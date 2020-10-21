Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается

⇡#Как изменился рынок за прошедший год

Постепенно подходящий к концу 2020 год привлёк на рынок мониторов несколько новых компаний, заметно преобразил сегмент игровых моделей и стал открытием для тех, кто думал, что за впечатляющие характеристики надо сильно переплачивать. Производители продолжили делать ставку на системы адаптивной синхронизации без использования дополнительных аппаратных модулей, с помощью системы DSC-компрессии решили проблему цветового сжатия на высокоскоростных 4К-мониторах при работе через один DP-кабель, а Samsung наконец совершила прорыв в скорости своих SVA-панелей и технологии *VA в целом.

Люди перестали молиться на «квантовые точки» и «нано-матрицы», поскольку в этом году стало нормой использовать продвинутые системы подсветки, расширяющие возможности по цветовоспроизведению: продвижение стандарта DCI-P3 набирает скорость. К слову, в этом процессе отметились не только Samsung и LG Display со своими современными LCD-панелями, но и их прямые конкуренты – AUO и Innolux, не приводящие красивых маркетинговых названий, а просто рассказывающие о максимальных цифрах соответствия различным цветовым пространствам.

Компания AMD провела подсчёты среди мониторов, поддерживающих открытый стандарт FreeSync и пришла к решению о перемаркировке редко встречаемого FreeSync 2 HDR, заменив его на AMD FreeSync Premium Pro и добавила средний по уровню FreeSync Premium. Теперь уровней поддержки ровно три, как и у NVIDIA c её G-Sync.

Совсем скоро в продаже должны появится ранее анонсированные 360-Гц модели, причём на базе как TN+Film-панелей, так и IPS-подобных матриц. На их фоне достаточно давно продаваемые решения с 240 Гц уже не вызывают бурю эмоций, а вот недавнее появление среди них Fast IPS-новинок с похожей частотой (и даже выше) медленно, но верно подводит рынок к очевидной трансформации.

Очередная попытка заставить потребителей поменять свои мониторы с помощью заявленной поддержки HDR, похоже, провалилась. Многие новые модели выходят даже без самого простого сертификата VESA DisplayHDR400, за который производителям, вероятнее всего, приходится доплачивать, а делать это для всех новинок – накладно. В сфере же полноценного HDR компании не совершили прорыва и в самых дорогих моделях стали использовать многозонную mini-LED-подсветку, позволившую поднять количество зон с 384-512 до 1152+. Это ещё не идеально для потребления и работы с соответствующем контентом, но точно лучше, чем было. Правда, теперь это исключительно профессиональные решения с соответствующей ценой.

Совсем плохо стало с поставками мониторов LG UltraFine для нужд пользователей продукции Apple – фактически они прекратились, поэтому сегодня в список не попала, в частности, и обновлённая «бюджетная» версия с диагональю 23,7 дюйма. 5К-аналог от iiyama для любителей Windows тоже пропал из продажи (к счастью, ведь уровень брака модели был запредельный), а вот ожидаемый 6K Pro Display XDR на mini-LED от самой Apple можно свободно приобрести — если, конечно, вы готовы потратить на него более 380 тысяч рублей. Пропали из российской розницы сверхдорогие и продвинутые игровые 4К-модели Acer (Predator X27) и ASUS (PG27UQ). Спрос на них был небольшой: все, кому надо, успели купить, поэтому можно сматывать удочки.

⇡#О подходе и вводных данных

Мы достаточно часто рассказываем о том, каких принципов придерживаемся при выборе и тестировании мониторов, на что обращаем внимание, а что принципиально упускаем из виду. Чтобы в очередной раз не увеличивать объём и без того не маленькой статьи, предлагаем вам более подробно ознакомиться с нашими главными мыслями и вводными данными, которых мы придерживаемся при написании материалов подобного рода.

Среди изменений, сделанных для этого материала:

выборка мониторов происходила по доступным предложениям на "Яндекс.Маркете" по состоянию на конец сентября 2020 года;

были убраны два класса дисплеев: 29-дюймовые WFHD и 30-32-дюймовые Full HD – сегменты в которых ничего не меняется, а сам автор этого материала давно не видел новинки (коих практически нет) вживую.

⇡#Модели с диагональю 23,5-25 дюймов

⇡#Стандарт Full HD (1920 x 1080), оптимальный выбор (IPS-type)

Претендент: Iiyama ProLite XUB2493HSU-B1.



В сегменте небольших Full HD-решений с IPS-матрицей представлено огромное множество мониторов по цене от 7 000 рублей. Если ориентироваться на использование нового приобретения не на один год, то мы отдаём своё предпочтение исключительно моделям с «безрамочным» дизайном, стартовая цена которых выше. Доступные модели, к сожалению, не демонстрируют той высокой стабильности картинки и хороших углов обзора, как у дорогих конкурентов и моделей иного класса, поэтому наличие эргономичной подставки, с нашей точки зрения, обязательно. Вы же можете сделать отступление от этой рекомендации и отдать своё предпочтение встроенному датчику освещённости или присутствия, ну или качественной акустической системе — как вариант.

Средняя цена: 11 500 рублей.

Почему стоит покупать: хорошо сбитый и практичный корпус, эргономичная подставка, широкий выбор интерфейсов подключения, USB-хаб, корректная заводская настройка, нет переплаты за имя.

Что может остановить: недоверие к бренду, хочется более стильный вариант, нужен еще более доступный дисплей.

Альтернатива: их более чем достаточно на любой вкус и кошелёк: BenQ BL2480 c комплексом защиты зрения Eye Care, датчиком внешней освещённости и простой подставкой; похожий на него новый BenQ EW2480 с иной подставкой; не раз отмеченный LG 24MP88HV с четырёхсторонней безрамочной матрицей и много дизайнерских и доступных моделей ASUS, Acer, AOC, HP и Philips. Уверенно указать на лучший из них – нереальная задача, поскольку самые главные различия только в эргономике, материалах и дизайне.

⇡#Стандарт Full HD (1920 x 1080), оптимальный выбор (*VA-type)

Претендент: Samsung C24F396FHI.

Компания BenQ, мониторы которой мы постоянно советовали в данном подразделе, покинула сегмент доступных *VA и переориентировалась на IPS. Действительно качественных и оценённых по достоинству моделей осталось не так много, а поэтому выбор не такой уж и сложный.

Средняя цена: 9 000 рублей.

Почему стоит покупать: ищите достойный минимум среди 23,5-24-дюймовых *VA стандарта Full HD — и потерялись в десятках схожих предложений на рынке от самых разных брендов.

Что может остановить: широкая и глубокая подставка (зато без глянцевого пластика, как раньше), скорость отклика на тёмных переходах оставляет желать много лучшего (стандартная проблема для всех *VA этого класса).

Альтернатива: последнее поколение Iiyama ProLite XB2483HSU-3 с эргономичной подставкой, обычной плоской матрицей и отсутствием глянцевых деталей за ~11 000 рублей – всё как доктор прописал.

⇡#Стандарт Full HD (1920 x 1080), для геймеров (TN+film)

Я категорически против большой переплаты за мониторы в этом сегменте (чтобы совсем не горевать, заплатив 30 000 рублей и больше), а поэтому начнём с меньшего из зол и, самое важное, с эргономичной подставкой, что для TN+Film – значимое дополнение.

Претендент: LG 24GL650

За последние годы компания LG успела покорить игровой сегмент, в чём ей сильно помогла грамотная ценовая политика и постоянное обновление модельного ряда. Каких-то серьёзных изменений в ходе обновлений не происходит, но российскому потребителю очень часто важно знать, что он покупает новинку, а не модель, выпущенную два года назад.

Средняя цена: 14 800 рублей.

Почему стоит покупать: у монитора есть всё, что нужно: качественные и практичные материалы, 144 Гц без лишнего разгона, эргономичная подставка, приятная цена.

Что может остановить: особенности TN-матрицы, видимый кристаллический эффект, рамочный дизайн, старые матрицы в новом корпусе вас не привлекают, а 144 Гц уже не воспринимаются всерьез – требуется прибавка в скорости!

Альтернатива: если цель максимально сэкономить, но получить более качественно выполненный корпус, можно выбирать Dell S2421HGF или HP 24x, обновлённые 165-Гц ASUS VG248QG или 24,5-дюймовый VG258QR. Для любителей побстрее есть 240-Гц решения с AMD FreeSync и G-Sync Compatible в лице Acer Nitro XF252QXbmiiprzx или HP Omen X 25f за 25 000 рублей, а также решения с полноценным G-Sync от AOC и Dell Alienware от 35 000 до 45 000 рублей – принципиальная разница только в дизайне, брак может попасться в любом из них, ведь используемые матрицы идентичны, а качество заводской настройки даже на самом дорогом из них так себе. Единственное, что стоит помнить при их покупке, – самые быстрые модели демонстрируют явные артефакты (естественно, на определённых переходах), что свидетельствует лишь о том, что без сильного разгона панели не обошлось. Поэтому, по мнению автора этого материала, следует остановиться на моделях с максимальной частотой в 144-180 Гц либо дождаться первых 360-Гц решений, посмотреть тесты и начать копить...

⇡#Стандарт Full HD (1920 x 1080), для геймеров (*VA-type)

Претендент: AOC C24G1.



Компания AOC обновила игровую линейку своих мониторов и выпустила очень приятные по цене варианты, в том числе в сегменте игровых *VA Full HD. Благодаря приятному дизайну, хорошим материалам, эргономичной подставке (для *VA это важная функция) и знакомой по другим моделям матрице, AOC C24G1 быстро стал популярным и получил положительные отзывы от покупателей. За прошедший год в этой истории ничего изменилось, с чем мы компанию AOC и поздравляем.

Средняя цена: 17 000 рублей.

Почему стоит покупать: вы получаете все, что только возможно в этом сегменте, за минимальные деньги. Смысла переплачивать за что-то другое нет.

Что может остановить: остановить — ничего, а вот в самой матрице можете в дальнейшем и разочароваться, поскольку по скорости это далеко не TN+Film со схожими заявленными ТХ.

Альтернатива: можно взять более новый и популярный Samsung C24RG50FQI с простой подставкой и возможностью регулировки резкости (для самсунговских *VA это полезное дополнение). Производитель более знакомый, а цена ещё приятнее. Почему бы и нет?

⇡#Стандарт Full HD (1920 x 1080), для геймеров (IPS-type)

Претендент: ASUS TUF Gaming VG249Q.

Быстрое расширение линейки TUF привело к появлению оптимального на данный момент и в целом качественного решения в сегменте скоростных Full HD IPS, c которым очень тяжело сражаться на равных!

Средняя цена: 18 500 рублей.

Почему стоит покупать: качественные материалы, быстрая современная IPS-матрица, эргономичная подставка и «безрамочный» дизайн, игровой ASUS за небольшие деньги.

Что может остановить: исключительно желание получить больше 144-165 Гц.

Альтернатива: столь же качественной альтернативы за похожие деньги мы не увидели, а вот среди 240-Гц аппаратов свой выбор стоит отдать 24,5-дюймовому Dell Alienware AW2521 в одной из двух расцветок или ещё чуть более быстрому и премиальному ASUS TUF Gaming VG259QM.

⇡#Стандарт WUXGA (1920 x 1200), оптимальный выбор (IPS-type)

Претендент: BenQ BL2581T.

Король мёртв, на его место взошёл новый король – BenQ BL2581 с современной IPS-type-матрицей слегка увеличенной диагонали, «безрамочным» дизайном, приятной для глаз рабочей поверхностью и более низкой ценой. Не рассматривать данный монитор к покупке, если вас до сих пор интересует разрешение 1920 х 1200 пикселей, – грех. Про предыдущих лидеров сегмента потихоньку можно забывать, особенно зная подход BenQ к настройке подавляющего большинства своих дисплеев и качеству в целом, а также помня про то, что у потенциального конкурента Dell U2412M огромное количество версий с разными панелями и уровнем заводской настройки.

Средняя цена: 17 500 рублей.

Почему стоит покупать: самое адекватное по совокупности всех факторов предложение в сегменте, датчик внешней освещённости, эргономичная подставка, хорошая заводская настройка.

Что может остановить: особенности работы датчика внешней освещённости и желание вернуться к классическим 24 дюймам ради чуть большей чёткости (впрочем, вряд ли её многие заметят).

Альтернатива: в качестве интересных «безрамочных» вариантов следует отметить HP EliteDisplay E243i, старый NEC MultiSync EA245WMi со встроенным датчиком внешней освещённости и, увы, плохой настройкой, а также куда более дорогой EIZO FlexScan 2456 с похожими возможностями, но куда качественнее выполненной заводской калибровкой и крайне широким диапазоном регулировки яркости. Если всё же есть желание вернуться в 2011 год, то не стоит забывать про тот самый Dell U2412HM и его последователя U2415 с более качественной заводской настройкой.

⇡#Стандарт WUXGA (1920 x 1200), профессиональная лига (IPS-type)

Претендент: NEC MultiSync PA243W.

Обновлённая версия популярного в своё время PA242W, являющегося почти эталоном качества, но с обновлёнными в соответствии с современной реальностью режимами. Количество предложений ограничено, поэтому если вы заинтересованы в нём – бегите покупать.

Средняя цена: 65 000 рублей.

Почему стоит покупать: ничего более интересного в этом сегменте пока не сделали, да и не брать же старый PA242W ради минимальной экономии.

Что может остановить: спустя много лет в NEC так и не уменьшили толщину корпуса, хотя он как минимум наполовину пуст (ну или наполовину полон — это как посмотреть).

Альтернатива: можно рассмотреть чуть менее продвинутый, но ещё более новый HP DreamColor Z24x G2 c расширенным цветовым охватом и поддержкой аппаратной калибровки всего за 42 000-45 000 рублей, ну или похожий на него по возможностям BenQ SW240 cо светозащитным козырьком за 30 000 рублей. Если деньги – не проблема, то рассмотрите редко встречаемый Eizo ColorEdge CS2420 по цене в 75 000 рублей либо топовый и последний из выведенных на рынок Eizo ColorEdge CG247X за 165 000 рублей. У него есть встроенный колориметрическим датчиком для автоматической перекалибровки и ворохом других полезных для профессионалов технологий.

⇡#Стандарт WQHD (2560 x 1440), оптимальный выбор (IPS-type)

Претендент: Dell P2421D.



Новый лидер сегмента – монитор Dell P2421D по праву занимает это почетное место. Модель, несмотря на совсем другой курс доллара, осталась с той же ценой, что и её предшественник годом ранее, слегка поменяла внешний вид, но в остальном сохранила все достоинства своего прародителя. Для победы этого достаточно.

Средняя цена: 18 500 рублей.

Почему стоит покупать: высокое качество, чёткая картинка, достойная настройка и выбор интерфейсов, хорошая эргономика подставки, гарантийная политика бренда.

Что может остановить: стойкая необходимость активации системы масштабирования Windows или большое желания максимально сэкономить (тогда вам к Philips 245E1S).

Альтернатива: среди «безрамочных» и почти столь же доступных мы можем выделить проверенный нами Samsung S24H850QFI и 25-дюймовый BenQ PD2500Q. За максимальной «безрамочностью» со всех четырёх сторон вам также к обновлённому 25-дюймовому Dell UltraSharp U2520D за 26 000-28 000 рублей. Выбирайте, какой больше нравится по дизайну и цветовому охвату — и смело покупайте. Единственное, что остаётся отметить: чем больше диагональ, тем меньше необходимость активации системы масштабирования Windows. Для некоторых это станет главным пунктом при выборе.

⇡#Стандарт WQHD (2560 x 1440), для геймеров (TN+film)

Претендент: Dell S2417DG.



Рассматриваемый сегмент в 2020 году значительно сузился, а поэтому выбор резко упростился. Если раньше мы предлагали Dell S2417DG в качестве более дорогой альтернативы, то сейчас модель ощутимо подешевела, обогнала по доступности решения от AOC и Acer и автоматически стала лидером.

Средняя цена: 24 000 рублей.

Почему стоит покупать: высокое качество исполнения, нужна быстрая TN+Film-панель именно с таким разрешением и не хочется переплачивать.

Что может остановить: явный бандинг (как и у других решений подобного рода), отсутствие модуля G-Sync.

Альтернатива: больше таких нет.

⇡#Стандарт UHD|4K (3840 x 2160), оптимальный выбор (IPS-type)

Претендент: LG 24UD58

Компания LG, как один из основных производителей LCD-панелей, часто правит бал во многих сегментах рынка мониторов, выводя в продажу максимально простые решения со своими AH-IPS-панелями, которые затем используются другими компаниями для их собственных нужд. Благодаря такому подходу долго искать покупателей LG не приходится, и модель 24UD58 – один из примеров такой популярности, причем растянувшейся на долгое время. К тому же конкурентов у неё до сих пор практически нет, поэтому выбор здесь очевиден.

Средняя цена: 30 000 рублей.

Почему стоит покупать: максимально доступный 4К-дисплей небольшой по современным меркам диагонали от известного производителя.

Что может остановить: внешний вид, крупные рамки, глянцевые элементы корпуса, стойкая необходимость использования системы масштабирования ОС Windows, видимый (пусть и не всеми) эффект Cross-Hatching.

Альтернатива: если остатки LG быстро покинут склады, то вариант дороже, но точно ничем не хуже — Dell P2415Q.

⇡#Стандарт UHD|4K (3840 x 2160), профессиональная лига (IPS-type)

Претендент: Eizo ColorEdge CG248-4K.

Предложенный монитор Eizo — единственное доступное предложение в своём затухающем сегменте. Сомнений в его качестве и широких возможностях у нас нет. Но многим ли они нужны? Очевидно, что единицам.

Средняя цена: 240 000 рублей.

Почему стоит покупать: эксклюзивность решения, полный фарш и высокая чёткость картинки.

Что может остановить: без системы масштабирования не обойтись. Ну и такие деньги за 24 дюйма – очень дорого.

⇡#Модели с диагональю 27-29 дюймов

⇡#Стандарт Full HD (1920 x 1080), оптимальный выбор (IPS-type)

Один из самых сложных и популярных классов, поэтому любой выбор здесь – лишь 90 % уверенности в том, что он правильный. В сегменте Full HD IPS с диагональю 27 дюймов представлено великое множество максимально схожих моделей, и вы должны быть готовы к тому, что пиксель будет «жирным», а выбор долгим.

Для нас тут ясно одно: если цены начинаются с 10 тысяч рублей, а до 15 тысяч представлено несколько десятков вариантов, то никакого смысла перескакивать эту планку нет. Надо искать модель с эргономичной подставкой, качественными материалами и с «безрамочным» дизайном. Впрочем, на этот раз мы чуть отклонимся от собственных рекомендаций.

Претенденты: BenQ BL2780 и BenQ GW2780.

Два брата-близнеца — с той лишь разницей, что в новой версии (BL) используется упрощённая система автоматического управления подсветкой Brightness Intelligence, что можно даже расценивать как достоинство.

Средняя цена: 13 000 рублей и 12 500 рублей соответственно.

Почему стоит покупать: всё те же качественные и доступные BenQ, с IPS-матрицами и полным комплексом «защиты зрения» Eye Care.

Что может остановить: хочется подешевле и без слишком «умной» электроники.

Альтернатива: если интересует только матрица, то сэкономить около 2000 рублей выйдет с помощью Samsung S27F358FWI. Оптимальным же выбором в этом классе при расчёте на эргономичную подставку могут стать обновлённый Iiyama ProLite XUB2792HSU-B1 с хорошо знакомым дизайном и набором функций, свежий Samsung S27R650FDI и набирающий обороты Dell S2721HS.

⇡#Стандарт Full HD (1920 x 1080), оптимальный выбор (*VA-type)

Претендент: Samsung C27F396FHI.

BenQ покинула этот сегмент, а ценовая политика Samsung в отношении *VA-решений вместе с грамотным обновлением линейки сильно подпортила продажи конкурентам. В сегменте универсальных 27-дюймовых *VA Full HD первое место за относительно новым C27F396FHI, и вряд ли кто-то сможет с ним всерьез конкурировать.

Средняя цена: 11 500 рублей.

Почему стоит покупать: прекрасное соотношение цены и качества.

Что может остановить: глубокая и не очень удобная подставка, чёрный цвет не как на OLED, отсутствие DP-подключения;

Альтернатива: ею с лёгкостью может стать эргономичный Iiyama ProLite XB2783HSU-3 за чуть большие деньги, но без такого вороха технологий, с плоской *VA-матрицей, но зато куда большим набором разъёмов для подключения.

⇡#Стандарт Full HD (1920 x 1080), для геймеров (TN+film)

Претендент: AOC G2790PX.

Ещё один умирающий сегмент рынка, в котором нам не очень хочется советовать что-то приобретать, но сделать это придётся. Возможно, вы истинный поклонник TN+Film-технологии, хорошо видите разницу в скорости на сложных переходах, а поэтому вас не устраивают даже самые быстрые IPS. Тогда почему бы не выбрать AOC G2790PX.

Средняя цена: 22 000 рублей.

Почему стоит покупать: для TN+Film-матрицы важна эргономичная подставка — и здесь она есть за совсем небольшие деньги.

Что может остановить: дизайн, бренд, не самая высокая частота развёртки.

Альтернатива: желающим получить 240 Гц следует взглянуть на самый доступный монитор с эргономичной подставкой — Acer Nitro XF272Xbmiiprzx. Платить больше стоит лишь в случае необходимости наличия на борту модуля G-Sync и тогда вам к другой модели Acer – Predator XB272bmiprzx.

⇡#Стандарт Full HD (1920 x 1080), для геймеров (*VA-type)

Претендент: Dell S2721HGF.

Поскольку от *VA-моделей с матрицами предыдущего поколения нельзя ожидать высокой скорости отклика, то и смотреть на варианты с максимальной высокой частотой нет никакого смыла – пиксели просто не будут поспевать за обновлением картинки на экране, а вы будете наблюдать шлейфы и артефакты от агрессивного разгона Ovedrive. Таким образом, нет и большого смысла переплачивать за какие-то сверхдорогие для этого класса дисплеи, ведь по скорости вы получите примерно тоже самое.

Средняя цена: 18 000 рублей.

Почему стоит покупать: новинка Dell на знакомой матрице, очень приятная цена за такие ТХ, хорошее качество исполнения и эргономичная подставка.

Что может остановить: неоправдавшиеся ожидания от скорости матрицы после предварительной оценки в магазине при покупке – это не TN+Film и даже не IPS со схожей частотой вертикальной развёртки.

Альтернатива: можете обратить свой взор на отмеченный в прошлом году AOC C27G1 или на один из многих MSI MAG, демонстрирующих вполне себе достойные результаты за адекватные деньги – проверяли, знаем.

⇡#Стандарт Full HD (1920 x 1080), для геймеров (IPS-type)

Претендент: LG 27GL650F.



Монополия LG приводит к тому, что большинство оптимальных решений среди высокоскоростных мониторов выпущено именно этой компаний. Так получилось и в развивающемся классе игровых IPS Full HD, где корейского производителя очень тяжело обойти.

Средняя цена: 21 000 рублей.

Почему стоит покупать: отличный вариант для тех, кто не переносит TN+Film и *VA-решения, но кому нужна быстрая панель с разрешением не выше Full HD.

Что может остановить: цена и «жирный пиксель».

Альтернатива: если не привлекает дизайн LG или нет доверия к бренду, то смело рассмотрите ASUS VG279Q либо великолепный ASUS из серии TUF Gaming VG279QM с частотой 280 Гц, а также чуть более медленную его альтернативу Dell Alienware AW2720HF. Если же вам очень нужен аппаратный модуль G-Sync, то добавьте ещё 15 тысяч рублей и смело выбирайте Acer Predator XB273Pbmiprzx.

⇡#Стандарт UWFHD (2560 x 1080), для геймеров (IPS-type)

Претендент: LG 29UM69G.



Представитель бизнес-семейства от Dell давно пропал с полок российских магазинов, поэтому у нас остался лишь класс игровых решений с разрешением 2560 × 1080 пикселей. Самым подходящим как по цене, так и по дизайну или возможностям остался монитор LG – модель 29UM69G c повышенной до 75 Гц частотой вертикальной развёртки. У него есть поддержка технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync и характерные для скоростных моделей игровые функции.

Средняя цена: 18 000 рублей.

Почему стоит покупать: выгодное предложение, задержавшееся на рынке больше обычного, – это успех!

Что может остановить: подставка только с регулировкой угла наклона, большого преимущества в скорости при переходе от 60 к 75 Гц вы не получите.

Альтернатива: только вышедший LG 29WN600 за те же деньги – новый подход к дизайну без отсылок к игровой тематике, хотя возможности расширены с помощью поддержки псевдо-HDR, а по другим ТХ модель аналогична своему «чёрному» предшественнику.

⇡#Стандарт WQHD (2560 x 1440), оптимальный выбор (IPS-type)

Претендент: Iiyama ProLite XUB2792QSU-1

Время идёт, а модель от Iiyama продолжает держать оборону и всё дальше набирает популярность. Монитор сочетает в себе качественную матрицу с хорошей заводской настройкой, приятный дизайн, набор самых необходимых функций и возможностей и, самое главное, – низкую цену для устройств подобного рода. Компания Iiyama, вероятно, не делала столь больших ставок на свой XUB2792QSU, но получилось так, как получилось — и уже третий год подряд он является одним из самых интересных предложений на рынке по совокупности характеристик.

Средняя цена: 22 000 рублей.

Почему стоит покупать: нет большого смысла переплачивать (если вы рационалист) за что-то другое – вы всё равно получите всё ту же IPS-type-панель или её аналог с минимальными отличиями.

Что может остановить: дизайн, личное недоверие бренду и сомнения в качестве (но точно не у нас).

Альтернатива: тем не менее качественных вариантов в этом классе представлено более чем достаточно. Рассматривать стоит такую рамочную модель, как BenQ PD2700Q, «безрамочные» Samsung F27T850QWI (обновлённая версия), новый Dell S2721DS, не раз проверенный автором этого материала Dell P2720DC со знакомыми очертаниями и средней заводской настройкой, стильный AOC Q2781PQ. Желание максимально сэкономить обязательно приведёт вас к Philips 275E1S – ещё одному продвигаемому компанией решению с универсальным дизайном, слабой эргономикой и приятной ценой. Хорошенько выбирайте экземпляр, не надейтесь на качественную настройку и просто не ожидайте многого за 15 000-16 000 рублей.

Двигаться в сегмент 30 000+ рублей в надеждах заполучить качество выше – не лучший вариант, особенно когда речь идёт о мониторах на идентичных/максимально схожих матрицах. В качестве исключения можем лишь отметить LG 27QN880. Компания не часто предлагает решения в рассматриваемом сегменте, а теперь отметилась дисплеем со специальной подставкой-кронштейном, и это – самое важное его отличие от предложенных выше мониторов.

⇡#Стандарт WQHD (2560 x 1440), для геймеров (TN+film)

Претендент: HP 27xq.

Цена очень важна, особенно когда покупатель хочет сэкономить, приобретя TN+Film-монитор. Именно поэтому давно рекомендованный нами AOC AG271QX пропал с позиции «Претендент», а его место занял новый HP 27xq c удивительно приятной ценой.

Средняя цена: 23 000 рублей

Почему стоит покупать: сочетание цены, качества и возможностей лучшее в классе – подобного больше никто не предлагает.

Что может остановить: отсутствие русского языка в меню, качество пластика ниже, чем вы можете ожидать от продукции HP.

Альтернатива: если требуется поддержка NVIDIA G-Sync, то лучший и дополнительно проверенный нами вариант — Dell S2716DG, он вас точно не подведёт, но доплатить придётся. Торопитесь, пока он ещё есть в продаже. Потом останется только новый S2719DGF — без модуля, но за схожие деньги.

⇡#Стандарт WQHD (2560 x 1440), для геймеров (*VA-type)

Претендент: Samsung C27HG70QQI.

Пока мониторы серии Odyssey G7 только добираются до полок магазинов (первую партию быстро разобрали) основной массе покупателей приходится ориентироваться на ранее представленные в продаже скоростные WQHD *VA-решения, и одним из лучших и стабильно поддерживающих свою популярность является Samsung C27HG70QQI. Тем более что он существенно дешевле, чем новый «Одиссей».

Средняя цена: 32 000 рублей

Почему стоит покупать: проверенное временем качество.

Что может остановить: внешний вид, крупногабаритная подставка, несколько расширенный цветовой охват, а также скорость отклика пикселей, которая, как уже подтверждено, ниже, чем у IPS-представителей.

Альтернатива: если бы не специфичная подставка и несколько иное предназначение (по плану производителя), то в качестве лучшего выбора мы бы поставили монитор Samsung из серии Space – S27R750QEI. Он и дешевле (почти на 5 тысяч рублей), и ничем не хуже. Другим проверенным нами альтернативным вариантом выступает упрощённый по отношению к серии AORUS монитор Gigabyte G27QC.

⇡#Стандарт WQHD (2560 x 1440), для геймеров (IPS-type)

Претендент: LG 27GL850.

Пока одни производители долго думают и редко обновляют свой ассортимент в рассматриваемом классе, компания LG отрезвила рынок своим высокоскоростным 27GL850, который снова появился в большом количестве по приятной цене. Надо срочно брать!

Средняя цена: 34 000 рублей.

Почему стоит покупать: есть практически всё, что нужно, откровенно лучший дисплей в классе.

Что может остановить: крупная подставка, не премиальное качество материалов.

Альтернатива: варианты с модулем G-Sync на борту вы все хорошо знаете — ASUS ROG Swift PG279QE и Acer Predator XB271Hub. В качестве более доступной альтернативы выступает не менее известный ASUS VG27AQ со старой матрицей, стандартным цветовым охватом и небольшими артефактами Overdrive, а также новый Dell S2721DGF – этот всем хорош, за исключением полностью отсутствующего режима эмуляции sRGB. Если же вам нужна прямая и более доступная альтернатива основному претенденту, то попробуйте найти в продаже LG 27GL83A — монитор на той же матрице, с заводской эмуляцией режима sRGB и без USB-портов. Лучше варианта не найти!

⇡#Стандарт WQHD (2560 x 1440), полупрофессиональная лига (IPS-type)

Претендент: Viewsonic VP2768.

В этом сегменте ничего не меняется. VP2768 от Viewsonic — монитор со стандартным цветовым охватом (!), вагоном возможностей для настройки, рабочей системой компенсации неравномерности подсветки и открытым для проведения аппаратной калибровки внутренним высокоразрядным LUT.

Средняя цена: 35 000 рублей.

Почему стоит покупать: это уникальное предложение, подобие которого не сможет вам предложить ни один другой производитель мониторов.

Что может остановить: плохая заводская настройка, очень запутанное меню и не очевидная взаимосвязь различных рабочих параметров – разобраться было сложно даже автору этого материала (а до конца это и вовсе сделать не удалось).

Альтернатива: нет — и уже не предвидится…

⇡#Стандарт WQHD (2560 x 1440), профессиональная лига (IPS-type)

Претендент: BenQ PV270.



Оптимальный вариант с еще большим вагоном и маленькой тележкой возможностей для тех, кто пока не накопил на решения HP и Eizo, но уже начал испытывать необходимость в расширенном цветовом охвате. К слову, большинству потребителей следует остановиться именно на подобном решении и не переплачивать в два-три раза – разницу увидят единицы, и лишь часть из них воспользуется хотя бы половиной функций, представленных в моделях высшего ценового диапазона.

Средняя цена: 65 000 рублей.

Почему стоит покупать: где вы ещё найдёте такой набор технологий за схожую сумму?

Что может остановить: много свободных денег, которые могут пойти на покупку ещё более дорогого и качественного решения.

Альтернатива: продолжением траты денег могут стать сверхдорогие решения Eizo в виде Eizo ColorEdge CG2730 за 165 000 рублей и ColorEdge CG279X за 200 000 рублей. В каждом из них есть ещё под десяток дополнительных технологий, встроенные датчики, колориметр и так далее. Более адекватной альтернативой может стать NEC PA271Q, а проверенный нами HP DreamColor Z27x G2 для большинства будет сложным в освоении.

⇡#Стандарт UHD|4K (3840 x 2160), оптимальный выбор (IPS-type)

Класс достаточно спорный всего из-за одной глобальной проблемы – 27 дюймов мало для работы в нативном разрешении без активации системы масштабирования (хотя бы на 150 %), а она, в свою очередь, до сих пор серьёзно недоработана.

Претендент: LG 27UL650W.

Модель, которая могла бы претендовать на звание полупрофессиональной, если бы не стандартный цветовой охват. В остальном же, как говорится, полный фарш.

Средняя цена: 32 000 рублей.

Почему стоит покупать: эргономичная подставка, поддержка HDR, строго, качественно, практично и за адекватные деньги.

Что может остановить: не самая низкая цена и необходимость использования проблемной системы масштабирования ОС Windows (как и у любого другого конкурента).

Альтернатива: к сожалению, более продвинутый вариант с USB Type-C, возможностью проведения аппаратной калибровки и с USB-портами – не раз проверенный LG 27UL850W — пропал из продажи. Нам остаётся предложить вам в очередной раз новый Philips 276E8VJSB c удивительно хорошим качеством заводской настройки и сборки в целом, с смешной по современным меркам ценой в 22 000 рублей за 4К-монитор. Есть отличный вариант в виде качественно настроенного BenQ PD2700U со своими фишками. В качестве же среднего варианта со своими но можем посоветовать AOC U2790PQU.

⇡#Стандарт UHD|4K (3840 x 2160), для геймеров (IPS-type)

Претендент: Acer Predator XB273KSbmiprzx.



Когда речь идёт об играх в разрешении 3840 x 2160 пикселей, то с большой долей вероятности у пользователя установлена (а если нет, то должна быть установлена) одна из топовых видеокарт от NVIDIA. В таком случае, монитору не помешает поддержка технологии NVIDIA G-Sync, а этот дисплей – лучший в сегменте скоростных 4К IPS без многозонной системы подсветки.

Средняя цена: 110 000 рублей.

Почему стоит покупать: ещё не накопили на монитор с FALD-подсветкой, устали ждать альтернативу от LG (будет ближе к Новому году), а подключение по двум кабелям DP не смущает;

Что может остановить: ограничения при работе по одному кабелю DP, отсутствие поддержки технологии компрессии DSC, высокая цена.

Альтернатива: есть в лице похожего монитора от самой Acer из серии ConceptD, однако его внешний вид совсем не игровой и даже не строгий.

⇡#Стандарт UHD|4K (3840 x 2160), профессиональная лига (IPS-type)

Претендент: BenQ SW271.

Достаточно новый монитор BenQ из известной и проверенной профессиональной серии, со всеми присущими данному классу возможностями и качественной заводской настройкой. За последний год он только подорожал, а поэтому те, кто хотел, могут уже бежать в магазин. Можно смело закупаться впрок!

Средняя цена: 84 000 рублей.

Почему стоит покупать: в этом классе редко появляются модели подобного уровня: не упустите свой шанс, если вы, конечно, уверены, что расширенный ЦО – реальная необходимость, а не простая прихоть.

Что может остановить: пожалуй, лишь только цена и необходимость использования системы масштабирования ОС Windows.

Альтернатива: если готовы добавить около 20 000 рублей, то смело выбирайте новейший и максимально продвинутый Dell UP2720Q со встроенным колориметром (прямо как у Eizo ColorEdge). Если же вы не располагаете такой суммой, то можно подумать про Viewsonic VP2785-4K или наплевать и приобрести отличный по совокупности характеристик и работоспособности различных технологий Viewsonic VP2768-4K за 52 000 рублей, пусть и со стандартным цветовым охватом.

⇡#Модели с диагональю 30-32 дюйма

⇡#Стандарт WQHD (2560 x 1440), оптимальный выбор (IPS-type)

Претендент: Iiyama ProLite XB3270QS.



Благодаря снижению цены и отсутствию глобальных изменений в изучаемом сегменте на первое место под конец 2020 года всё ещё выходит монитор от компании Iiyama. Ни один другой конкурент не может предложить такого набора особенностей и преимуществ, как XB3270QS. Что же касается различных нареканий на качество и равномерность подсветки, то будьте уверены – с этим вы можете легко столкнутся на любом из конкурентов данной модели.

Средняя цена: 24 000 рублей.

Почему стоит покупать: за такие деньги – всё при нём (и даже больше).

Что может остановить: сильный Glow-эффект на чёрном, слабые, но видимые артефакты практически при любых настройках OverDrive.

Альтернатива: проверенный нами ранее Viewsonic VX3211-2k-mhd или его обновлённая версия с «безрамочным» дизайном и несколько худшей равномерностью подсветки VX3276-2k-mhd – зато он дешевле на 2 000 рублей. Поклонникам А-брендов можем посоветовать присмотреться к новому LG 32QN600 – всё, что надо, вы точно получите.

⇡#Стандарт WQHD (2560 x 1440), оптимальный выбор (*VA-type)

Претендент: BenQ PD3200Q.

Творение законодателя моды и проверено качественный продукт – BenQ PD3200Q продолжает начатое компанией в сериях BL и PD и берёт от них всё самое лучшее. Ощущается некоторая переплата на фоне некоторых конкурентов, но в этом случае она оправданная.

Средняя цена: 32 000 рублей.

Почему стоит покупать: ничего лучше с эргономичной подставкой за эти деньги вы всё равно не найдёте.

Что может остановить: он стоит на 10 000-12 000 рублей больше, чем просят за похожий монитор на IPS-матрице (вот такие вот странности), рамочный дизайн, отсутствие датчика внешней освещённости.

Альтернатива: можно сэкономить и взять AOC Q3277PQU в корпусе попроще и с менее качественной настройкой либо рассматривать любые похожие (к примеру, самый дешёвый в сегменте AOC Q3279VWF), часто более новые решения, но за них мы поручиться не можем.

⇡#Стандарт WQHD (2560 x 1440), для геймеров (*VA-type)

Претендент: LG 32GK650F.

Спустя почти два года Samsung позволила себе отдать лидерство в этом сегменте одному из своих главных конкурентов – компании LG. Южнокорейский производитель запустил в продажу упрощенный вариант одного из своих интересных мониторов, убрав одну из лучших на рынке систем внешней подсветки и USB-порты. Кроме того, это один из немногих мониторов в классе с обычной, плоской *VA-матрицей и, что важно, с эргономичной подставкой.

Средняя цена: 27 000 рублей.

Почему стоит покупать: наиболее удачное по совокупности цены и характеристик решение в своём классе, достаточно качественная по различным тестам VA-матрица с адекватной скоростью и без серьёзных недостатков.

Что может остановить: относительно низкая равномерность подсветки на светлом поле (по уровню яркости), не лучшие углы обзора, средняя точность настройки.

Альтернатива: несколько более продвинутые варианты в лице уже старого Samsung C32HG70QQI и LG 32GK850F (выбирать между ними следует, исходя из необходимости в расширенном цветовом охвате), ну и, конечно, новый скоростной Samsung Odyssey G7 (C32G75TQSI) – самый дорогой, но самый быстрый *VA в классе, однако его сложно приобрести.

⇡#Стандарт WQXGA (2560 x 1600), профессиональная лига (IPS-type)

Претендент: Dell UP3017.



Монитор UP3017 объединяет в себе верность традициям и далеко не новую AH-IPS-матрицу с RGB-LED-подсветкой. Модель рассчитана на поклонников стандарта 16:10, знающих, как решать проблемы, возникающие из-за расширенного цветового охвата. Данный дисплей – последний из доступных на рынке среди решений стандарта WQXGA с расширенным спектром настроек и прямым доступом к LUT монитора с помощью официального ПО.

Средняя цена: 92 000 рублей.

Почему стоит покупать: приятный внешний вид, качественные материалы и сборка, эргономичная подставка, система компенсации неравномерности подсветки, расширенный цветовой охват, прямой доступ ко встроенному LUT с возможностью проведения аппаратной калибровки,

Что может остановить: за эти же деньги можно взять более современный и продвинутый монитор, но без расширенного цветового охвата (а реально нужен он, напомним, максимум 1 % потребителей) и с иным разрешением.

Альтернатива: из представленного в России, к сожалению, больше ничего нет – это устаревший стандарт, выходящий из продажи.

⇡#Стандарт UHD|4K (3840 x 2160), оптимальный выбор (IPS-type)

Претендент: BenQ PD3200U.

Монитор BenQ PD3200U – это показательный пример того, как надо подходить к проектированию модели, замещающей собой ранее представленный продукт, который за время своего существования получил высокие оценки как от экспертов, так и конечных потребителей. За прошедший год ничего не произошло, а поэтому модель BenQ осталась на первом месте.

Средняя цена: 58 000 рублей.

Почему стоит покупать: за последнее время ничего более достойного в этом сегменте так и не выпустили.

Что может остановить: желание получить больше за те же деньги, но это у вас вряд ли выйдет.

Альтернатива: Если вам позволяют финансы, то настоятельно советуем взглянуть на новый Eizo FlexScan EV3285 с USB Type-C, широчайшим диапазоном изменения яркости подсветки и адекватно работающим датчиком внешней освещённости. Из современных и доступных — BenQ EW3280U с интересной акустической системой и тёмно-коричневым корпусом, а также недавно вышедший LG 32UN880-B на специальной подставке.

⇡#Стандарт UHD|4K (3840 x 2160), оптимальный выбор (*VA-type)

Претендент: Samsung U32J590UQI.

Корейцы очень грамотно подошли к проектированию модели. За основу взяли U32H850UMI, попытались сохранить его внешний вид (очень удачный, и это практически удалось), но вместе с тем упростили подставку, её эргономику и систему укладки кабелей, убрали USB-порты, улучшили рабочий диапазон яркости, оставили хорошую заводскую настройку. С новомодным HDR10 играть не стали – подошли к вопросу серьёзно. Нет многозонной системы подсветки? О каком тогда настоящем расширении динамического диапазона может идти речь? Так что HDR10 тут нет — и это правильно.

Средняя цена: 23 000 рублей.

Почему стоит покупать: потому что это Samsung на собственной *VA-матрице за очень адекватные деньги.

Что может остановить: ярко выраженная неоднородность на чёрном поле и ограниченная эргономика подставки.

Альтернатива: AOC больше не актуален, поскольку дороже. Из других вариантов — Viewsonic VX3211-4K-mhd с более качественной отделкой, BenQ EW3270U со звучной акустикой, Samsung S32R750UEI из серии Space, если нужна особенная подставка.

⇡#Стандарт UHD|4K (3840 x 2160), полупрофессиональная лига (IPS-type)

Претендент: Viewsonic VP3268-4K.

Монитор VP3268-4K – очередная попытка компании Viewsonic протиснуться в сегмент полупрофессиональных решений. Инженеры взяли известную матрицу и заставили её работать с продвинутой электронной обвязкой. Вышло более чем серьёзно: открытый для пользователя 14-битный 3D-LUT, благодаря которому обещают идеальные тональные переходы и точность цветопередачи, возможность проведения аппаратной калибровки, псевдо-поддержка HDR10, точная заводская настройка, система компенсации неравномерности подсветки, режимы эмуляции различных цветовых пространств (естественно, в пределах нативного – близкого к sRGB) и относительно широкий выбор интерфейсов.

Средняя цена: 78 000 рублей.

Почему стоит покупать: полупрофессиональное решение в очень современном «безрамочном» корпусе; много полезных возможностей, особенно если знать, как их использовать, и понимать, какой от них прок в вашей работе.

Что может остановить: вам не нужны все эти примочки или у вас нет желания переплачивать за них 15 000-30 000 рублей на фоне ранее отмеченного BenQ PD3200U.

Альтернатива: если вам нужен продвинутый 32-дюймовый 4K-монитор, но не настолько продвинутый, как Viewsonic, настоятельно советую рассмотреть проверенный LG 32UL950. В обоих случаях вы можете сэкономить около 15-20 тысяч рублей и получите цветовой охват на уровне 94-95 % DCI-P3. Или не менее продвинутый BenQ PD3220U с большим количеством качественно настроенных предустановленных режимов, но без возможности залезть во встроенный LUT.

⇡#Стандарт UHD|4K (3840 x 2160), профессиональная лига (IPS-type)

Претендент: BenQ SW321С.

Если вы чётко определились с тем, что расширенное цветовое пространство – не выдуманная необходимость, а обязательный критерий при выборе 31,5-дюймового 4К-монитора, то, пожалуй, лучшим и проверенным нами решением является новый BenQ SW321. В дополнение к адекватной цене, полностью соответствующей возможностям и уровню дисплея, производитель снабдил свой продукт качественным светозащитным козырьком и наиболее беспроблемным ПО для аппаратной калибровки. Да и в целом предложенное решение работает куда корректнее и более предсказуемо, чем многие аналоги.

Средняя цена: 140 000 рублей.

Почему стоит покупать: подыскиваете себе наиболее беспроблемный 31,5-дюймовый 4K IPS-дисплей с расширенным цветовым охватом, а на NEC и EIZO ещё не накопили и копить не собираетесь (и правда – зачем? Многие не увидят разницы в картинке с экрана).

Что может остановить: ошибочное мнение вида «BenQ не может/не умеет делать качественные профессиональные устройства. NEC и EIZO – наше всё!»

Альтернатива: совсем дорогие ASUS ProArt PA32UC-K, PA32UCX-K на mini-LED, либо версии без «К» — без калибратора i1 Display Pro и козырька в комплекте, зато существенно дешевле. Или ещё дешевле — старенький и продающийся в большом количестве Dell UP3216Q с меньшим количеством фишек, но зато проверенный временем.

⇡#Стандарт UHD+|6K (6016 x 3384), оптимальный выбор (IPS-type для Mac)

Претендент: Apple Pro Display XDR.

Компания Apple продолжает управлять разумом людей с высоким доходом и настоящих профессионалов в сфере графики, фотографии и кино, которые могут себе позволить купить самое лучшее и дорогое.

Средняя цена: 360 000 рублей без подставки и со стандартным стеклом.

Почему стоит покупать: действительно лучшее современное решение на базе многозонной mini-LED-системы подсветки для устройств Apple.

Что может остановить: цена и любовь к Windows, все остальные мелкие недостатки не так важны.

Альтернатива: адекватной альтернативой выступало решение LG UltraFine 5K, но на данный момент наблюдаются серьёзные проблемы с его поставками по всему миру. Похоже, что Apple решила поиграть с LG в кошки-мышки и показать, кто в доме хозяин.

⇡#Модели с диагональю 34-38 дюйма

⇡#Стандарт UWQHD (3440 x 1440), оптимальный выбор (IPS-type)

Претендент: Iiyama ProLite XUB3493WQSU-B1.

Заводя речь про 34-дюймовые UWQHD-решения на базе IPS-матриц сразу хочется отметить мониторы LG, но в этом году нас удивила компания Iiyama со своим XUB3493WQSU-B1 – это просто космос.

Средняя цена: 31 000 рублей.

Почему стоит покупать: цена, хорошее качество изготовления, плоская панель, широкий выбор интерфейсов, встроенные колонки и много других достоинств

Что может остановить: засветы на чёрном (надо выбирать экземпляр в магазине), хочется устройство от А-бренда.

Альтернатива: прямой альтернативой выступает ещё более новый LG 34WN750 или изогнутый LG 34WN80C — для тех, кто не боится гнутых линий (CAD|CAM-инженерам такое мы не советуем, хотя привыкнуть, конечно, можно ко всему).

⇡#Стандарт UWQHD (3440 x 1440), оптимальный выбор (*VA-type)

Претендент: S34J550WQI.

C выходом этого монитора компания Samsung поставила своих конкурентов в неудобное положение, опустив цену на крупный UWQHD-дисплей до уровня в 22 000-24 000 рублей. За прошедшее время никто из них не смог выпустить ничего подобного, поэтому, если принять во внимание основные характеристики модели, с которой мы плотно познакомились во время тестирования, она ещё долго будет в тренде!

Средняя цена: 23 000 рублей.

Почему стоит покупать: доступность, больше диагональ и разрешение, стандартный цветовой охват, поддержка FreeSync.

Что может остановить: слабая эргономика подставки, ШИМ на частоте ~250-260 Гц в диапазоне яркости 0-30 %, плоский экран (*VA-матрице такой диагонали изогнутость пошла бы на пользу).

Альтернатива: если не брать в расчёт модели с повышенной частотой, то конкурентов просто нет.

⇡#Стандарт UWQHD (3440 x 1440), для геймеров (IPS-type)

Претендент: LG 34GN850.



Когда приходит компания LG, то другим производителям приходится не сладко. Так получилось и с LG 34GK950G, а после — с предлагаемым нами сегодня 34GN850, который окончательно убил продажи конкурентов.

Средняя цена: 68 000 рублей.

Почему стоит покупать: стильный внешний вид, до 160 Гц в разгоне, поддержка AMD FreeSync и G-Sync Compatible, скоростная матрица без артефактов, широкий диапазон яркости, отлично работающий режим эмуляции sRGB – то, чего нет у конкурентов.

Что может остановить: не лучшее качество пластика, отсутствие PiP/PbP и системы подсветки внешнего пространства.

Альтернатива: при возможности переплатить или при желании получить монитор с иным дизайном, качеством сборки и хотя бы простенькой системой внешней подсветки рассматривайте Dell Alienware AW3420DW.

⇡#Стандарт UWQHD (3440 x 1440), для геймеров (*VA-type)

Претендент: C34J791WTI.

Представленная модель является наследником популярного C34J791WQI, но теперь вы получаете в своё распоряжение два порта USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, что позволит без проблем подключить современные ноутбуки с помощью одного кабеля (в том числе это касается и Macbook от Apple). Если у вас таких ноутбуков нет, то, возможно, эти порты пригодятся вам в будущем.

Монитор облачён в модный белый корпус с особым механизмом изменения высоты, оснащён одной из своих лучших на данный момент SVA-матриц с «квантовыми точками» в качестве элемента подсветки и увеличенной степенью изогнутости 1500R.

Средняя цена: 49 000 рублей.

Почему стоит покупать: доступно, эффектно, качественно, довольно быстрая матрица с хорошими (для своего сегмента) углами обзора, USB Type-C c поддержкой Thunderbolt, отсутствие ШИ-модуляции (что для современных Samsung – редкость), отличная равномерность подсветки на чёрном, поддержка AMD FreeSync.

Что может остановить: бело-молочный цвет корпуса, несколько расширенный цветовой охват, при прямом сравнении скорости с показателями более дорогих IPS-аналогов Samsung проиграет.

Альтернатива: если хотите максимально сэкономить, то возьмите популярный, но слишком перехваленный Xiaomi Mi Surface Display (автор этой статьи с ним хорошо знаком — и совершенно не разделяет общего восторга) или также проверенный MSI Optix MAG341CQ с меньшим количеством проблем.

⇡#Стандарт UWQHD+ (3840 x 1600), оптимальный выбор (IPS-type)

Претендент: LG 38WN75C-B.

Мониторы этого класса появились 3 года назад, и до определённого момента на первом месте пьедестала восседал представитель американской компании Dell – модель U3818DW. У неё была одна глобальная проблема – артефакты от плохого разгона матрицы, который невозможно было отключить (разве что через сервисные меню – но этой так себе вариант). С приходом новинки LG, которая представлена в продаже значительно лучше, а цена у неё ниже, выбор стал проще.

Средняя цена: 77 000 рублей.

Почему стоит покупать: беспроблемный с завода, новый, относительно доступный.

Что может остановить: если вы не знаете, где его поставить или если вас не устраивает шаткость конструкции (для LG c таким дизайном и размером – это в порядке нормы).

Альтернатива: если для вас принципиальны «вкусности» Dell, тогда без U3818DW всё же не обойтись.

⇡#Стандарт UWQHD+ (3840 x 1600), для геймеров (IPS-type)

Претендент: LG 38GN950.

Это топовое игровое решение компании LG, оказавшееся куда популярнее максимально схожего по ТХ, но не по идеологии 38WN95C. Все предыдущие модели в этом сегменте просто меркнут на его фоне, поэтому много времени на выбор вы точно не потратите.

Средняя цена: 123 000 рублей

Почему стоит покупать: он прекрасен практически во всем – у мен действительно минимум претензий после нескольких дней работы с данной моделью.

Что может остановить: отсутствие денег или необходимости в таком быстром монстре.

Альтернатива: если очень нужен модуль G-Sync, то можете переплатить 50 тысяч за схожий по возможностям Acer Predator X38P. Только переспросите себя трижды: а нужен ли он?

⇡#Стандарт UWQHD+ (3840 x 1600), полупрофессиональная лига (IPS-type)

Претендент: Viewsonic VP3881.

Ранее мы рекомендовали этот монитор после непродолжительного опыта эксплуатации, теперь же, после полноценного тестирования, мы уверены в своих словах на все 200 %: VP3881 от Viewsonic – лучший представитель своего сегмента.

Средняя цена: 98 000 рублей.

Почему стоит покупать: самая продвинутая модель в сегменте, с возможностью проведения аппаратной калибровки, встроенным 14-битным 3D-LUT, системой компенсации неравномерности подсветки, тонной настроек и приятным внешним видом.

Что может остановить: отношение к бренду, очень сложное и запутанное меню, нежелание переплачивать около 20 000-25 000 рублей за не сильно нужные вам возможности.

⇡#Стандарт WUHD (5120 x 2160), оптимальный выбор (IPS-type)

Претендент: LG 34WK95U.

Рассматриваемый монитор – это тот случай, когда вам хочется получить плотность пикселей на уровне 27-дюймовых 4К-дисплеев, но на широком и большом экране. Модель присутствует на рынке почти 2 года — и за это время никто так и не смог выйти на её уровень качества.

Средняя цена: 90 000 рублей.

Почему стоит покупать: строгий внешний вид, качественные сборка и материалы, достаточно эргономичная подставка, высокая плотность пикселей, хорошая настройка, USB Type-C 3.1 с поддержкой Thunderbolt 3, расширенный цветовой охват, соответствие VESA HDR600.

Что может остановить: отсутствие поддержки аппаратной калибровки, необходимость использования масштабирования и не лучшая поддержка со стороны macOS (но разработчики работают над улучшениями).

Альтернатива: есть вариант от MSI, но, к сожалению, при схожей цене он не может на равных конкурировать с LG.

⇡#Модели с диагональю 40-65 дюймов

⇡#Стандарт DFHD (3840 x 1080), для геймеров (*VA-type)

Претендент: Samsung C49HG90DMI

Эксклюзив от компании Samsung, образовавший новый класс дисплеев с соотношением сторон 32:9, позволяет обойтись без построения двухмониторной конфигурации, обойдясь одним C49HG90DMI. Первопроходец, на удивление, получился довольно качественным, а для *VA-модели — ещё и быстрым (но это, конечно, только относительно *VA того же поколения).

Средняя цена: 69 000 рублей

Почему стоит покупать: душа требует чего-то необычного, нужно большое рабочее пространство, но не хочется сильно нагружать систему и видеть рамки двух мониторов.

Что может остановить: огромные размеры, ШИМ на яркости ниже 90 %, недостаток поддержки со стороны разработчиков, «жирный пиксель».

Альтернатива: адекватных нет. Samsung делает лучшие мониторы на своих же матрицах.

⇡#Стандарт DWUXGA (3840 x 1200), для геймеров (*VA-type)

Претендент: Philips 439P9H/00.

В российской рознице пропал вариант от Samsung, с которого всё начиналось, поэтому мы узнали, как обстоят дела у решений конкурентов. Оказалось, что одна из беспроблемных и доступных — модель от Philips. Да, по техническим характеристикам она не самая быстрая, но для *VA-матрицы такая скорость – за глаза!

Средняя цена: 74 000 рублей.

Почему стоит покупать: есть всё, что только может потребоваться для геймера — и не только геймера.

Что может остановить: совсем нестандартное соотношение сторон, а на игровую модель он не очень походит.

Альтернатива: можете взглянуть на модель Lenovo Legion Y44w, а вот самый дорогой ASUS точно не стоит переплаты.

⇡#Стандарт UHD|4K (3840 x 2160), оптимальный выбор (IPS-type)

Претендент: Philips BDM4350UC.

Подобные решения все больше привлекают внимание людей, работа которых связана с большим потоком информации. Они не хотят сталкиваться с проблемами масштабирования Windows и желают обойтись одним-единственным экраном. В таком случае, после оценки всех представленных на рынке 43-дюймовых решений, мы пришли к выводу, что один из самых первых в этом классе – Philips BDM4350UC – до сих пор является оптимальным и наиболее качественным решением.

Средняя цена: 37 000 рублей.

Почему стоит покупать: относительно хорошая заводская настройка, доступность, приятная картинка с экрана (отсутствие кристаллического эффекта), отсутствие ШИ-модуляции – Flicker-Free.

Что может остановить: выглядит как телевизор (дизайн «рубленный топором»), отсутствие эргономики (стоит как вкопанный), среднее качество материалов, полуглянцевая поверхность матрицы, странное расположение интерфейсных разъёмов, далёкая от идеала равномерность подсветки.

Альтернатива: относительно новой и доступной альтернативой является LG 43UN700. Он куда больше похож на компьютерный монитор, у него удобная система управления, достойная заводская настройка, а в качестве основного аргумента за выступает разъём USB Type-C на борту.

⇡#Стандарт UHD|4K (3840 x 2160), для геймеров (*VA-type)

Претендент: ASUS ROG Swift PG43UQ.

Раньше здесь мы советовали 65-дюймовые «мониторы» от HP и ASUS, но теперь появились более доступные решения с меньшей диагональю и, к сожалению, другими проблемами, одной из которых выступает *VA-панель с перевёрнутой BGR-структурой (перевёрнутые пиксели) вместо привычной схемы RGB. Эта особенность приводит к некачественным шрифтам и общей порче картинки. Если играть или работать на расстоянии 1,5 метра и дальше, то про это можно забыть. Если же вы планируете работать на расстоянии в метр или ближе (не советуем), то рекомендуем отказаться от идеи покупки любого представителя этого сегмента.

Средняя цена: 150 000 рублей.

Почему стоит покупать: 4K 144 Гц c технологией сжатия DSC (не требует подключения двух кабелей DP); желание выделиться и играть с ПК на большом большом экране формата 16:9, не забыв подключить и игровую приставку; поддержка G-Sync Compatible, VESA HDR1000.

Что может остановить: высокая цена, *VA-матрица с плохой равномерностью и однородностью подсветки, «кривой» работой не очень большого количества отдельных зон подсветки (для такой диагонали), высокая нагрузка на систему, перевёрнутые пиксели и соответствующее падение качестве мелких элементов и рябь на тексте (особенно мелком).

Альтернатива: рассмотреть что-то в другом классе.

⇡#Стандарт DWQHD (5120 x 1440), оптимальный выбор (IPS-type)

Претендент: Dell U4919DW.

Компания Dell оказалась первой, кто решил избавить небольшую касту любителей многомониторных конфигураций от чёрной рамки между двух одинаковых дисплеев. Новая IPS-матрица позволила создать огромный, 49-дюймовый экран с разрешением 5120 х 1440 пикселей. Таким образом, получилась замена двум 27-дюймовым WQHD-решениям.

Средняя цена: 107 000 рублей

Почему стоит покупать: отсутствие необходимости в использовании системы масштабирования (ppi на уровне 110), хорошая заводская настройка, система компенсации неравномерности подсветки, приятная картинка с экрана (отсутствие кристаллического эффекта), отсутствие ШИ-модуляции – Flicker-Free, огромное рабочее пространство, хорошие углы обзора.

Что может остановить: отсутствие свободного пространства на рабочем столе для установки столь широкого дисплея.

Альтернатива: LG 49WL95C – чуть дешевле, но и возможностей немного меньше, а качество сборки и материалов хуже.

⇡#Стандарт DWQHD (5120 x 1440), оптимальный выбор (*VA-type)

Претендент: Philips 498P9.

Монитору просто повезло, что в российской рознице у него нет прямых конкурентов со схожей частотой вертикальной развёртки — порядка 60-75 Гц.

Средняя цена: 72 000 рублей.

Почему стоит покупать: самый низкий порог входа в класс DWQHD, так ещё и *VA-панель с глубоким чёрным цветом.

Что может остановить: углы обзора столь большой *VA-матрицы, Black-Crush-эффект, высокая нагрузка на систему.

Альтернатива: есть смысл сразу перейти к следующему классу мониторов, а не заниматься ерундой.

⇡#Стандарт DWQHD (5120 x 1440), для геймеров (*VA-type)

Претендент: Samsung Odyssey G9 (LC49G95TSSIXCI).

Со своей новой линейкой Odyssey компания Samsung вернула интерес продвинутых игроков к *VA-панелям. 240 Гц с помощью двух DisplayPort на такой диагонали с реально возросшей скоростью отклика и слабыми артефактами – то, чего ждали желающие купить игровой DWQHD-дисплей.

Средняя цена: 115 000 рублей

Почему стоит покупать: самый быстрый 49-дюймовый монитор на свете; есть желание заменить два 27-дюймовых дисплея; хочется поиграть, а установленное в ПК железо с легкостью потянет такое разрешение без проседания FPS.

Что может остановить: углы обзора столь большой *VA-матрицы, Black-Crush-эффект, высокая нагрузка на систему, сильная изогнутость панели, недостаточная глубина чёрного, плохая настройка и «кривая» эмуляция sRGB.

Альтернатива: ну ладно, если всё же хотите сэкономить 25-30 тысяч и нужна именно *VA на такой диагонали, то вот – проверенный временем Samsung C49RG90SSI. Он не такой быстрый, как Odyssey G9, однако на момент выхода модели всё было прекрасно.

Прошедшее время с момента выхода последнего «Гида по выбору монитора» показало, что наши оценки скорости появления новых технологий были, мягко говоря, были крайне оптимистичными. За год производители взялись за ум и поработали исключительно со скоростью высокочастотных IPS- и *VA-панелей, доведя их до нового уровня, чем сильно подпортили репутацию TN+Film-технологии. В этой истории, безусловно, будут всплывать рассказы профессиональных киберспортсменов о том, что не всё так плохо и что TN до сих пор впереди планеты всей, но начало конца точно положено.

Благодаря таким успехам выход обновлённых моделей с повышенной на 10, 20 или даже 30+ Гц частотой развёртки перестаёт быть знаменательным событием. Это специально созданный запас по наращиванию цифр в ТХ для потенциальных новинок, которые мы ещё успеем с вами увидеть до конца 2020 года. Совсем скоро появятся и долгожданные ~32-дюймовые WQHD IPS-решения с высокой частотой. Именно они составят прямую конкуренцию новым Samsung Odyssey, а выбор снова усложнится.

Если вы не планируете тратить 100-200+ тысяч рублей на новый монитор, то смело можете прекращать «сидеть в обороне» и начать покупать уже сейчас. В долгосрочной перспективе рубль не станет крепче (а заметно подорожавшие модели, предложенные в этом материале, тому дополнительное подтверждение), технология mini-LED только начинает обосновываться в дорогих профессиональных решениях, а о micro-LED мы всё ещё продолжаем мечтать. Современные модели уже на данном этапе развития могут поразить, особенно если вы просидели со своим старым монитором порядке 7-10 лет. Выбор есть, осталось сделать его правильно. И лучше — побыстрее!