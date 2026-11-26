Китайская Z.AI отстала от графика выпуска своей новой модели искусственного интеллекта; а её конкурент Moonshot AI прогнозирует, что в случае потери доступа к зарубежным вычислительным мощностям интервал между крупными релизами может увеличиться вдвое — с шести месяцев до года и более.

Китайская отрасль ИИ замедлилась из-за сочетания двух факторов: OpenAI и Anthropic приняли меры против дистилляции, то есть обучения менее совершенных моделей на ответах более мощных; а также новых ограничений Вашингтона на поставку ИИ-ускорителей. Эти меры ставят под угрозу ключевое преимущество, за счёт которого китайские модели могли конкурировать с американскими, несмотря на санкции, и разработка их обходилась дешевле.

ИИ-лаборатория Z.AI планировала выпустить новую флагманскую модель GLM-5.5 в ноябре, но этого не случилось до сих пор. Задержка выпуска модели размером 3 трлн параметров отчасти вызвана развёртыванием всё более эффективных механизмов защиты от дистилляции, заявили источники Reuters. В компании рассчитывали завершить обучение и представить модель до конца года, но новые американские экспортные ограничения могут отодвинуть дату запуска на I квартал 2027 года.

В минувший понедельник, 23 ноября, компания выпустила модель GLM-5.4, созданную на базе существующей архитектуры и имеющую 750 млрд параметров — при новой схеме она демонстрирует результаты, сравнимые с работой моделей размером от 2 до 3 трлн параметров. В сентябре американская Anthropic рассказала о промышленных масштабах дистилляции её моделей китайскими лабораториями — были зафиксированы более 200 млн взаимодействий с Claude; компания обвинила в причастности к инцидентам Alibaba, Moonshot и Z.AI.

OpenAI обвинила в дистилляции своих моделей ещё одного крупного китайского разработчика — Moonshot. ИИ-лаборатория отвергла эти обвинения, однако проблемы обозначились и у неё. Она оказалась особенно уязвима перед введёнными Вашингтоном нормами, потому что отдавала предпочтение зарубежным облачным провайдерам. В результате привычный для компании шестимесячный интервал между выпуском крупных версий моделей в случае закрытия доступа к зарубежным компьютерным мощностям может увеличиться до года и более. Имеющихся в Китае мощностей будет недостаточно, чтобы компенсировать дефицит.

В июле 2025 года Moonshot выпустила модель Kimi K2, в январе 2026 года — Kimi K2.5, в июле — Kimi K3. Сейчас компания активизировала усилия по аренде вычислительных мощностей в Европе; она также планирует обратиться к китайским производителям чипов, чтобы использовать их продукцию для обучения моделей.

Сказались и меры по предотвращению дистилляции. Поскольку получать данные на платформах Anthropic и OpenAI становится всё труднее, Moonshot стала использовать для дистилляции модели Google и Meta✴. При этом компания отказалась от сделки на $150 млн, в рамках которой могла получить доступ к передовым ускорителям Nvidia Blackwell через индонезийский центр обработки данных.