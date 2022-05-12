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Джек Дорси не готов возглавить Twitter после покупки компании Илоном Маском

Один из основателей Twitter Джек Дорси возглавлял компанию дважды, в период с 2006 по 2008 годы, а также с 2015 по 2021 годы, пока его на этом посту не сменил Параг Агравал (Parag Agrawal). На этой неделе Дорси заявил, что не горит желанием возглавлять Twitter в случае, если Илон Маск (Elon Musk) всё-таки купит эту социальную сеть.

Источник изображения: Reuters, Anushree Fadnavis

Источник изображения: Reuters, Anushree Fadnavis

Следует напомнить, что Джек Дорси недавно положительно охарактеризовал как действующего генерального директора Парага Агравала, так и самого Илона Маска, считая, что они совместными усилиями смогут привести Twitter к успеху. Пока нет ясности, кто возглавит компанию после её перехода под контроль Илона Маска. По одним данным, на несколько месяцев её готов возглавить сам Маск, по другим, у него есть на примете сторонний кандидат.

Сам Дорси может принять участие в сделке Маска своими акциями Twitter, коих у него имеется 2,4 % от капитала компании. Агентство Reuters попутно поведало об эволюции отношения рекламодателей к сделке Илона Маска по покупке Twitter. Часть из них надеется, что при Маске новые услуги и инициативы будут претворяться в жизнь быстрее. Кто-то рассчитывает на приток новых пользователей, которые могут стать потребителями рекламы. Статус частной компании позволит Twitter быстрее внедрять новшества, поэтому рекламодатели надеются на положительные перемены.

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: twitter, илон маск, джек дорси
twitter, илон маск, джек дорси
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