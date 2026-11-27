В Китае прошли испытания первого пожарно-разведывательного робопса, способного выдерживать температуру до 1000 °C. Эту способность робопсу обеспечило специальное покрытие корпуса из композитного материала, созданное с использованием технологий тепловой защиты, применяемых в аэрокосмической отрасли.

Робопёс был разработан совместными усилиями Сучжоуского института передовых исследований Харбинского политехнического университета (ХПУ), провинциального технологического инновационного центра интеллектуальных роботов (провинция Цзянсу) и компании Sichuan Longjia Aerospace Materials Technology Co. Его испытания прошли на базе специализированного пожарно-спасательного подразделения в Сучжоу.

Устройство может непрерывно работать при температуре 1000 °C в течение 10 минут. По оценкам разработчиков, робопса можно будет задействовать примерно в 95 % сценариев возникновения пожаров.

При полномасштабном пожаре в здании, особенно в момент так называемого «вспышечного возгорания», температура внутри помещений может достигать 300–1100 °C. При этом густой дым, насыщенный угарным газом, цианидами и другими токсичными веществами, не позволяет пожарным ориентироваться в помещении.

Технология лазерной стробируемой визуализации позволяет роботу «видеть» сквозь густой дым, а наличие дублирующих каналов связи (5G и отдельного канала передачи видео) обеспечивает стабильное управление и трансляцию изображения высокой чёткости даже внутри зданий высотой более 30 этажей. Эти качества позволят в режиме реального времени обнаруживать очаги возгорания и людей, оказавшихся в ловушке.

Имеющиеся в настоящее время в Китае пожарные роботы, как правило, выдерживают температуру лишь до 300 °C. Более того, литиевые аккумуляторы при нагреве выше 200 °C могут взорваться, и без соответствующей термозащиты сам робот становится источником опасности.

В Sichuan Longjia Aerospace Materials Technology Co. рассказали, что огнеупорный «костюм» робопса представляет собой гибкий многослойный материал толщиной всего 5–6 мм. Внешний слой устойчив к воздействию огня, а внутренние слои обеспечивают теплоизоляцию, поглощение и отражение тепла.

«Мы взяли технологию теплозащиты, изначально разработанную для ракет, и адаптировали её для робопса», — сообщил Го Шуай (Guo Shuai), научный сотрудник Сучжоуского института передовых исследований, руководивший разработкой защитного костюма. По его словам, этот многофункциональный материал уже использовался в трёх запусках ракеты-носителя «Чанчжэн-5» (Long March 5), а подобное многофункциональное применение таких технологий реализовано впервые в мире.