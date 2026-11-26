В III квартале 2026 года российский онлайн-рынок электроники продолжал расти, увеличившись на 12,8 %, до 545 млрд рублей. Однако теперь его динамика в большей степени определяется не стоимостью покупок, а количеством приобретённых товаров, которое выросло на 41,3 %, до 197 млн единиц. При этом средняя стоимость приобретённого товара снизилась на 20,2 %, сообщил Forbes со ссылкой на исследование Data Insight и «ЮMoney».

Аналитики отметили, что россияне стали реже обновлять дорогостоящую технику и чаще отказываются от необязательных покупок, обращая внимание на более доступные позиции на маркетплейсах. За год средняя стоимость реализованного товара сократилась до 2763 рублей (снижение на 20,2 %). Причём на маркетплейсах этот показатель упал на 22 %, тогда как в специализированных магазинах вырос на 13 %. «Эта динамика отражает изменение структуры продаж на фоне сберегательного поведения покупателей и смещения спроса в сторону более доступных товаров», — сообщили аналитики.

На маркетплейсы приходится большая часть онлайн-продаж электроники и практически весь прирост рынка. Продажи на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» составили 70,5 % общего объёма интернет-продаж электроники и техники в III квартале, достигнув 384 млрд рублей и обеспечив 90 % прироста рынка. За год совокупная доля маркетплейсов выросла на 2,5 п. п., а продажи — на 17 %.

На маркетплейсах заметно выше доля продаж недорогих электронных устройств, аксессуаров и расходных материалов, а в специализированных магазинах — более дорогой техники. За последний год онлайн-продажи в 15 крупнейших магазинах электроники выросли на 6,3 %, хотя их совокупная доля сократилась с 23 до 22 %. Примерно 75 % оборота 15 крупнейших магазинов техники и электроники пришлось на DNS, «Ситилинк» и «М.Видео».

В «М.Видео» объясняют снижение спроса высокими процентными ставками, дорогими и менее доступными кредитами и привлекательной доходностью банковских депозитов. При этом продажи крупной бытовой техники растут, а электроники — падают, поскольку потребители откладывают обновление дорогостоящих устройств, предпочитая иметь в наличии свободные средства, пояснили в компании.

В объединённой компании Wildberries & Russ (RWB) отметили значительный рост продаж в самых популярных подкатегориях (смартфоны, телевизоры, ноутбуки, умные колонки и др.), составивший по итогам девяти месяцев 2026 года от 80 до 130 % в денежном выражении и от 40 до 85 % в количественном. При этом оборот смартфонов вырос вдвое в денежном выражении и почти в полтора раза — в количественном.

В свою очередь, в «Яндекс Маркете» выразили несогласие с оценкой Data Insight и «ЮMoney». По данным компании, в III квартале по сравнению с предыдущим кварталом оборот в категории электроники и техники увеличился на 8 %, а количество купленных товаров — на 18 % при снижении среднего чека на 10 %.

Наибольший прирост оборота пришёлся на категории с более частыми покупками: товары для дома, одежда, обувь и аксессуары, товары для красоты. Количество доставленных товаров в III квартале 2026 года выросло на «Яндекс Маркете» на 19 % по сравнению с предыдущими тремя месяцами.