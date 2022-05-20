Обзор и тест кулера DeepCool AK400: суперкулер надвое

В ноябре прошлого года мы познакомили вас с новым кулером AK620 компании DeepCool. Сравнительно скромные размеры не помешали ему продемонстрировать достойный уровень эффективности охлаждения, который на высоких и средних скоростях работы вентиляторов оказался сопоставимым с показателями общепризнанных суперкулеров. Вдобавок к этому DeepCool AK620 прекрасно выступил по уровню шума, а сейчас — с учётом своей невысокой стоимости (4 790 руб.) — всё увереннее завоёвывает пользовательские сердца.

На волне этого успеха совсем недавно компания анонсировала ещё одну новинку, которая практически сразу же поступила в розничную продажу. Речь идёт о бюджетном кулере DeepCool AK400, представляющем собой, можно сказать, половину от модели AK620 с одним радиатором и одним вентилятором. И только количество тепловых трубок уменьшено не вдвое, а всего в полтора раза — с шести до четырёх. В результате получился компактный и лёгкий башенный кулер по весьма привлекательной цене. Его-то мы сегодня и будем всесторонне изучать и тестировать с пристрастием.

⇡#Технические характеристики и стоимость

Наименование технических характеристик DeepCool AK400

(R-AK400-BKNNMN-G-1) Размеры кулера (В × Ш × Т),

вентилятора, мм 155 × 127 × 73 (120 × 120 × 27) Полная масса, г 667

(521 – радиатор) Коэффициент полезной массы, ед. 0,781 Материал радиатора и конструкция Башенная конструкция из алюминиевых пластин на четырёх медных тепловых трубках диаметром 6 мм, являющихся частью основания (технология прямого контакта) Количество пластин радиатора, шт. 50 Толщина пластин радиатора, мм 0,40 Межрёберное расстояние, мм 1,9-2,0 Расчётная площадь радиатора, см2 5 296 Термическое сопротивление, °С/W н/д Тип и модель вентилятора DeepCool FC120P (DF1202512CM) Диаметр крыльчатки/статора вентилятора, мм 113 / 45 Масса одного вентилятора, г 141 Скорость вращения вентилятора, об/мин 500–1850 (±10%) Воздушный поток, CFM 66,47 (макс.) Уровень шума, дБА 29 (макс.) Статическое давление, мм H 2 O 2,04 (макс.) Количество и тип подшипников вентилятора 1, гидродинамический Время наработки вентилятора на отказ, часов/лет 50 000 / 5,7 Заявленное/измеренное стартовое напряжение вентилятора, В – / 3,4 Сила тока вентилятора, А 0,13 Заявленное/измеренное энергопотребление вентилятора, Вт 1,56 / 1,67 Длина кабеля вентилятора, мм 285 Возможность установки кулера на процессоры с разъёмами Intel LGA115x/1200/1700

AMD Socket AM4 Максимальный уровень TDP процессора, Вт 220 Дополнительно (особенности) Возможность установки второго вентилятора (скобы в комплекте), термопаста нанесена на основание радиатора Гарантийный срок, лет 3 Рекомендованная/розничная стоимость, руб. 2 599 / 2 350

⇡#Упаковка и комплектация

DeepCool AK400 поставляется в лаконично оформленной белой коробке из матового картона с изображением кулера на лицевой стороне.

На её противоположной стороне приведены подробные технические характеристики системы охлаждения.

Внутри коробки кулер зафиксирован двумя мягкими вставками из вспененного полиэтилена, а над ним размещена небольшая коробочка с комплектующими. В их числе усилительная пластина на обратную сторону материнской платы, опорная стальная пластина, два набора втулок и винтов, две дополнительных скобы для установки второго вентилятора и инструкция по установке кулера.

Термопасты в комплекте нет, поскольку она сразу же нанесена на основание кулера и защищена пластиковым колпачком. Это удобно, правда, хватит её только для однократной установки кулера на процессор.

Как и старшая версия AK-серии, DeepCool AK400 выпускается в Китае. В российских магазинах на кулер предоставляется трёхлетняя гарантия. По состоянию на середину мая 2022 года стоит он всего 2 350 рублей, а в подарок по акции к нему прилагается контроллер для вентиляторов FH-04.

Новый DeepCool AK400 представляет собой башенный кулер средних размеров. Конечно же, в этом ценовом диапазоне процессорных систем охлаждения говорить о каком-то там дизайне не приходится, но на самом деле кулер выглядит довольно приятно благодаря сочетанию блестящего алюминиевого радиатора с никелированными тепловыми трубками и чёрного вентилятора.

Концептуальную завершённость кулеру придаёт пластиковая крышка с интересным матричным рисунком и логотипом DeepCool, установленная сверху радиатора и закрывающая концы тепловых трубок.

Высота DeepCool AK400 составляет 155 мм, а значит, кулер запросто поместится и в узкие корпуса системных блоков. Все другие размеры приведены на следующей схеме.

Масса охладителя равна 667 граммам, из которых 521 грамм приходится на радиатор. Коэффициент полезной массы новинки составляет 0,781 единицы — это довольно много.

Прямо скажем, конструктивно кулер ничего нового собой не представляет: всё тот же башенный радиатор на тепловых трубках с алюминиевыми рёбрами и тот же 120-мм вентилятор, установленный с одной из его широких сторон.

Правда, есть два нюанса. Первый – это оригинальная форма торцов рёбер, которые выполнены в виде «шахматной доски» с клетками переменной высоты.

Это интересное решение сделано для снижения сопротивления воздушному потоку вентилятора и повышения эффективности DeepCool AK400 на низких скоростях.

О второй особенности кулера расскажем чуть позже, а пока продолжим про радиатор. Всего в его пакете 50 алюминиевых пластин толщиной 0,40 мм, расставленных на тепловых трубках с межрёберным расстоянием 1,9~2,0 мм. Пластины просто напрессованы на тепловые трубки, пайки здесь нет, что совершенно нормально для систем охлаждения данного класса. Расчётная площадь радиатора составляет 5926 см2 – вполне стандартное значение для однобашенных кулеров, хотя и вызывающее определённые сомнения: действительно ли с такой площадью получится отвести заявленные 220 ватт тепловой мощности? Добавим также, что боковые стороны радиатора закрыты (не считая пазов под проволочные фиксаторы вентилятора(ов).

Радиатор пронизывают четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм с никелировкой. Они расставлены по пластинам со смещением относительно друг друга для более равномерного распределения тепла по рёбрам радиатора.

При взгляде на прямоконтактное основание DeepCool AK400 размерами 40 × 35 мм замечаешь вторую особенность кулера — между двумя центральными тепловыми трубками нет алюминиевого зазора. Чтобы разница была более наглядной, рядом мы приведём фото прямоконтактного основания кулера ID-Cooling SE-224-XT Basic.

Такое инженерное решение определённо нацелено на более эффективное взаимодействие с процессорами Intel семейства Alder Lake, где кристалл процессора вытянут как раз по центру теплораспределителя.

Таким образом, можно предположить, что благодаря сплочению двух тепловых трубок в основании такие процессоры под DeepCool AK400 будут обеспечены более эффективным теплообменом с основанием радиатора, даже несмотря на наличие у них теплораспределителя. В то же время нетрудно догадаться, что для процессоров AMD Ryzen такой неравномерный теплосъём оптимальным не будет.

Практически по всей площади основания DeepCool AK400 нанесена заводская термопаста серого цвета. К сожалению, какой именно термоинтерфейс используется, в компании не поясняют.

Теплораспределитель нашего процессора Intel конструктивного исполнения LGA1700 слегка выпуклый по центру, тем не менее контакт основания кулера с ним был обеспечен по всей его площади.

DeepСool AK400 оснащается одним вентилятором размерами 120 × 120 × 27 мм модели FC120 (маркировка – DF1202512CM). Диаметр девятилопастной крыльчатки вентилятора – 113 мм.

Скорость вращения крыльчатки регулируется широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) в диапазоне от 500 до 1850 об/мин. Максимальный воздушный поток вентилятора может достигать 66,5 CFM, статическое давление – 2,04 мм H 2 O, а уровень шума – 29 дБА.

Вентилятор базируется на гидродинамическом подшипнике с нормативным сроком службы не менее 50 тысяч часов, или более пяти с половиной лет непрерывной работы. Подшипник и электродвигатель скрыты в статоре диаметром 45 мм, на котором приклеена бумажная этикетка с маркировкой и электрическими характеристиками вентилятора.

Интересно, что в этот раз заявленное в характеристиках энергопотребление вентилятора практически совпало с измеренным (1,56 и 1,67 Вт соответственно), а стартовое напряжение равно 3,4 В.

В углах пластиковой рамки вентилятора встроены резиновые втулки, через которые вентилятор контактирует с радиатором.

Они, как вы уже знаете, должны способствовать исключению передачи вибраций от вентилятора на радиатор и снижению уровня шума.

Вентилятор фиксируется на радиаторе с помощью пары проволочных скоб с удобными петлями.

Ещё одна пара скоб есть в комплекте поставки кулера, что позволит установить второй вентилятор на радиатор без головной боли. Длина кабеля вентилятора составляет 285 мм. Подсветки нет.

⇡#Совместимость и установка

По данным DeepCool, новый AK400 можно установить на процессоры AMD Socket AM4 и Intel LGA115x/1200/1700. Как видим, в список совместимых процессоров не входят старые CPU AMD с разъёмами AM3(+) и постепенно теряющие свою актуальность Intel LGA2011/2066. От себя замечу, что такую тенденцию можно наблюдать у многих выпущенных за последние пару кварталов кулеров, что говорит о постепенном отказе производителей от поддержки старых процессоров.

Процедура установки подробно изложена в пошаговой инструкции (формат PDF, 9,61 Мбайт). Впрочем, ничего сложного установка кулера на процессор и плату собой не представляет. Для AMD используется штатная усилительная пластина материнской платы, а для Intel – пластина из комплекта кулера, в концы которой вставляются металлические втулки с резьбой.

Втулки фиксируются пластиковыми наконечниками, которые регулируются по длине в зависимости от типа процессорного разъёма. К металлическим втулкам через пластиковые проставки приворачивается опорная пластина с двумя шпильками с резьбой.

Радиатор без вентилятора притягивается к этой пластине двумя подпружиненными винтами, которые мы рекомендуем затягивать равномерно.

Усилие прижима радиатора довольно высокое, но благодаря backplate плата практически не выгибается под таким давлением.

Нижняя кромка установленного на плату радиатора возвышается над ней на 42 мм, а вентилятора — только на 35 мм. Однако из-за того, что кулер узкий, он не мешает радиаторам на оперативной памяти или радиаторам на силовых цепях материнской платы.

Внутри корпуса системного блока DeepСool AK400 выглядит аккуратно и сравнительно компактно. Его высота не превышает 160 мм, поэтому он войдёт в большинство стандартных ATX-корпусов.

Подсветки у кулера нет, так что любителей моддинга и разных огоньков DeepСool AK400 порадовать нечем.

⇡#Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Оценка эффективности DeepCool AK400 и его соперника была проведена в корпусе системного блока на следующей конфигурации:

Частоту центрального процессора при BCLK 100 МГц, множителе 49 и напряжении 1,175-1,180 В (LLC6) мы зафиксировали на отметке 4,9 ГГц для производительных ядер и на 3,9 ГГц для энергоэффективных. С такими настройками уровень тепловыделения процессора достигал 170 ватт.

Напряжение модулей оперативной памяти было зафиксировано на уровне 1,43125 В, а её частота составляла 3,733 ГГц с основными таймингами 15-15-15-30 CR2.

Тестирование было проведено в операционной системе Microsoft Windows 11 версии 21H2 (22000.652). Программное обеспечение, использованное для теста:

Prime95 30.8 build 2 – для создания стресс-нагрузки на процессор (режим Small FFTs без AVX, два последовательных цикла по 13-14 минут);

HWiNFO64 7.23-4750 – для мониторинга температур и визуального контроля всех параметров системы.

Снимок экрана во время одного из циклов тестирования выглядит следующим образом.

Нагрузка на процессор создавалась двумя последовательными циклами Prime95. На стабилизацию температуры CPU между циклами отводилось по 14-15 минут. За окончательный результат, который вы увидите на диаграмме, принята максимальная температура наиболее горячего из шести производительных ядер центрального процессора в пике нагрузки и в режиме простоя, а также средняя максимальная температура по всем таким ядрам. Кроме этого, в отдельной таблице будут приведены температуры всех ядер процессора, их усреднённые значения и дельта температур между ядрами. Температура в помещении контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром с точностью измерений 0,1 °C и с возможностью почасового мониторинга изменения температуры в помещении за последние 6 часов. Во время данного тестирования температура колебалась в диапазоне 26,2–26,9 °C (дельта учитывалась в результатах).

Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером «ОКТАВА-110А» в период от ноля до трёх часов ночи в полностью закрытой комнате площадью около 20 м2. Уровень шума измерялся вне корпуса системного блока, когда источником шума в комнате являлась только система охлаждения и её вентиляторы. Шумомер, зафиксированный на штативе, всегда располагался строго в одной точке, на расстоянии ровно 150 мм от ротора вентилятора. Системы охлаждения размещались на самом углу стола на подложке из вспененного полиэтилена. Нижняя граница измерений шумомера составляет 22,0 дБА, а субъективно-комфортный (просьба не путать с низким!) уровень шума систем охлаждения при измерениях с такого расстояния находится около отметки 36 дБА. За условно-низкий уровень шума мы принимаем значение 33 дБА.

Против DeepCool AK400 мы выставили лучший кулер среднего класса ID-Cooling SE-224-XT Basic (1 750 руб.), оснащённый таким же алюминиевым радиатором на четырёх тепловых трубках с прямым контактом и одним 120-мм вентилятором.

Кроме этого, в качестве эталона воздушного охлаждения в тестирование включён двухбашенный суперкулер NH-D15S chromax.black, который совсем недавно уверенно разобрался со своим собратом без литеры S.

Его мы протестировали с двумя вентиляторами и только в режиме PWM-регулировки их скорости.

Скорость вращения крыльчаток вентиляторов тестируемых систем охлаждения регулировалась в диапазоне от 800 об/мин до их максимума с шагом 200 об/мин (400 об/мин в верхнем скоростном диапазоне) с помощью специального контроллера, точность которого составляет ±10 об/мин.

⇡#Результаты тестов и их анализ

На максимальной скорости своих штатных 120-мм вентиляторов, которая, по данным мониторинга, у DeepCool AK400 и ID-Cooling SE-224-XT Basic различается всего на 60 об/мин, эффективность кулеров различается на считаные десятые градуса Цельсия. И пусть в абсолютных цифрах ID-Cooling всё же чуть эффективнее, вполне можно сказать, что в данном режиме эти системы охлаждения одинаковы по эффективности. На 1600 об/мин разница составляет всё те же 0,8 градуса Цельсия в пользу SE-224-XT Basic, а на 1400 об/мин она увеличивается до одного градуса Цельсия. Тоже пустяки.

А вот при дальнейшем снижении оборотов отставание DeepCool AK400 от своего прямого конкурента становится более явным: на 1200 об/мин оно составляет 2,5 градуса Цельсия, на 1000 об/мин – 2,7 градуса, а на 800 об/мин чуть более четырёх градусов Цельсия. Очевидно, что радиатор AK400 оказался более зависим от скорости вращения вентилятора. Однако здесь впору обратить внимание на показатели уровня шума, которые мы приводим для каждого тестового режима, и они как раз в пользу кулера DeepCool. А вот что не в его пользу в таком противостоянии, так это стоимость, которая у ID-Cooling SE-224-XT Basic на 25 % ниже (1 750 руб. против 2 350 руб.).

Далее мы провели ещё один тест эффективности охлаждения процессора этими кулерами, зафиксировав частоту его производительных ядер на уровне 5,0 ГГц при напряжении 1,220-1,225 В, а частоту энергоэффективных на 4,0 ГГц.

По данным HWiNFO64, тепловыделение процессора выросло до 181 ватта, и кулеры среднего класса (такие как DeepCool AK400 или ID-Cooling SE-224-XT Basic) справляются с ним только на максимальных оборотах вентилятора. Результаты приведены на двух скриншотах.

Максимальная температура процессора под DeepCool AK400 достигла 91 градуса Цельсия, тогда как ID-Cooling SE-224-XT Basic справляется с этой задачей на 2 градуса Цельсия лучше. Нужно признать, что разница совсем небольшая, тем более что AK400 работает тише оппонента. Ну и если кому интересно, то Noctua NH-D15S chromax.black охлаждает такой процессор на 8-10 градусов Цельсия эффективнее, а также способен обеспечить Intel Core i5-12600K дальнейший разгон ещё на пару ступеней.

На график с уровнем шума, кроме протестированных в статье кулеров, мы решили добавить результаты измерения уровня шума кулера DeepCool AK620, который оснащён двумя такими же вентиляторами, как и у DeepCool AK400, и был протестирован по идентичной методике.

DeepCool AK400 оказался самым тихим кулером тестирования – кривая его уровня шума проходит ниже кривых трёх других кулеров. Данный факт при одинаковом с SE-224-XT Basic уровне шума обеспечивает AK400 преимущество в скорости вентилятора перед ID-Cooling на границе условного комфорта 150 об/мин и на границе условной бесшумности – 110-120 об/мин. Правда, этого будет недостаточно, чтобы выйти на один уровень эффективности с конкурентом на низких скоростях вентилятора, поскольку позволит отыграть не более 1,5-2 градусов Цельсия (но хотя бы сократит разницу вдвое). По субъективной оценке, вентилятор DeepCool на слух также воспринимается комфортнее других участников теста, работает мягко и плавно, без резких изменений звукового давления при регулировке скорости. Треска подшипника или призвуков в работе его электродвигателя не выявлено.

Новый DeepCool AK400 определённо заслуживает внимания как недорогой, лёгкий и сравнительно компактный кулер с весьма неплохой для своего класса эффективностью. Заявленные в спецификациях 220 ватт тепловой мощности он, как и предполагалось, не вытягивает (с такой-то площадью радиатора и всего четырьмя тепловыми трубками), но для охлаждения среднего Alder Lake он вполне подходит — и справляется с этой задачей лишь немногим хуже наиболее выдающегося среднебюджетного кулера.

Отдельно нужно отметить удачный вентилятор AK400, который на одинаковых с другими 120-мм вентиляторами скоростях работает тише в числовом выражении и комфортнее по субъективной оценке. Вдобавок DeepCool AK400 поддерживает все актуальные платформы, оснащён надёжным креплением с простой процедурой установки и не мешает любым радиаторам в околопроцессорной зоне материнской платы. Из недочётов можем выделить одноразовую термопасту, а также отсутствие подсветки вентилятора. Впрочем, на эти мелочи внимание обращать вряд ли стоит, так что мы рекомендуем этот кулер к рассмотрению при выборе системы охлаждения для не слишком горячих процессоров.