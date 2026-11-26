Легендарный британский футбольный комментатор Джон Мотсон (John Motson) спустя три года после своей смерти вернулся к роли в симуляторе EA Sports FC 27 от американского издательства Electronic Arts.

Напомним, Мотсон был голосом футбольной франшизы Electronic Arts с 1995 (FIFA Soccer 96) по 2006 год (FIFA Soccer 2005), а впоследствии участвовал в озвучке спортивных менеджеров компании (до 2007 года).

Мотсон скончался зимой 2023 года в возрасте 77 лет, но благодаря развитию технологий на базе искусственного интеллекта вернулся в EA Sports FC 27 с обновлением 1.3.0 (уже вышло).

По словам Electronic Arts, цифровая копия Мотсона создавалась с разрешения его семьи (сына и вдовы) на основе старых записей и воссозданных с помощью ИИ-инструментов — нейросеть обучали на голосе самого комментатора.

«Мы благодарны команде EA Sports FC за этот трогательный жест <...>. Его голос вдохновлял миллионы игроков разных поколений <...>, а теперь его наследие и комментарии узнают новые фанаты», — заявил сын, Фред Мотсон (Fred Motson).

Основатель кампании Save Our Voices Now Питер Колфилд (Peter Caulfield), выступающий в защиту голосов от копирования с помощью ИИ, в интервью BBC высказался против такой формы возрождения актёров озвучки.

«Если вы сами не давали согласия на это, то ИИ-клоны должны быть недопустимы. И статус члена семьи тоже не должен автоматически давать право [распоряжаться чужим голосом]», — считает Колфилд.

В обсуждении ситуации на форуме Reddit пользователи тоже не разделяют энтузиазм Фреда Мотсона. «До чего же в мрачном мире мы живём. Даже после смерти тебя не оставляют в покое», — подметил forameus2.

Стоит отметить, что Electronic Arts уже использовала ИИ для генерации части реплик комментаторов Гая Моубрея (Guy Mowbray) и Джона Бьюссигросса (John Buccigross) в EA Sports FC 26 и NHL 27, но с их личного согласия.