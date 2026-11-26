TSMC объявила о готовности её 1,4-нанометрового техпроцесса A14 для проектирования чипов заказчиками. Компания также представила комплект средств проектирования (PDK) версии 0.9. По словам TSMC, новая технология позволяет повысить производительность на 14 % или снизить энергопотребление на 23 % по сравнению с техпроцессом N2P. Компании Cadence и Synopsys уже сертифицировали новые инструментальные комплексы для создания чипов по технологии TSMC A14.

В техпроцессе A14 используются транзисторы с нанолистами (nanosheet) второго поколения и архитектура стандартных ячеек NanoFlex Pro. Она поддерживает применение ячеек Boost Cells для повышения производительности, а также ячеек Low-Power Cells для снижения энергопотребления. Разработчики могут размещать компактные высокоскоростные ячейки Boost Cells на критических путях (аналогично технологии Turbo Cells, применяемой Intel в её техпроцессе 14A), а для общей логики или менее требовательных к производительности участков чипа использовать ячейки Low-Power Cells с более узкими нанолистами.

В целом, по оценкам TSMC, использование A14 с оптимизациями NanoFlex Pro позволяет достичь прироста скорости на 14 % при неизменном уровне энергопотребления либо снизить общее энергопотребление на 23 % при сохранении производительности (по сравнению с техпроцессом N2P с использованием NanoFlex). В сравнении с базовым техпроцессом N2P, технология A14 обеспечивает повышение энергоэффективности на 50 %, увеличение плотности размещения транзисторов на 22 % и рост плотности логических элементов на 23 %.

Техпроцесс A14 также открывает для клиентов путь к переходу на A13. По заявлению производителя, заказчики могут уменьшить площадь кристалла примерно на 6 %, не меняя при этом свой процесс проектирования, используемый для A14. Более того, чтобы получить дополнительные преимущества от перехода на A13 и повысить энергоэффективность ещё на 5 %, разработчикам достаточно лишь переработать металлический слой M0, изменить конфигурацию активных областей (OD) и использовать ячейки типа VT Flex (которые позволяют применять различные варианты порогового напряжения для NMOS- и PMOS-транзисторов).

TSMC планирует начать пробное производство по техпроцессу A14 во второй половине 2027 года, а запуск массового производства намечен на вторую половину 2028 года. Выход на этап крупносерийного производства для A13 запланирован на вторую половину 2029 года. Компания ожидает, что A13 станет более значимым технологическим узлом, чем его предшественник класса 2 нм.

Одним из ключевых моментов анонса TSMC стала готовность комплекта средств проектирования (PDK) версии 0.9, а также всей экосистемы инструментов для автоматизированного проектирования электроники (EDA). Версия 0.9 считается в отрасли достаточно зрелой для начала полноценной разработки. Кроме того, TSMC уже провела валидацию двух полных циклов проектирования с использованием решений компаний Cadence и Synopsys. Решение от Siemens EDA будет добавлено позднее.

По состоянию на 1 октября компании Cadence, Synopsys и Siemens EDA располагали инструментами, сертифицированными для техпроцесса A14 v0.9 и предназначенными для проверки проектных норм (DRC), заполнения свободного пространства топологии (dummy fill), верификации соответствия топологии принципиальной схеме (LVS), извлечения паразитных параметров (LPE), расчёта сопротивлений и ёмкостей, а также схемотехнического моделирования.

Кроме того, у Cadence и Synopsys имеются сертифицированные инструменты для автоматического размещения и трассировки, анализа временных характеристик и энергопотребления, проектирования заказных схем, а также для мониторинга электромиграции и падения напряжения (EM/IR) как на уровне проекта в целом, так и на уровне отдельных транзисторов.

Synopsys получила сертификацию для анализа временных характеристик на уровне транзисторов, что в совокупности охватывает все 13 категорий (у Cadence — 12 категорий, у Siemens EDA — 5). Cadence и Synopsys успешно прошли сертификацию полного цикла проектирования на примере процессора Arm Cortex-A725 с использованием базовых IP-блоков TSMC — от синтеза и физической реализации до финальной электрической, физической и тепловой верификации. Сертификация инструментов Siemens EDA для анализа EM/IR на уровне транзисторов в настоящее время находится в процессе подготовки и ожидается в четвёртом квартале 2026 года.