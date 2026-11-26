Во II квартале 2027 года китайская Xpeng планирует запустить открытые продажи человекоподобных роботов, и теперь в компании сообщили, что стоить они будут примерно столько же, сколько электромобиль.

В I квартале, ещё до начала продаж, роботы модели Iron пройдут подготовку для работы в сфере розничной торговли, сообщил заместитель председателя совета директоров Xpeng Брайан Гу (Brian Gu). Цена робота, по словам господина Гу, может быть сопоставима со стоимостью среднего электромобиля. Более точных данных он не привёл, но отмечается, что машины Xpeng продаются по цене от 119 800 ($17 982) до 309 800 юаней ($46 501).

В 2027 году компания планирует реализовать несколько десятков тысяч своих человекоподобных роботов. Этот год Брайан Гу назвал ключевым для масштабирования и коммерциализации данного направления бизнеса. Помимо продажи оборудования, компания рассчитывает получать регулярный доход от обновления ПО, обучения роботов и развития необходимой для их функционирования инфраструктуры данных.

One video, one year of XPENG IRON. 🎥 The story of XPENG advanced general-purpose humanoid robot: from doubt to recognition, from lab to production validation. The future of Physical AI? We're taking it one step at a time. $XPEV https://t.co/a2tdUikgSq — XPENG (@XPENG_Global) November 25, 2026

Автопроизводитель делает ставку на робототехнику как на драйвер роста в условиях замедления продаж электромобилей в Китае и сложностями с выходом на международные рынки из-за протекционистской политику других стран. Помимо проекта Iron, Xpeng хочет активнее развивать другие связанные с ИИ направления, в том числе системы автономного вождения и летающие автомобили, и позиционировать себя как компанию, предлагающую широкий спектр решений. На 2027 год Xpeng запланировала выпуск первого специализированного роботакси — системы автопилота уже проходят испытания.

На фоне жёсткой конкуренции и ценовых войн китайские автопроизводители вынуждены оптимизировать расходы. По итогам III квартала Xpeng нарастила выручку на 19 % год к году, но закончила отчётный период с убытком. Компания пытается смягчить отраслевое давление на издержки за счёт технологических разработок, корректировки ассортимента и изменения структуры модельного ряда. Xpeng стремится повысить прибыльность своего автомобильного бизнеса, обеспечив при этом коммерческую устойчивость новых направлений деятельности.