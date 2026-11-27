Глобальные продажи смартфонов в третьем квартале 2026 года упали на 16 % в годовом выражении из-за затяжного дефицита оперативной памяти и роста цен на устройства. По данным аналитической компании Counterpoint Research, сильнее всего кризис ударил по платформе Android, чья рыночная доля опустилась до исторического минимума для третьего квартала, тогда как Apple и Huawei смогли нарастить поставки.

По итогам отчётного периода доля Android сократилась с 79 % до 74 %. Платформа пострадала от удорожания чипов сильнее конкурентов, поскольку широко представлена в бюджетном сегменте, где снижение спроса оказалось самым резким. Смягчить спад помогли лишь осенние релизы флагманов Oppo, vivo и Xiaomi, а также актуальные складные смартфоны Samsung.

Операционная система iOS увеличила долю с 17 % до 21 %, обновив рекорд третьего квартала. Продажи iPhone выросли на 2 % в годовом исчислении вопреки общему спаду рынка и повышению цен — главным драйвером спроса стали модели серии iPhone 18 Pro, обошедшие по популярности прошлогодние iPhone 17 Pro.

Фирменная платформа Huawei HarmonyOS удержала 5 % мирового рынка и заметно укрепила позиции в Китае, где её доля за год выросла с 17 % до 22 %. Поставки смартфонов Huawei в КНР подскочили на 12 % на фоне падения местного рынка на 10 % благодаря высокому спросу на линейки Enjoy 90 Pro Max, Nova 16 и Mate 80, но сентябрьское повышение цен может замедлить этот рост в четвёртом квартале.

На ключевых рынках лидером в США остаётся iOS (54 % против 46 % у Android), в Китае Android занимает 60 % (против 22 % у HarmonyOS и 18 % у iOS), а в Индии удерживает 92 %. По оценкам Counterpoint Research, давление на бюджетный сегмент сохранится как минимум до конца 2027 года, когда ожидается стабилизация цен на память — из-за этого Xiaomi и vivo уже урезали планы поставок на следующий год примерно на четверть.