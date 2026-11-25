Компания Nothing опубликовала новое изображение беспроводных наушников Ear (note), впервые продемонстрировав их внутри футляра со встроенными средствами записи звука. Производитель также раскрыл подробности конструкции устройства и подтвердил поддержку Hi-Res Audio.

Футляр получил прямоугольный алюминиевый корпус с прямыми гранями и металлической отделкой. Внутри расположены два наушника с прозрачными элементами конструкции. Через специальные окна, очертания которых вдохновлены топографическими картами, можно рассмотреть внутренние компоненты.

На футляре предусмотрены две физические кнопки — Talk и Record. Первая позволяет записывать голос пользователя, а вторая предназначена для записи разговоров с последующей расшифровкой. По словам Nothing, расположение кнопок напоминает органы управления портативных кассетных плееров Walkman. При нажатии пользователь получает отчетливую тактильную обратную связь.

Ear (note) смогут записывать личные беседы, телефонные разговоры, онлайн-встречи и голосовые заметки. Сопутствующее приложение позволит преобразовывать аудиозаписи в текст, создавать краткие пересказы и работать с полученной информацией при помощи искусственного интеллекта.

При этом Nothing намерена сохранить полноценные возможности беспроводных наушников. Компания обещает качество воспроизведения на уровне своих лучших внутриканальных моделей, поддержку Hi-Res Audio и высокое качество записи. Подробные аудиохарактеристики устройства пока не раскрыты.

Подобные функции записи уже встречались в продукции Nothing. В частности, беспроводные Ear (3) имеют зарядный футляр с системой микрофонов Super Mic и кнопкой Talk. Однако в новой модели возможности записи и ИИ-обработки разговоров становятся одними из основных особенностей устройства.

Первые подробности о Nothing Ear (note) появились 23 ноября, когда глава компании Карл Пей (Carl Pei) продемонстрировал устройство журналисту Bloomberg. Он объяснил концепцию стремлением объединить функции ИИ-помощника и привычных наушников, избавив пользователей от необходимости носить отдельный диктофон.

Официальная презентация Nothing Ear (note) состоится 8 декабря 2026 года. Стоимость устройства пока неизвестна. Пей также допустил использование подписки для доступа к некоторым программным возможностям, однако условия ее предоставления еще не объявлены.