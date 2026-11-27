Два американских партнёра Nvidia, получившие право закупать её передовые ИИ-ускорители, оказались связаны с китайскими компаниями, одна из которых попала под санкции США. Одна структура сменила название после включения её китайского владельца в чёрный список, а другая принадлежит фирме, руководитель которой окончил военный вуз в КНР.

Согласно действующей схеме, ИИ-ускорители Nvidia продаются компаниям в США, после чего эта продукция передаётся в аренду или отправляется другим фирмам в Юго-Восточной Азии. Несмотря на запрет на продажу передового ИИ-оборудования в Китай, Nvidia продолжает вести бизнес с этой страной. Туда производитель может поставлять большинство видеокарт для игровых ПК, а также ускорители, в которых не используются новейшие и наиболее производительные технологии. Но это не мешает передовой продукции Nvidia оказываться в самых неожиданных местах.

Так, в сети оператора China Telecom были обнаружены ускорители Nvidia Blackwell Ultra B300, ввоз которых в Китай запрещён. По оценкам, только за прошлый год в Китай были нелегально ввезены чипы Nvidia на сумму около $1 млрд. Девяти лицам были предъявлены обвинения в незаконном вывозе графических процессоров Nvidia. Из-за дефицита новых устройств подорожала и более старая продукция Nvidia.

В США являющаяся клиентом Nvidia компания RiCloud AI принадлежит фирме Yuxing InfoTech Investment Holdings Limited, штаб-квартира которой находится в китайском Шэньчжэне. Её гендиректор и совладелец Цун Юй (Cong Yu), как сообщается, получил образование по специальности «Мобилизация национальной обороны» в Командном колледже Народно-освободительной армии Китая. Среди клиентов RiCloud AI значится Agencia Comercial Spirits — небольшой импортёр виски, который в 2025 году переориентировался на сферу ИИ. С тех пор компания заключила сделки, связанные с центрами обработки данных для ИИ, на сумму до $598 млн.

Airvres сейчас указана на сайте Nvidia как «элитный» партнёр, но раньше она носила название Inspur, как и владеющая ей китайская компания. В марте 2023 года связанные с Inspur структуры были включены в федеральный чёрный список США. В период с апреля 2024 по февраль 2026 года Airvres вывезла в Юго-Восточную Азию оборудование на сумму не менее $5,6 млрд, включая передовые ускорители Nvidia Blackwell. Они были поставлены двум компаниям в Малайзии, одной из которых является сингапурская Megaspeed, принадлежащая Элис Хуан (Alice Huang) — подозреваемой в работе на китайскую разведку близкой знакомой главы Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang).