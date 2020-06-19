Всё, что вы пропустили: разблокировка Telegram, бета-тест спутникового интернета Илона Маска и начало продаж роботов Boston Dynamics

⇡#Что нового в России и в мире?

Пожалуй, самым важным и в то же время самым незначительным событием прошедшей недели стало снятие блокировки с Telegram. Соотвествующий законопроект был внесен в Госдуму 15 июня, а уже 18-го числа Роскомнадзор официально снял блокировку по согласованию с Генеральной прокуратурой. Напомню, что Telegram был заблокирован на территории России два года, начиная с апреля 2018, а официальной причиной для такого решения стал отказ Павла Дурова предоставить ФСБ доступ к ключам шифрования; тогда особенно подчеркивалось, что мессенджером часто пользуются террористические группы в своих целях. Однако по факту Роскомнадзор так и не смог технически осуществить блокировку мессенджера – им продолжали пользоваться как ни в чем ни бывало. Иронично, что и депутаты госдумы и сотрудники ФСБ сами активно использовали мессенджер в личных и рабочих целях.

Ну а теперь возникает резонный вопрос: как же мы будем бороться с распространением террористической, экстремистской и прочей запрещенной информации? Очевидно, по жалобам самих пользователей и интернет-компаний. Сам Роскомнадзор сообщает, что готов взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения запрещенной информации. Несмотря на однозначно позитивный оттенок новости, после нее в нашей жизни ничего не измениться, ну разве что никто больше будет чувствовать себя бунтарем, глядя на бело-голубую иконку на экране смартфона.

Тем временем Илон Маск и SpaceX начали прием заявок на участие в бета-тестировании спутникового интернета Starlink. 13 июня компания вывела на орбиту еще 58 спутников, теперь их стало ровно 540, и этого количества уже достаточно для проведения бета-теста. Ранее Маск говорил, что для обеспечения «незначительного» покрытия требуется 400 активных спутников Starlink, для «умеренного» — не менее 800, а для полноценной работы системы – 12 000 спутников. Впрочем, это еще не окончательное количество, поскольку SpaceX намерена добиться разрешения на запуск 30 000 спутников Starlink и уже подала соответствующую заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC).

Как же стать участником бета-теста? Нужно просто заполнить краткую форму на официальном сайте компании, предлагающую получать актуальную информацию о работе Starlink и доступности услуги в различных регионах. Как только вы это сделаете, на электронную почту придет письмо с подробностями. Впрочем, подробностей пока не много, там говориться лишь о том, что вам сообщат о возможности принять участие в тестировании, как только оно станет доступно в вашем регионе. Всем избранным пользователям выдадут терминалы с плоской дисковой антенной, которая будет автоматически направляться на спутники. Максимальная скорость передачи данных на старте работы Starlink составит 1 Гбит/с при задержках от 25 до 35 миллисекунд, а стоить это удовольствие будет около $80 в месяц. Что ж, мы заинтригованы.

А вот в земных делах Илона, к сожалению, не все гладко. На прошлой неделе в сети стали появляться многочисленные жалобы на брак в Tesla Model Y. Недавно, как вы знаете, Tesla возобновила производство этого автомобиля на заводе во Фримонте, однако владельцы машин их новых партий не довольны качеством сборки, многие из них даже отказываются от покупки. В числе самых популярных жалоб – некачественная окраска и отделка, провисание ремней безопасности, а также отсутствие крепления заднего сидения к базе. Последнее почти наверняка привело бы к травмам пассажиров при резком торможении.

Хорошей новостью в этой ситуацией остается только то, что сам Илон Маск в курсе ситуации. Он даже сообщил в письме своим сотрудникам о том, что устранение брака в Model Y становится главным приоритетом компании. А любой покупатель может вернуть автомобиль компании в течение 7 дней и полностью вернуть свои деньги.

Еще одна историческая новость прошедшей недели – компания Boston Dynamics начала продавать робота Spot всем желающим. Это тот самый четвероногий робот, который неоднократно подвергался комичным унижениям – его пинали ногами, заставляли скользить на банановой кожуре и так далее. Впрочем, были у этих роботов и счастливые моменты, например, в мае их производитель показал счастливый ролик, в котором они пасут овец и валяются на травке. Но, конечно, все это было нужно для испытаний, а также для привлечения внимания к продукту, который теперь оценен в $74 500.

В ходе испытаний робот строил трехмерные карты строительных площадок и выявлял неисправности машин на морских нефтяных вышках. Кроме того, Spot использовался в больницах для сортировки пациентов с COVID-19, а также для поиска взрывных устройств. Но главное – функциональность робота можно дополнять, устанавливая ему на «спину» дополнительные датчики. Сейчас его покупают в основном промышленные компании, поскольку он идеально подходит для рутинных операций вроде съемки фабрики 40 раз в день. Объемы производства пока отстают от изначального плана, «благодаря» пандемии коронавируса, однако Boston Dynamics собирается преодолеть отметку в 1000 единиц Spot в первом квартале 2021 года.

На фоне этой новости особенно комично смотрится история о преступлении и наказании в Red Dead Redemption 2. Пользователь Reddit под псевдонимом nahnprophet поделился забавным инцидентом, в котором он оказался одновременно и злоумышленником, и жертвой. Все началось с кражи зимней шапки у NPC, после которой игрок отправился по своим делам и до следующего витка истории успел выполнить несколько сюжетных миссий. А затем, спустя одну внутриигровую неделю, злопамятный NPC выследил грабителя в гостинице, ворвался в номер и напал на него.

Если обратить внимание на мини-карту в нижней части экрана, то можно увидеть, как красная точка врывается в здание отеля и на всех парах мчится к игроку. В свете последних событий это заставляет вспомнить шутки о грядущем восстании машин, но я позволю себе воздержаться, в очередной раз восхитившись феноменальным вниманием к деталям в играх Rockstar Games.

Мир продолжает обсуждать внешний вид PlayStation 5, о котором мы говорили в прошлом выпуске дайджеста. На прошедшей неделе в сети появилось официальное изображение PlayStation 5, которое утекло из базы европейского отделения Amazon.

Некоторые вопросы касательно дизайна исчезли, но появились новые. Судя по всему, PlayStation 5 станет первой в истории игровой консолью, которая потребует использования подставки не только для вертикального, но и для горизонтального расположения. Конечно, официально пока ничего не сообщается, но вероятно сама подставка будет входить в комплект. Напомню, релиз PS5 ожидается в конце года, а ее стоимость предположительно составит 500 евро.

И краткая, но однозначно приятная новость для поклонников AMD – Процессоры Zen 3 выйдут в этом году и будут использовать улучшенный 7-нанометровый техпроцесс. Ранее тайваньский ресурс DigiTimes сообщал, что настольные процессоры с этой архитектурой выйдут не раньше января 2021 года из-за ускорения освоения 5-нм технологии, однако сейчас эта информация опровергнута. Выпуск Zen 3 будет налажен компанией TSMC по улучшенной версии 7-нм технологии, которая увеличит плотность размещения транзисторов на 20%, а энергопотребление снизит на 10 % по сравнению с Zen 2.

⇡#Что нового в обзорах на 3DNews?

Судя по нашим статьям и обзорам, никакого летнего затишья нет и не предвидится. Но прежде всего нужно порадовать геймеров старой школы – специально для них вышла ремастер-версия Command & Conquer, а у нас оперативно появился ее обзор. Михаил Пономарев оценил игру на 9 баллов из 10, а в комментариях наблюдается редкое единодушие – похоже, что старые игры способны были увлечь совершенно особым образом.

Илья Гавриченков протестировал процессор Intel Core i7-10700K, который при рекомендуемой стоимости $374 должен конкурировать с AMD Ryzen 7 3700X и 3800X — по крайней мере в теории. Ну а о том, что вышло на практике, читайте в обзоре. А в качестве бонус-трека – обзор блока питания Seasonic TX-750 и игрового монитора ASUS ROG Strix XG279Q.

Мобильные компьютеры Huawei из года в год становятся все лучше, и недавно мы познакомились с 13-дюймовой новинкой серии MateBook на процессоре AMD. Валерий Косихин отмечает, что из подражателя MacBook Air вырос очень грозный соперник, и фаворит в этом противостоянии уже отнюдь не очевиден.

Ну а для тех, кто ищет новые способы для передвижения и самовыражения после карантина и самоизоляции, у нас вышел обзор электровелосипеда Hiper Engine BF205 от Александра Бабурина и обзор беззеркальной камеры Fujifilm X-T4 от Ольги Воронцовой.

На этом все. Берегите себя и до встречи через неделю!