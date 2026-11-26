Владимир Путин предложил предоставить пользователям смартфонов возможность самостоятельно выбирать нейросети и ИИ-агентов, включая отечественные разработки. Одновременно он предупредил о рисках использования зарубежных ИИ-моделей, которые могут быть отключены извне или применяться для скрытого влияния на людей.

Выступая на конференции AI Journey в Москве, Путин заявил, что искусственный интеллект становится неотъемлемой частью экономики и повседневной жизни. По его словам, без таких технологий «скоро жить станет невозможно», поэтому России необходимо ускорять их внедрение и развивать собственные разработки.

Глава государства подчеркнул, что зависимость от иностранных ИИ-систем создает угрозу технологической самостоятельности страны. Зарубежные разработчики могут ограничить доступ к своим продуктам, а модели, обученные на чужих ценностях, способны незаметно влиять на мировоззрение миллионов пользователей. По мнению Путина, Россия должна самостоятельно контролировать безопасность, качество и поведение своих фундаментальных ИИ-моделей.

Для всех мобильных операционных систем, используемых в России, Путин предложил предусмотреть специальное «окно выбора». Пользователь должен получить возможность самостоятельно определять, каким ИИ-приложением или агентом пользоваться, а не ограничиваться единственным предустановленным решением. В сентябре российские власти уже рассматривали механизмы обязательной предустановки отечественного ИИ на смартфоны.

Отдельное внимание Путин уделил инфраструктуре для развития искусственного интеллекта. Он предложил создать механизм государственно-частного партнерства для ускоренного строительства центров обработки данных и обеспечить дополнительные условия для инвестиций в российские ИИ-модели. Одновременно потребуется расширять энергетические мощности, поскольку нехватка электроэнергии, оборудования и вычислительных ресурсов сдерживает развитие отрасли.

По словам главы государства, массовое внедрение искусственного интеллекта особенно важно для России на фоне демографических проблем и нехватки работников. Использование нейросетей и автономных систем должно помочь компенсировать дефицит трудовых ресурсов. При этом предприятиям необходимо не просто автоматизировать отдельные операции, а пересматривать производственные и управленческие процессы для повышения эффективности.

Вместе с тем Путин предупредил об опасности использования ИИ против государства, бизнеса и граждан. Он обратил внимание на рост количества кибератак с применением нейросетей и риски, связанные с автономными ИИ-агентами. Путин призвал установить пределы их полномочий, определив действия, которые системы не должны выполнять без участия человека. Однако чрезмерных запретов, способных замедлить развитие технологий, по его мнению, следует избегать.

Еще одной проблемой глава государства назвал несанкционированное использование нейросетей сотрудниками компаний и государственных учреждений. Передача рабочих документов сторонним ИИ-сервисам может привести к раскрытию персональных данных, коммерческой тайны и интеллектуальной собственности. Поэтому организациям необходимо учитывать такие риски при внедрении новых инструментов.

Россия продолжит развивать суверенные модели искусственного интеллекта, обученные на отечественных данных. Путин призвал государственные учреждения, научные и культурные организации расширять оцифровку достоверной информации для обучения нейросетей. Кроме того, он предложил обновить Национальную стратегию развития ИИ до 2036 года и утвердить план действий с учетом распространения автономных систем.

В июле 2026 года Владимир Путин подписал первый российский закон об искусственном интеллекте. Документ установил правовые основы поддержки разработки и применения крупных фундаментальных моделей. Новые предложения Путина затрагивают дальнейшее развитие отрасли, инфраструктуры и механизмов регулирования.