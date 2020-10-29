Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC

Модель GeForce RTX 3070, которую NVIDIA представила на суд общественности два дня тому назад, не бьет рекорды быстродействия, но по таким устройствам заметно лучше всего, что изменилось в новом поколении видеокарт по сравнению с их предшественниками. В отличие от ускорителей Turing, которые, по большому счету, были продуктом переходного периода к железу с аппаратным ускорением трассировки лучей и машинного обучения, Ampere ориентирован на дистиллированный рост производительности. Если верить вчерашней презентации новых видеокарт Radeon 6000-й серии, NVIDIA заранее готовилась к ожесточенной конкуренции с вернувшейся на ринг AMD. Ради этого пришлось смириться с беспрецедентно высокой потребляемой мощностью флагманских моделей и, главное, пересмотреть ценовую политику, принятую в семействе GeForce 20, когда единственным конкурентом топовых видеокарт NVIDIA были ее собственные решения на основе архитектуры Pascal.

GeForce RTX 3070 тоже не обошел стороной рост энергопотребления, но мы убедились, что новый ускоритель действительно не уступает GeForce RTX 2080 Ti — возмутительно дорогому флагману прошлого поколения — в игровых бенчмарках. Осталось узнать, намерена ли NVIDIA вместе с производителями видеокарт оригинального дизайна сдержать второе обещание — о стоимости новинки около $499. Это читатели 3DNews могут проверить самостоятельно прямо сейчас, ведь одновременно с публикацией данного обзора по всему миру начинаются продажи партнерских версий GeForce RTX 3070, включая устройство Palit, которое по традиции должно стать одним из самых доступных и потому востребованных предложений на российском рынке.

Видеокарта Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC имеет в названии индекс OC, а значит, ее графический процессор заранее разогнан производителем. Правда, чисто символически, на 45 МГц по уровню расчетной тактовой частоты под игровой нагрузкой, что само по себе не гарантирует ускорителю особого преимущества перед вариантами RTX 3070, которые придерживаются референсных спецификаций. Большее значение имеет тот факт, что GamingPro OC оперирует в расширенном диапазоне мощности благодаря двум восьмиконтактным разъемам питания. Штатное TBP видеокарты составляет 240 Вт (при референсной мощности 220), но BIOS позволяет увеличить энергопотребление еще на 12 % для пользовательского разгона GPU.

Производитель NVIDIA Palit Модель GeForce RTX 2070 GeForce RTX 2080 SUPER GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3070 GamingPro OC Графический процессор Название TU106 TU104 TU102 GA104 GA104 Микроархитектура Turing Turing Turing Ampere Ampere Техпроцесс 12 нм FFN 12 нм FFN 12 нм FFN 8 нм (8N) 8 нм (8N) Число транзисторов, млн 10 800 13 600 18 600 17 400 17 400 Тактовая частота, МГц: Base Clock / Boost Clock 1 410/1 620 (Founders Edition: 1 410/1 710) 1 650/1 815 1 350/1 545 (Founders Edition: 1 350/1 635) 1 500 /1 725 1 500 /1 770 Шейдерные ALU 2 304 3 072 4 352 5 888 5 888 Блоки наложения текстур (TMU) 144 192 272 184 184 Блоки операций растеризации (ROP) 64 64 88 96 96 Тензорные ядра 288 384 544 184 184 RT-ядра 36 48 68 46 46 Оперативная память Разрядность шины, бит 256 256 352 256 256 Тип микросхем GDDR6 SGRAM GDDR6 SGRAM GDDR6 SGRAM GDDR6 SGRAM GDDR6 SGRAM Тактовая частота, МГц (пропускная способность на контакт, Мбит/с) 1 750 (14 000) 1 937,5 (15 500) 1 750 (14 000) 1 750 (14 000) 1 750 (14 000) Объем, Мбайт 8 192 8 192 11 264 8 192 8 192 Шина ввода/вывода PCI Express 3.0 x16 PCI Express 3.0 x16 PCI Express 3.0 x16 PCI Express 4.0 x16 PCI Express 4.0 x16 Производительность Пиковая производительность FP32, GFLOPS (из расчета максимальной указанной частоты) 7 465/7 880 (Founders Edition) 11 151 13 448/14 231 (Founders Edition) 20 314 20 844 Производительность FP64/FP32 1/32 1/32 1/32 1/32 1/32 Производительность FP16/FP32 2/1 2/1 2/1 1/1 1/1 Пропускная способность оперативной памяти, Гбайт/с 448 496 616 448 448 Вывод изображения Интерфейсы вывода изображения DL DVI-D, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b DL DVI-D, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b DisplayPort 1.4a, HDMI 2.0b DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 TBP/TDP, Вт 175/185 (Founders Edition) 250 250/260 (Founders Edition) 220 240 Розничная цена (США, без налога), $ 499 (рекоменд.)/ 599 (Founders Edition) — в момент выхода 699 (рекоменд. в момент выхода) 999 (рекоменд.)/ 1 199 (Founders Edition) — в момент выхода 499 (рекоменд. в момент выхода) Н/Д Розничная цена (Россия), руб. 47 990 (Founders Edition в момент выхода) 56 990 (рекоменд. в момент выхода) 95 990 (Founders Edition в момент выхода) 45 490 (nvidia.ru) Н/Д

Однако марка Palit полюбилась российским покупателям не возможностью разгона, а в первую очередь низкими ценами. В рамках 20-й и 16-й серии GeForce нередко именно Palit принадлежали самые доступные предложения, и эта позитивная тенденция наверняка продолжится в следующем поколении GPU. При этом нельзя сказать, что инженеры Palit часто пренебрегают качеством компонентов ради низкой себестоимости железа. Примеры такого рода, к сожалению, имеют место, но в среднем и верхнем ценовом сегменте тайваньская компания представила немало видеокарт с тихой и эффективной системой охлаждения, а это, по сути, главное, чем отличаются друг от друга устройства на основе того или иного GPU.

В этот раз мы увидим, какими будут розничные цены новинок NVIDIA, и Palit GamingPro OC в том числе, не раньше читателей 3DNews, т. к. продажи стартуют ровно в тот момент, когда эта статья будет опубликована. Можно лишь поручиться, что нижняя граница ценового диапазона RTX 3070 лежит около 45,5 тыс. рублей. За такие деньги NVIDIA собирается продавать фирменные устройства Founders Edition, и к ним же будут стремиться наиболее доступные партнерские модификации, в число которых наверняка войдет GamingPro OC. Лишь бы третья по старшинству модель 30-й серии не оказалась таким же дефицитным товаром, как две флагманские видеокарты. Во всяком случае, у нас есть возможность заранее изучить продукт Palit, чтобы понять, стоит ли он своих денег, когда пробьет час начала продаж.

При штатном энергопотреблении в 220 Вт (серьезном, хотя и не таком заоблачном, как у RTX 3080 и тем более RTX 3090) GeForce RTX 3070 в модификации Founders Edition отличился небольшими размерами и весьма эффективной работой кулера, который — как и у старших моделей — продувается одним из вентиляторов насквозь. Однако задачу охлаждения чипа GA104, с которой инженеры NVIDIA справились благодаря изысканной и, разумеется, дорогостоящей обвязке видеокарты, Palit решила грубой силой — попросту за счет массы радиатора и количества вентиляторов. GeForce RTX 3070 GamingPro OC обслуживает почти такая же трехслотовая конструкция, как у RTX 3080 и RTX 3090 этого производителя.

Единственное изменение, которое бросается в глаза при внешнем осмотре, — материал пластины на задней поверхности печатной платы. Текстолит старших моделей Palit GamingPro OC накрыт металлическим бэкплейтом, который помогает отводить тепло от RTX 3080, а RTX 3090 просто необходим, ведь 24 Гбайт оперативной памяти распаяны по обеим сторонам PCB. GeForce RTX 3070 обходится пластиковой крышкой, которая в общем случае не только не способствует охлаждению, но и даже вредит, т. к. под ней возникает воздушная подушка. Другие черты экстерьера флагманских ускорителей в исполнении Palit остались в неприкосновенности. Радиатор кулера обдувают три вентилятора диаметром 85 мм, а через декоративную решетку в центре светят RGB-диоды.

Как показало вскрытие, начинка кулера также изменилась незначительно. Радиатор GPU состоит из двух секций оребрения, связанных четырьмя термотрубками, и припаян к массивной алюминиевой раме, которая придает устройству жесткость и снимает тепло с других горячих элементов — в первую очередь чипов оперативной памяти, силовых каскадов и дросселей регулятора напряжения. Дизайн новых устройств Founders Edition возродил забытый тренд в конструкции систем охлаждения GPU, который с радостью поддержали партнеры NVIDIA. Вот и здесь благодаря укороченной печатной плате не меньше трети основного радиатора висит за пределами площади проекции PCB и продувается одним из вентиляторов насквозь.

Однако создатели партнерских устройств проигнорировали другую важную особенность Founders Edition: все разновидности FE изолируют поток одного вентилятора таким образом, чтобы он гнал горячий воздух наружу через монтажную пластину видеокарты. Кулер GamingPro OC на такое не рассчитан и оставляет все тепло внутри корпуса ПК. Благо 240 Вт потребляемой и рассеиваемой мощности — не такая проблема, как 300 ватт и большеу флагманских ускорителей 30-й серии

Если где-то мы рассчитывали обнаружить признаки экономии на компонентах Palit GamingPro OC, то это в подборе компонентов регулятора напряжения для питания графического процессора GA104. Даже Founders Edition в этом плане не является выдающимися примером — в отличие от RTX 3080 и RTX 3090 FE, которые укомплектованы с огромным запасом стабильности. Но не тут-то было. Все посадочные места для ключей, дросселей и конденсаторов VRM заняты и в общей сложности дают графическому процессору десять фаз питания (против девяти в Founders Edition).

Любопытно, что чип GA104 не нуждается в отдельной линии питания для Uncore-секции кристалла — это одна из особенностей GA102, связанных, по всей видимости, с поддержкой памяти GDDR6X, — но плата RTX 3070 все равно обязывает использовать два ШИМ-контроллера для обслуживания GPU: восьмифазный чип uP9512R от uPI Semiconductor и двухфазный uP1660Q того же производителя. В качестве ключей используются такие же сборки AOZ5311NQI от Alpha & Omega с номинальным током 50 А, как в Founders Edition.

Регулятор напряжения оперативной памяти двухфазный, на основе чипа uS5650Q, а сами микросхемы GDDR6 работают со штатной пропускной способностью 14 Гбит/с, так что за ударный разгон оперативки в RTX 3070 следует благодарить новые контроллеры памяти, а не чипы VRAM завышенного номинала.

⇡#Тестовый стенд, методика тестирования

Тестовый стенд CPU Intel Core i9-9900K (4,9 ГГц, 4,8 ГГц в AVX, фиксированная частота) Материнская плата ASUS MAXIMUS XI APEX Оперативная память G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14D-16GTZR, 2 × 8 Гбайт (3200 МГц, CL14) ПЗУ Intel SSD 760p, 1024 Гбайт Блок питания Corsair AX1200i, 1200 Вт Система охлаждения CPU Corsair Hydro Series H115i Корпус CoolerMaster Test Bench V1.0 Монитор NEC EA244UHD Операционная система Windows 10 Pro x64 ПО для GPU AMD Все видеокарты AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.9.2 ПО для GPU NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3070 NVIDIA GeForce Game Ready Driver 456.95 Все видеокарты NVIDIA GeForce Game Ready Driver 456.55

Игры (с трассировкой лучей) Игра (в порядке даты выхода) API Метод тестирования Полноэкранное сглаживание Battlefield V DirectX 12 Миссия Liberté + OCAT Макс. качество графики. DXR Raytrace Reflection Quality: Ultra TAA/DLSS Shadow of the Tomb Raider DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики. Ray Traced Shadows Quality: Ultra TAA/DLSS Metro Exodus DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики. Shading Rate 100%. Ray Trace: Ultra TAA/DLSS Control DirectX 12 OCAT Ray Tracing Preset: High TAA/DLSS 2.0

Игры с трассировкой лучей Игра (в порядке даты выхода) API Метод тестирования Настройки графики Полноэкранное сглаживание Battlefield V DirectX 12 Миссия Liberté + OCAT Макс. качество графики. DXR Raytrace Reflection Quality: Ultra TAA/DLSS 1.0 Shadow of the Tomb Raider DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики. Ray Traced Shadows Quality: Ultra TAA/DLSS 1.0 Metro Exodus DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики. Shading Rate 100%. Ray Trace: Ultra TAA/DLSS 1.0 Control DirectX 12 OCAT Макс. качество графики. Ray Tracing Preset: High TAA/DLSS 2.0 (Quality)

В большинстве тестовых игр показатели средней и минимальной кадровых частот выводятся из массива времени рендеринга индивидуальных кадров, который записывает встроенный бенчмарк (или утилита OCAT, если его нет).

Средняя частота смены кадров на диаграммах является величиной, обратной среднему времени кадра. Для оценки минимальной кадровой частоты вычисляется количество кадров, сформированных в каждую секунду теста. Из этого массива чисел выбирается значение, соответствующее 1-му процентилю распределения. Red Dead Redemption 2 является исключением: ее встроенный бенчмарк регистрирует 1-й процентиль времени рендеринга кадра, из которого выводится соответствующая кадровая частота.

Мощность видеокарт регистрируется отдельно от CPU и прочих компонентов ПК с помощью устройства NVIDIA PCAT. В качестве тестовой нагрузки для тестов мощности и уровня шума используется игра Crysis 3 при разрешении 3840 × 2160 без полноэкранного сглаживания и максимальных параметрах качества графики, а также стресс-тест FurMark с наиболее агрессивными настройками (разрешение 3840 × 2160, MSAA 8x). Замеры всех параметров выполняются после прогрева видеокарты, когда температура GPU и тактовые частоты стабилизируются.

В тестировании производительности приняли участие следующие видеокарты:

Прим. В скобках после названий видеокарт указаны базовая и boost-частота согласно спецификациям каждого устройства. Видеокарты с заводским разгоном приведены в соответствие с референсными параметрами (или приближены к последним) при условии, что это можно сделать без ручной правки кривой тактовых частот. В противном случае (ускорители серии NVIDIA GeForce 16, а также GeForce RTX 2070/2080/2080 Ti Founders Edition) используются настройки производителя.

⇡#Тактовые частоты, энергопотребление, температура, уровень шума и разгон

Судя по жестко ограниченному резерву мощности GeForce RTX 3070 Founders Edition, связанному с необходимостью уложиться в номинал 8-контактного разъема питания и силовых линий слота PCI Express, эталонная видеокарта не в состоянии раскрыть весь потенциал производительности чипа GA104. Эта задача осталась на долю партнерских версий RTX 3070. Создатели Palit GamingPro OC не упустили возможность разогнать свою модификацию RTX 3070 еще на стадии производства, однако это чисто символический оверклокинг, который предполагает рост проектной тактовой частоты под игровой нагрузкой (Boost Clock) на 45 МГц, а в требовательных тайтлах (таких как Crysis 3 — наш верный инструмент для разогрева графических процессоров) преимущество GamingPro OC сводится к 21 МГц. При этом мы с некоторым удивлением обнаружили, что видеокарта Palit потребляет на 11 Вт мощности больше, чем Founders Edition, — связано это с пиковыми колебаниями частоты GPU и, не в последнюю очередь, энергопотреблением трех вентиляторов системы охлаждения.

Рабочие параметры под нагрузкой (Crysis 3) Видеокарта Настройки Тактовая частота GPU, МГц Напряжение питания GPU, В Частота вращения вентиляторов, об/мин (% от макс.) Частота вращения вентиляторов 2, об/мин (% от макс.) Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Средн. Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (1500/1770 МГц, 14 Гбит/с, 8 Гбайт) 1940 1980 1,01 1,06 1737 (48%) 1737 (48%) Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC (+100 МГц, 16,6 Гбит/с, 8 Гбайт) +12% мощности 2040 2055 1,03 1,05 1896 (55%) 1895 (55%) NVIDIA GeForce RTX 3070 FE (1500/1730 МГц, 14 Гбит/с, 8 Гбайт) 1919 1935 1,00 1,01 1767 (50%) 1766 (50%) NVIDIA GeForce RTX 3070 FE (+50 МГц, 17,2 Гбит/с, 8 Гбайт) +9% мощности 1962 1980 1,00 1,02 1833 (51%) 1832 (51%) NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti FE (1480/1582 МГц, 11000 Мбит/с, 11 Гбайт) 1735 1810 0,96 1,01 2377 (50%) Н/Д NVIDIA GeForce RTX 2070 FE (1410/1710 МГц, 14 Гбит/с, 8 Гбайт) 1812 1845 0,98 1,00 1999 (54%) 1999 (54%) NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE (1350/1645 МГц, 14 Гбит/с, 11 Гбайт) 1723 1860 0,91 1,03 2082 (56%) 2082 (56%) AMD Radeon RX 5700 XT (1605/1905 МГц, 14 Гбит/с, 8 Гбайт) Термопаста ARCTIC MX-2 вместо графитовой прокладки 1795 1819 1,07 1,18 2102 (43%) Н/Д

Прим. Измерение всех параметров выполняется после прогрева GPU и стабилизации тактовых частот.

Кулер ускорителя Palit выглядит просто монструозно по сравнению с компактной и весьма эффективной СО Founders Edition. Однако от дополнительной массы и третьего вентилятора в данном случае не слишком много толку. Да, GamingPro OC поддерживает температуру GPU на 4–5 °С ниже под нагрузкой, но и шумит чуть посильнее. Извлечь практическую выгоду из массивного кулера возможно только в контексте разгона, чем мы и намерены заняться.

BIOS видеокарты позволяет увеличить доступный ей резерв мощности на 12 %, что само по себе приводит к увеличению тактовых частот, но в дополнение к этому мы сумели сдвинуть кривую частоты-напряжения на 100 МГц вверх без вреда для стабильности ОС и приложений. Более того, перед нами редкий случай, когда расчетному оверклокингу полностью соответствует действительный прирост рабочих параметров — ровно на 100 МГц возросла тактовая частота GPU в Crysis 3. Таким образом, ускоритель Palit позволяет выжать из чипа GA104 еще 79 МГц, недоступные разогнанной плате Founders Edition.

Впрочем, для современного графического процессора, работающего на тактовых частотах под 2 ГГц, такой оверклокинг не значит ровным счетом ничего с точки зрения игровой производительности. Как показали эксперименты с Founders Edition, GeForce RTX 3070 изначально ограничен пропускной способностью оперативной памяти, поэтому основным объектом разгона должен стать не GPU, а VRAM. GamingPro OC — всего лишь вторая видеокарта на чипе GA104, с которой мы имели дело, после Founders Edition, но обе допускают просто феноменальный оверклокинг памяти. Увы, ускоритель Palit не достиг настолько же высокой пропускной способности, как 17,2 Гбит/с в случае Founders Edition, но разгон со стартового уровня 14 Гбит/с до 16,6 также будет далеко не бесполезен.

Ценой разгона GamingPro OC стали еще 30 Вт потребляемой мощности. Это не помешало системе охлаждения поддерживать здоровую температуру графического процессора и умеренный уровень шума, но советуем владельцам RTX 3070 сосредоточиться на частоте оперативной памяти, а графический процессор лучше оставить в покое — тогда размен энергоэффективности на быстродействие пройдет по наиболее выгодному курсу.

⇡#Игровые тесты (1920 × 1080)

Тесты видеокарт оригинального дизайна, как правило, не в состоянии сказать что-либо новое о быстродействии конкретных моделей видеокарт по отношению к соперничающим устройствам (по крайней мере, на штатных тактовых частотах), а практически значимая разница между партнерскими версиями одного и того же продукта сводится к качеству охлаждения и разгонному потенциалу. Поэтому не станем анализировать данные игровых бенчмарков Palit GamingPro OC так же подробно, как сделали в обзоре RTX 3070 Founders Edition, и ограничимся ключевыми точками пересечения новинки с видеокартами прошлого поколения.

Без дополнительного разгона производительность видеокарты Palit и Founders Edition практически одинакова, со средним перевесом 2 % FPS в пользу GamingPro OC. Тем не менее благодаря этому скромному бонусу новая модель лишь на 1% средней кадровой частоты отстает от RTX 2080 Ti в десяти тайтлах. Преимущество RTX 3070 перед RTX 2070 достигло 45 %, а по сравнению с GeForce GTX 1080 — пожалуй, лучшим кандидатом для апгрейда среди участников тестирования — игровое быстродействие возросло на 77 % FPS.

⇡#Игровые тесты (2560 × 1440)

В режиме 1440p, который идеально соответствует возможностям GeForce RTX 3070, тесты снова не обнаружили между Palit GamingPro OC и Founders Edition более значительной разницы, чем 2 % FPS, но именно этого недоставало, чтобы поставить уверенный знак равенства между новинкой и GeForce RTX 2080 Ti. Ускоритель Palit не смог оторваться от мощных видеокарт прошлого и позапрошлого поколения на значительно большее расстояние, чем при разрешении 1080p, — он на 44 и 50 % быстрее по сравнению с GeForce GTX 1080 Ti и базовой версией RTX 2070 соответственно. Но дистанция между RTX 3070 и GTX 1080 резко увеличилась до 89 % FPS, то есть речь уже идет о почти двукратном росте быстродействия.

⇡#Игровые тесты (3840 × 2160)

Хотя GeForce RTX 2080 Ti в свое время считался видеокартой, пригодной для игры на 4К-экране без компромиссов в качестве графических эффектов, передовые игры даже без трассировки лучей сместили ускорители такого уровня в категорию 1440p. Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC и GeForce RTX 2080 Ti не различаются по усредненному быстродействию более чем на 1 % FPS и обеспечивают частоту смены кадров на уровне как минимум 60 FPS только в четырех из десяти игровых тайтлов.

Однако в режиме 2160p — не в последнюю очередь благодаря большому количеству ROP на чипе GA104 — сильнее всего выражена разница между новинкой и ускорителями прошлых поколений. Карта Palit на 49 и 58 % среднего фреймрейта превосходит GeForce GTX 1080 Ti и базовую версию GeForce RTX 2070, а по сравнению с GTX 1080 быстродействие увеличилось ровно в два раза.

⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей

Бенчмарки с рейтрейсингом не изменили расстановку сил между «зелеными» ускорителями прошлого поколения и новым GeForce RTX 3070, а заводской разгон Palit GamingPro OC по-прежнему не дает ему практически значимых преимуществ перед Founders Edition. Поэтому рассматривать результаты тестов лучше с качественной, нежели количественной точки зрения. Хорошая новость в том, что RTX 3070 обладает достаточным быстродействием для того, чтобы при разрешении 1080p не возникало необходимости в масштабировании кадров при помощи DLSS: фреймрейт и так превышает 60 FPS, причем с большим запасом. А вот в режиме 1440p возможность играть с комфортной частотой смены кадров без апскейлинга уже ограничена трассированными проектами первой волны — Battlefield V и Shadow of the Tomb Raider. В других тайтлах придется звать на помощь DLSS.

В играх на 4К-экране резерв быстродействия ускорителей класса GeForce RTX 2080 Ti и RTX 3070 по большей части исчерпан. Только сравнительно нетребовательные бенчмарки позволили RTX 3070 перешагнуть отметку 60 FPS, но опять-таки исключительно благодаря DLSS. Владельцы RTX 3070 и мониторов высокого разрешения смогут выйти из положения за счет менее качественных, но более скоростных режимов масштабирования, однако это само по себе говорит о том, что новинка едва ли подходит для гейминга в 4К, да еще с трассировкой лучей. Для этого придется обратить внимание на более дорогие GeForce RTX 3080 и RTX 3090.

⇡#Игровые тесты в разгоне

Графический процессор на плате Palit GamingPro OC разгоняется получше, чем у Founders Edition, но сильнее всего на быстродействие GeForce RTX 3070 влияет скорость оперативной памяти. Благодаря оверклокингу чипов GDDR6 до пропускной способности 16,6 Гбит/с кадровая частота в играх при разрешении 2160p возросла на величину от 5 до 12% (8 % в среднем). Современные видеокарты обычно не разгоняются настолько эффективно, но RTX 3070 — особенный случай в силу нехватки ПСП из-за 256-битной шины памяти, недостаточно широкой для весьма производительного графического ядра GA104. Впрочем, примерно такой же выигрыш можно получить от разгона чипов оперативной памяти Founders Edition: он целиком перекрывает разницу в тактовых частотах GPU.

⇡#Результаты игровых тестов

1920 × 1080 Полноэкранное сглаживание Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC NVIDIA GeForce RTX 3070 FE NVIDIA GeForce GTX 1080 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti NVIDIA GeForce RTX 2070 FE NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE AMD Radeon RX 5700 XT Assassin's Creed Odyssey TAA High 74 / 89 72 / 89 55 / 62 68 / 75 63 / 72 75 / 91 51 / 67 Battlefield V TAA High 152 / 173 150 / 174 109 / 128 124 / 140 124 / 137 144 / 166 125 / 151 Borderlands 3 TAA 97 / 113 93 / 108 56 / 63 73 / 83 63 / 72 99 / 112 80 / 89 Control TAA 112 / 121 108 / 117 60 / 62 78 / 83 59 / 81 116 / 129 77 / 87 DOOM Eternal TAA 159 / 259 156 / 252 72 / 122 86 / 157 105 / 168 164 / 252 106 / 171 Metro Exodus TAA 45 / 79 44 / 79 25 / 44 32 / 59 29 / 50 47 / 81 30 / 54 Red Dead Redemption 2 TAA High 61 / 66 62 / 66 29 / 31 38 / 41 38 / 42 52 / 64 38 / 42 Shadow of the Tomb Raider TAA 114 / 150 118 / 151 65 / 84 88 / 117 84 / 110 114 / 150 89 / 113 Strange Brigade AA Ultra 203 / 263 197 / 257 105 / 137 135 / 178 135 / 175 209 / 269 119 / 168 Total War: THREE KINGDOMS TAA 67 / 79 64 / 76 38 / 45 47 / 57 48 / 56 71 / 85 39 / 47 Макс. +1% −26% −16% −19% +8% −13% Средн. −2% −43% −28% −31% +1% −29% Мин. −4% −53% −39% −37% −4% −41%

2560 × 1440 Полноэкранное сглаживание Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC NVIDIA GeForce RTX 3070 FE NVIDIA GeForce GTX 1080 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti NVIDIA GeForce RTX 2070 FE NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE AMD Radeon RX 5700 XT Assassin's Creed Odyssey TAA High 68 / 77 68 / 77 44 / 50 56 / 62 53 / 59 65 / 77 47 / 56 Battlefield V TAA High 127 / 149 128 / 148 79 / 99 98 / 115 90 / 108 128 / 145 101 / 125 Borderlands 3 TAA 71 / 81 67 / 77 37 / 42 51 / 57 44 / 50 69 / 78 56 / 62 Control TAA 77 / 83 74 / 80 36 / 39 51 / 55 51 / 56 86 / 88 51 / 56 DOOM Eternal TAA 137 / 211 135 / 206 58 / 92 73 / 123 88 / 129 141 / 203 90 / 136 Metro Exodus TAA 39 / 65 38 / 65 21 / 36 27 / 48 25 / 41 40 / 65 26 / 44 Red Dead Redemption 2 TAA High 52 / 56 52 / 56 24 / 27 33 / 35 33 / 36 45 / 54 33 / 36 Shadow of the Tomb Raider TAA 88 / 110 87 / 109 44 / 55 62 / 78 58 / 74 89 / 111 62 / 76 Strange Brigade AA Ultra 159 / 194 153 / 186 77 / 95 102 / 127 104 / 127 158 / 195 93 / 121 Total War: THREE KINGDOMS TAA 46 / 54 44 / 51 25 / 29 32 / 38 32 / 37 49 / 57 26 / 31 Макс. 0% −34% −19% −23% +6% −16% Средн. −2% −47% −30% −33% −0% −31% Мин. −6% −56% −42% −39% −4% −43%

3840 × 2160 Полноэкранное сглаживание Palit GeForce RTX 3070 GamingPro OC NVIDIA GeForce RTX 3070 FE NVIDIA GeForce GTX 1080 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti NVIDIA GeForce RTX 2070 FE NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE AMD Radeon RX 5700 XT Assassin's Creed Odyssey TAA High 47 / 53 42 / 50 26 / 30 36 / 40 28 / 34 48 / 54 32 / 37 Battlefield V TAA High 79 / 96 79 / 97 44 / 55 55 / 68 52 / 63 78 / 91 54 / 68 Borderlands 3 TAA 40 / 45 38 / 43 20 / 23 27 / 31 24 / 27 38 / 43 29 / 34 Control TAA 39 / 42 37 / 41 17 / 19 25 / 27 23 / 27 43 / 45 25 / 28 DOOM Eternal TAA 84 / 117 91 / 121 38 / 52 49 / 69 51 / 69 90 / 118 48 / 62 Metro Exodus TAA 28 / 43 27 / 43 14 / 23 20 / 31 18 / 27 28 / 44 19 / 29 Red Dead Redemption 2 TAA High 38 / 41 38 / 41 18 / 19 24 / 25 24 / 25 35 / 40 24 / 26 Shadow of the Tomb Raider TAA 50 / 60 49 / 59 23 / 28 33 / 41 32 / 39 50 / 61 30 / 39 Strange Brigade AA Ultra 99 / 112 96 / 108 43 / 51 59 / 70 64 / 72 98 / 113 61 / 72 Total War: THREE KINGDOMS TAA 24 / 28 23 / 26 13 / 15 16 / 19 17 / 19 26 / 30 12 / 15 Макс. +3% −43% −25% −32% +7% −24% Средн. −2% −50% −33% −37% +1% −35% Мин. −7% −56% −41% −41% −5% −47%

В пилотном обзоре GeForce RTX 3070 на примере ускорителя Founders Edition мы писали, что в конструкции FE все подчинено стремлению сделать устройство компактным, поэтому NVIDIA вновь пришлось использовать явно недешевую в производстве (пусть и не такую изысканную, как у старших моделей) систему охлаждения. В то же время ничто не препятствует партнерам чипмейкера выпустить оригинальные модификации RTX 3070, которые будут устроены проще Founders Edition, но обеспечат сравнимый уровень быстродействия и шума. Или наоборот, позаботиться о возможности эффективного разгона GPU.

Видеокарта Palit GamingPro OC представляет собой и то и другое одновременно. Компания Palit имеет репутацию производителя самых доступных модификаций той или иной модели NVIDIA, которые есть на российском рынке, и RTX 3070 наверняка продолжит данную тенденцию. Впрочем, сегодня первый день, когда новинка должна появиться в продаже, так что говорить с уверенностью о розничных ценах мы пока не можем.

В чем мы уже удостоверились, так это в том, что RTX 3070 GamingPro OC отличается низким уровнем шума и при этом имеет неплохой резерв для оверклокинга графического процессора. Однако эксперименты с ускорителем Palit подтвердили гипотезу о том, что основной вектор разгона RTX 3070 — не GPU, а чипы оперативной памяти, так что GamingPro OC все-таки следует рассматривать не как устройство для энтузиастов, а как видеокарту с тихой системой охлаждения за (потенциально) умеренную сумму денег среди аналогичных предложений. По правде говоря, Founders Edition все-таки выигрывает в совокупности эксплуатационных характеристик — она меньше по габаритам и меньше шумит, — но следует иметь в виду, что эталонные видеокарты, как бы хороши они ни были, достанутся не всем, а на широком рынке партнерских устройств у Palit есть все шансы закрепить успех, достигнутый в рамках прошлого поколения GeForce.

В остальном все то, что мы уже сказали о GeForce RTX 3070 Founders Edition, в полной мере относится к продукту Palit. NVIDIA заменила GeForce RTX 2080 Ti эквивалентной по производительности видеокартой, но согласилась на громадную скидку в 50 % рекомендованной стоимости (а если речь идет про Founders Edition или другие премиальные версии RTX 2080 Ti, то и больше). Единственное, что вызывает беспокойство в RTX 3070, — это неподобающе скромный для такого мощного графического ядра объем локальной памяти.