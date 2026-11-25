Кредиторы и инвесторы поставили на паузу многомиллиардные сделки по финансированию дата-центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе после того, как США ужесточили правила экспорта передовых ИИ-ускорителей. Возникли проблемы с проектами, ориентированными на передачу вычислительных мощностей китайским технологическим гигантам — ByteDance, Alibaba и Tencent.

Поводом для заморозки стали новые требования Вашингтона, введённые на прошлой неделе: теперь компаниям из Сингапура, Малайзии, Индонезии, Таиланда и Бразилии требуется специальная лицензия американских властей для закупки передовых ускорителей у производителей из США. Кроме того, операторы ЦОД по всему миру, которые уже предоставляют значительные вычислительные мощности компаниям из КНР, обязаны получить отдельное разрешение в течение 90 дней.

В результате банки начали массово пересматривать уже согласованные займы. В частности, кредиторы приостановили сделку по предоставлению увеличенного кредита на $6,6 млрд для оператора Bridge Data Centres (принадлежит фонду Bain Capital), чьи площадки в Малайзии использует ByteDance. Один из банков также отказался от участия в займе на $372 млн для компании Digital Halo (контролируется Partners Group), строящей малайзийский ЦОД для обслуживания Alibaba.

Помимо этого, пересматривается кредит на $480 млн для сингапурского облачного провайдера Aolani, работающего с ByteDance. Один из инвестфондов также отказался от участия в займе на $300 млн для GMI Cloud — партнёра Nvidia, закупающего чипы для дата-центра в Таиланде, предназначенного для обслуживания Tencent.

Стало известно, что крупные финансовые организации, включая Citigroup, Standard Chartered и ведущие банки Сингапура, запустили масштабную проверку клиентов и пытаются сократить объём таких активов на своих балансах.

С 2023 года объём кредитования операторов ЦОД в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырос практически с нуля до более чем $49 млрд, поскольку китайские компании активно арендовали серверы за рубежом в обход прямых санкций на ввоз американского «железа» в КНР. По мнению юриста по международной торговле Бена Костжевы (Ben Kostrzewa) из фирмы Hogan Lovells Cadwalader, вынужденная пауза не остановит развитие рынка, но действительно заставит его участников пересмотреть параметры сделок.