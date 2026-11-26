SpaceX решила сделать миллионы американских детей совладельцами компании. Для этого компания передаст по одной новой акции каждому действующему «Счёту Трампа» (Trump Account) — специальному детскому инвестиционному и накопительному инвестиционному счёту с налоговыми льготами, который позволяет родителям и детям формировать долгосрочные накопления.

Инициатива стала частью обещания главы SpaceX Илона Маска (Elon Musk) подарить по одной акции компании каждому ребёнку в США. Сам предприниматель также намерен лично передать столько же акций, сколько пожертвует SpaceX. Таким образом, дети получат возможность стать акционерами одной из крупнейших частных космических компаний и в перспективе заработать на росте её стоимости.

К инициативе присоединилась также президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell), которая отдельно объявила о намерении передать более 2 млн собственных акций компании. В SpaceX объяснили, что хотят распространить владение компанией, создающей космическую инфраструктуру будущего и работающей над освоением других планет, на следующее поколение американцев.

При этом компания подчёркивает в своём пресс-релизе, что речь идёт только о планируемой передаче акций, так как осуществление всего процесса зависит в том числе от согласований с государственными органами и другими третьими сторонами. В опубликованном заявлении SpaceX также предупредила, что «данный пресс-релиз содержит определенные заявления "прогнозного характера" в соответствии со статьей 27A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками и статьей 21E Закона о фондовых биржах 1934 года с поправками, включая заявления относительно предполагаемых будущих вкладов SpaceX в виде обыкновенных акций класса А».

Компания отметила, что заявления прогнозного характера сопряжены с рисками, непредвиденными обстоятельствами и неопределенностями, которые трудно предсказать, и многие из которых находятся вне её контроля, а фактические сроки и условия реализации инициативы могут измениться.