами, что и компьютеры Mac, поэтому многие надеялись, что Apple позволит запускать на них полноценную macOS вместо довольно неуклюжей оконной системы iPadOS. Доводы Apple против объединения устройств стали ещё менее убедительными после появления MacBook Pro с сенсорным экраном. В подкасте Bloomberg Марк Гурман рассказал, что Apple уже проводит подобные эксперименты внутри компании, однако никаких признаков того, что это станет доступно пользователям, пока нет.

«У Apple есть iPad, работающие на macOS, — и так продолжается уже довольно давно. Поскольку в основе iPad и Mac лежит одна и та же архитектура Apple Silicon, компания обладает гибкостью, позволяющей тестировать подобные вещи, — отметил Гурман. — Что касается того, появится ли macOS на iPad, то, на мой взгляд, в ближайшем будущем этого ждать не стоит. Сейчас не ведётся никакой работы над созданием новой операционной системы для iPad; нет никаких усилий по адаптации macOS для массового использования на планшетах Apple».

По словам Гурмана, Apple, по-видимому, продолжит вносить точечные изменения, постепенно приближая функциональные возможности iPad к уровню Mac, однако о полноценном объединении систем речи не идёт. Он также подтвердил, что работа над складным iPad гигантского размера с 19- или 20-дюймовым дисплеем, о котором давно ходят слухи, продолжается. Однако, нет никакой гарантии, что устройство вообще выйдет в свет: сроки уже сдвинулись с 2027–2028 годов на 2029-й, а проблемы с себестоимостью и выходом годных изделий могут и вовсе привести к закрытию проекта. Если же он всё-таки будет реализован, то, как ожидается, цена устройства составит от $3000 до $5000.