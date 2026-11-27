Вопрос генеративного искусственного интеллекта вызывает дискуссии в сообществе сторонников открытого ПО. Одним из компромиссных решений, позволяющих использовать ИИ и не отступать от принципов сообщества, является применение локальных моделей — этот подход выбрали разработчики Ubuntu для интеграции ИИ в свою среду.

В Ubuntu отсутствуют планы интегрировать ИИ в каждое приложение или «раскидывать разрозненные виджеты по всей десктопной среде», пояснил разработчик Дидье Рош (Didier Roche). Вместо этого предлагается создать «единую точку доступа, управляемую с клавиатуры или голосовыми командами». Она поможет связать приложения с локальным контекстом и ИИ-помощником, который будет активироваться только по прямому запросу пользователя. Реализовано это будет в виде приложения под названием Warty со стандартным интерфейсом.

Господин Рош сформулировал четыре основных принципа разработки нового ИИ-интерфейса для среды GNOME:

строго опционально — это ваш компьютер, поэтому все функции ИИ доступны только по вашему желания, и если нужен просто быстрый, функциональный инструмент для запуска приложений без использования ИИ, вы получите его сразу «из коробки», но гигабайты моделей в стандартный комплект не войдут;

приоритет локальной обработки — упор делается на выполнение вычислений (инференс) непосредственно на компьютере с использованием локальных моделей, а не на отправку запросов во внешние облачные сервисы;

приоритет конфиденциальности — обработка данных происходит локально, а значит, файлы, рабочий контекст и повседневные привычки остаются там, где и должны быть — на диске;

приоритет безопасности — благодаря характерным для Ubuntu архитектуре изоляции и песочницам компоненты ИИ работают в условиях автономности, то есть экспериментальные функции и ИИ-агенты не смогут навредить основной системе.

Судя по формулировкам, можно будет использовать локальные ИИ-модели или подключать Warty к облачным ИИ-сервисам. Это приложение, вероятно, станет единой точкой доступа к функциям ИИ в отличие от Microsoft Copilot, интеграция которого реализована разрозненно по всей Windows. Более подробную информацию об интеграции ИИ разработчики Ubuntu представят в январе 2027 года — тогда же выйдет доступная для установки версия приложения.