До релиза динамичного платформера Rayman Legends Retold остаётся всего неделя, и издатель Ubisoft решил подогреть интерес к «дерзкому переосмыслению» классической Rayman Legends с помощью нового трейлера.

Rayman Legends Retold включает новую кинематографичную историю с полностью озвученными роликами, в которой незримый злодей из страны злых мертвецов начал распускать по Луговине Снов дурман.

Игрокам в роли Рэймана, Глобокса, Барбары, Великого Минимуса и других персонажей предстоит вызволить невинных малюток из заточения, освободить стражей этого мира от тлетворного заклятия и бросить вызов загадочному антагонисту.

Представленный Ubisoft трейлер Rayman Legends Retold позиционируется как сюжетный. Ролик длится чуть меньше двух минут и демонстрирует нарезку игрового процесса с новыми кинематографическими сценами.

Фанаты оригинальной Rayman Legends остались в восторге от демонстрации Retold и с нетерпением ждут релиза. «Детишки наигрались с GTA VI, теперь черёд настоящих мужчин!» — провозгласил TomAnorak.

Помимо прочего, обещают шестой мир, новых и знакомых персонажей, ещё четыре музыкальных уровня, широкий выбор альтернативных обликов, локальный кооператив на четверых и Rayman Origins: Enhanced Edition в комплекте.

Rayman Legends Retold выйдет 3 декабря на PC (недоступна в российском Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2 с текстовым переводом на русский. По слухам, обзоры игры появятся за день до релиза.