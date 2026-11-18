Операторы центров обработки данных в Сингапуре, Малайзии, Таиланде и Индонезии теперь должны получать специальную лицензию правительства США для закупки передовых ускорителей искусственного интеллекта у Nvidia и других американских производителей. Об этом говорится в опубликованном Министерством торговли США временном постановлении.

В Юго-Восточной Азии наблюдается бум строительства ИИ ЦОД — спрос на эти мощности частично обеспечивает Китай, в том числе технологические гиганты Alibaba и ByteDance, доступ которых к передовому оборудованию Вашингтон намерен заблокировать. «Данное правило призвано гарантировать, что действующие ограничения на доступ к критически важным технологиям не будут обходиться с помощью механизмов удалённых вычислений через ЦОД в третьих странах», — говорится в заявлении Минторга США. Четыре указанные страны наряду с Бразилией также «представляют повышенный риск утечки» передовых полупроводников — доступ к ним Вашингтон стремится закрыть для Пекина.

Вашингтон активизировал усилия по ужесточению экспортного контроля после отставки главы Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) из-за его связи с бывшей сотрудницей сингапурского оператора ЦОД Элис Хуан (Alice Huang), которую подозревают в работе на китайскую разведку. Американские законодатели также рассматривают ряд мер, направленных на дальнейшее ограничение продаж ИИ-ускорителей, а также доступа Китая к оборудованию для производства полупроводников компании ASML. Эти меры планируется включить в ежегодный законопроект об обороне, который должен быть принят до конца текущего года.

Власти Сингапура заявили, что «внимательно изучают новую меру» и взаимодействуют с компаниями, чтобы понять, как она может отразиться на их деятельности. «Если хочешь участвовать в игре, придётся соблюдать правила США», — заявил глава малайзийского минторга Джохари Абдул Гани (Johari Abdul Ghani). «Это создаст дополнительные трудности, но нам ещё предстоит оценить общее влияние на экономику», — отметила помощник управляющего Банка Таиланда Чаявади Чай-анан (Chayawadee Chai-anant).

Власти Индонезии анализируют данную меру и собирают мнения представителей отрасли. Правительство работает над механизмом, который позволит «содействовать законной торговле, одновременно снижая риск того, что товары и технологии двойного назначения будут перенаправляться или использоваться не по назначению», — заявили в правительственном агентстве по связям с общественностью страны. Власти Бразилии «внимательно следят за развитием событий», связанных с новыми правилами, заявили там, но отказались давать оценку их последствиям.

Дискуссии в Вашингтоне о пересмотре правил, связанных с удалённым доступом к ИИ-ускорителям, велись несколько месяцев и активизировались минувшим летом, когда китайская Moonshot AI представила ИИ-модель, почти не уступающую флагманскими системам Anthropic и OpenAI. Шпионский скандал с Хуангом стал поводом для Белого дома надавить на минторг и побудить его к действиям. Китайские компании по-прежнему зависят от оборудования Nvidia — по оценкам, к 2027 году на это оборудование за счёт аренды мощностей ЦОД в Юго-Восточной Азии и контрабанды ускорителей придётся не менее 30 % потребностей ИИ-разработки в Китае.

Новые правила обнародованы в тот момент, когда президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в сопровождении министра торговли Говарда Лютника (Howard Lutnick) и министра финансов Скотта Бессента (Scott Bessent) направился в этот регион. Накануне он совершил остановку в филиппинской Маниле для встречи с лидерами нескольких стран. Далее он направится в китайский Шэньчжэнь, где встретится в главой КНР Си Цзиньпином (Xi Jinping).

Параллельно США намерены укрепить сотрудничество с союзниками в области передовых технологий и инфраструктуры в рамках инициативы Pax Silica, направленной на конкуренцию с Пекином. В минувшие выходные США и девять стран-партнёров, в том числе Сингапур, договорились создать механизм защиты критически важных товаров, ПО, технических знаний и компонентов, необходимых для цепочек поставок в области ИИ. Соглашение касается категорий продукции, «хищение, незаконная передача или приобретение которых враждебными субъектами могли бы обеспечить им значительное военное или разведывательное преимущество», отметили в Госдепартаменте США.

Мировой бум в области ИИ способствовал росту ряда азиатских экономик, поставляющих оборудование для ЦОД. Они смогли компенсировать последствия роста цен на энергоносители из-за иранского конфликта. Новые меры могут отрицательно сказаться на бизнесе азиатских ЦОД, но позиции региона в цепочке поставок полупроводников останутся прочными, говорят эксперты. Спрос на облачные вычисления со стороны китайских клиентов обеспечил бурное развитие отрасли ЦОД в Юго-Восточной Азии, и отслеживать подобные схемы непросто. Покупатели ускорителей Nvidia неохотно раскрывают информацию о своих китайских клиентах, да и сами китайские компании зачастую стремятся дистанцироваться от использования арендованных мощностей, даже когда это разрешено.

Alibaba, например, работала с ускорителями Nvidia на малайзийских мощностях через сингапурскую компанию Megaspeed. При этом заказчиком номинально выступала сингапурская компания, контролируемая структурой на Каймановых островах. Сейчас США расследуют деятельность Megaspeed — оператора ЦОД подозревают в нарушении правил экспортного контроля, в частности при переправке оборудования Nvidia в Китай.