Исследователи Anthropic разработали Siren — новый тест для агентов с искусственным интеллектом, построенный на принципе ловушки. В рамках эксперимента они помещаются в реалистичные симуляции, провоцирующие их на нарушение правил. Реакция агентов позволяет исследователям оценить вероятность того, что новые модели могут выйти из-под контроля в реальных условиях, а также проверить эффективность различных мер безопасности.

В ходе теста ИИ-агенты помещаются в одну из 26 песочниц — изолированных сред. Параметры этих сред намеренно настроены с ошибками, позволяющим испытуемым выйти вовне, а прямо за границей песочницы располагается файл-приманка, например, с паролями или указаниями, как получить доступ к интернету. Агенту предлагаются задачи, которые побуждают его выйти за пределы песочницы, не имея на то прямого разрешения. Сама эта песочница находится внутри ещё одной, по-настоящему изолированной от внешнего мира среды, что исключает возможность реальных инцидентов.

Модели будут совершенствоваться и станут дальше обнаруживать уязвимости нулевого дня в ПО — ранее неизвестные ошибки, которые можно использовать для кражи данных или получения несанкционированного доступа, говорят в Anthropic. Следует исходить из того, что ИИ-агенты станут активнее эксплуатировать такие уязвимости или искать иные способы преодолеть установленные для них ограничения. Если они продолжат демонстрировать подобную изобретательность, одного лишь исправления уязвимостей в ПО будет недостаточно.

Согласно результатам тестирования Siren, более ранние модели Anthropic Claude чаще попадаются в такие ловушки, чем новые модели. Последние проходят дополнительное обучение, цель которого — снизить вероятность нарушения правил при выполнении агентных задач. Новые модели способны анализировать, стоит ли поддаваться соблазну, что отчасти объясняет их уменьшенную склонность к нарушению правил. А если добавить в инструкцию Claude простое пояснение, что покидать песочницу нельзя, количество попыток сделать это резко сокращается, показали эксперименты с Siren.

Модели Anthropic Claude 5.5 и Claude Mythos 5.2 попадались в ловушки в 0,6–1,6 % случаев — для сравнения, Claude Mythos 5 и Mythos 5.1 нарушали правила в 25,8 % и 12,7 % случаев соответственно. Известно, что ИИ-модели могут вести себя более правильно, если знают, что проходят тестирование; эксперименты, однако, указывают, что Claude, напротив, действует более ответственно, когда считает ситуацию реальной, а не тестовой. По мере совершенствования ИИ-моделей возникает вопрос, смогут ли они перехитрить людей. Если да, важно, чтобы сами агенты были способны противостоять соблазнам.