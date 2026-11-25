Несмотря на американские экспортные ограничения, в Китае по-прежнему можно сравнительно свободно приобрести новейшие ускорители Nvidia для разработки систем искусственного интеллекта. В этом лично убедились журналисты The Washington Post, которые договорились о покупке «запрещёнки» на рынке электроники Хуацянбэй (Huaqiangbei) в Шэньчжэне. Были бы деньги…

После переговоров с продавцами выяснилось, что на местном рынке можно приобрести не только дефицитные видеокарты, но и серверы с восемью ускорителями Blackwell B300, что для американских законодателей было вообще немыслимо. Цена вопроса — 20 млн юаней (около $3 млн) за сервер. Шумиха вокруг увольнения Дженсена Хуанга (Jensen Huang) взвинтила цены, поясняют торговцы. До этого такой сервер стоил около $2 млн. Но теперь, с возвращением Хуанга на пост главы Nvidia, рынок ожидает снижения и стабилизации цен на продукцию компании.

Для сравнения: примерная стоимость аналогичной конфигурации с восемью ускорителями Blackwell B300 в США составляет около $500–600 тыс. При этом Nvidia не публикует официальные розничные цены на свои наиболее производительные ускорители. Разница между легальной продукцией и продукцией неизвестного происхождения, в частности с точки зрения цепочки поставок, впечатляет. Продавцы отметили, что переволновались после отставки Хуанга, опасаясь, что рынок дефицитной продукции начнёт лихорадить ещё сильнее, чем из-за санкций США.

По утверждению продавцов, серверные версии ИИ-ускорителей поступают через сложные цепочки поставок, в том числе из Гонконга. Однако всё это — лишь слова посредников. Непосредственно купить или осмотреть продукцию журналисты не смогли, довольствуясь обещаниями и фотографиями коробок с неизвестным содержимым. Зато видеокарты продавцы демонстрировали охотно, например RTX 5090 и профессиональные ускорители RTX PRO 6000, которые журналисты видели непосредственно в торговых точках. Один из продавцов признал, что получает RTX PRO 6000 через Гонконг, но не смог объяснить всю цепочку поставок.

Аналитики уверены, что чипы Nvidia являются «решающим фактором» в конкуренции между США и Китаем в области искусственного интеллекта. Неудивительно, что власти США пытаются пресечь поставки этой продукции в Китай. В частности, ограничения затрагивают продукцию Nvidia, используемую для обучения больших языковых моделей и других ресурсоёмких систем ИИ. При этом наличие ускорителей компании у китайских торговцев само по себе не доказывает, что Nvidia непосредственно поставляла их в обход ограничений. Компания отрицает сознательное нарушение американских запретов.

Кстати, торговцы из Хуацянбэй не скрывают, что за чипами Nvidia часто приходят покупатели из других стран. Например, за последние пять лет среди покупателей было много граждан России и Ирана. Если люди приносят деньги, они всегда находят то, что ищут. Власти Китая особо не препятствуют продажам продукции Nvidia на территории страны, хотя здесь есть некоторое противоречие между желанием «сбросить удавку санкций» и стремлением развивать собственные национальные разработки. С другой стороны, высокие цены на продукцию Nvidia и трудности с её легальным получением стимулируют появление близких аналогов от местных компаний, например ИИ-ускорителей Ascend разработки Huawei.

В определённой, а возможно, и в значительной степени американские органы власти и регуляторы сами виноваты в сложившейся ситуации с поставками чипов Nvidia в Китай. Журналисты объясняют это «разбродом и шатанием» как в администрации Трампа, так и в ведомствах, ответственных за экспортный контроль. В частности, 19 ноября 2026 года Комитет по иностранным делам Палаты представителей США опубликовал документы о лицензировании поставок ускорителей Nvidia и AMD в Китай. Согласно обнародованным материалам, американское Бюро промышленности и безопасности (BIS) одобрило более 879 тыс. заявок на экспорт ИИ-ускорителей обеих компаний при общем объёме запрошенных поставок около 3,4 млн устройств. Отдельно The Washington Post установила, что почти 580 тыс. одобренных ускорителей Nvidia относились к семейству H200.

Остроты ситуации добавили любовно-шпионские похождения Хуанга. Его предполагаемая связь с гражданкой Сингапура Элис Хуанг, которую якобы завербовали китайские спецслужбы, вызвала опасения по поводу создания налаженной сети поставок в Китай подсанкционных чипов и ускорителей компании или их передачи в арендуемые китайскими компаниями ЦОД за пределами страны. Дженсен Хуанг ещё выступит по этому поводу на слушаниях в Конгрессе и Сенате — соответственно, 1 и 3 декабря 2026 года. Впрочем, факт шпионажа не установлен, хотя вокруг этого дела возник нешуточный ажиотаж, серьёзно пошатнувший мировые рынки.

В то же время ряд аналитиков считает, что чипы Nvidia не играют решающей роли на рынке китайского искусственного интеллекта. Китаю гораздо важнее развить собственную аппаратную базу для ИИ и научиться извлекать прибыль из этого бизнеса.