До конца года «Яндекс» запустит пилотный проект, в рамках которого доставку в сервисах компании частично возьмут на себя человекоподобные роботы. Поначалу проект будет ограничен четырьмя локациями, и человекоподобные роботы, вероятно, будут работать вместе с традиционными роверами. Эксперты охарактеризовали проект как имиджевый — возможности роботов пока ограничены.

Человекоподобные роботы будут заниматься услугами доставки вместе с роверами: вторые обеспечат подвоз товаров ко входу в здания, а первые будут вручать клиентам заказы. Проект призван смягчить препятствия, которые остаются непреодолимыми для роверов — будучи эффективными на улице, они не могут проходить через пороги и по лестницам. Полный комплекс задач по доставке человекоподобные роботы смогут принять на себя лишь через несколько лет. «Сейчас мы тестируем доставку заказов от роботов-доставщиков до рабочих мест сотрудников. Про наши планы мы расскажем позже», — таким заявлением ограничились в пресс-службе «Яндекса».

Весной 2025 года стало известно, что «Яндекс» намеревается заняться разработкой ПО для человекоподобных роботов; не исключался вариант и запуска собственного производства этих машин. Осенью того же года компания показала первого робота на основе китайской модели Unitree G1, но под управлением разработанной в «Яндексе» Leshy OS. По данным на II квартал в сервисах компании были заняты 1 тыс. роботов-доставщиков; до конца 2027 года их число планируется довести до 20 тыс.

Привлекая человекоподобных роботов, «Яндекс» ставит цель расширить присутствие физического искусственного интеллекта — ИИ, ориентированного на взаимодействие с реальным миром, говорят опрошенные «Коммерсантом» эксперты. Роверы уже овладели навыками взаимодействия с пешеходами, автомобилями и светофорами — на очереди двери, подъезды и лифты. Таким образом, речь идёт не о коммерческом проекте, а об отработке технологии.

Возможности современных человекоподобных роботов остаются ограниченными: ИИ корректно работает в 90 % случаев, а в остальных машина может повести себя непредсказуемо; кроме того, грузоподъёмность Unitree G1 составляет не более 1,5 кг на одну руку. Об экономической выгоде речи пока тоже не идёт — курьеры и роверы обходятся дешевле. В долгосрочной перспективе роботизация обещает становиться всё выгоднее, «но гуманоидам ещё предстоит пройти путь от первых испытаний до регулярных доставок», отмечают эксперты.