Realme вытеснила Apple из тройки лидеров по продажам смартфонов в России

Хотя в прошлом месяце российские ретейлеры зарегистрировали резкий спад продаж смартфонов на 30 %, рынок остаётся весьма динамичным. В апреле китайский бренд Realme вошёл в тройку лидеров наряду с Samsung и Xiaomi, впервые вытеснив из неё Apple. Realme не объявляла об уходе из России и готовит анонс новых гаджетов в стране.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информацию МТС, в апреле российский рынок смартфонов упал на 30 % как в штучном, так и в денежном выражении. Лидером с 26 % отечественного рынка в штуках является Samsung, второе месту у Xiaomi с 20 %, а на третье вышел Realme с 11,2 %. Бренд наряду с Oppo и Vivo принадлежит китайскому концерну BBK Electronics.

Четвёртое место заняла Apple с 10,3 %, а пятое — Honor с 5,7 %. В целом ретейлеры подчёркивают, что наибольшим спросом пользуются бюджетные модели, а средний чек на смартфон по-прежнему остаётся на уровне прошлого года, составляя 24 тыс. руб. По данным «МегаФона» бренд Realme вышел на третье место по продажам ещё в марте.

Общее падение продаж смартфонов на 30 % в штучном и денежном выражении эксперты связывают со снижением спроса на технику — граждане предпочитают приберечь накопления. Кроме того, в числе причин падения спроса называются «общая экономическая обстановка» и проблемы с логистикой. При этом поставки гаджетов по имеющимся данным продолжаются, хотя и не в тех объёмах, что раньше. Хуже всего дело обстоит с поставками iPhone, по некоторым данным на складах их осталось на 2-3 месяца даже с учётом текущего пониженного спроса. Поставки Xiaomi и Realme в Россию продолжаются, хотя и в меньших объёмах.

Некоторые эксперты считают, что Realme в перспективе может занять значительную долю рынка в России — в то время, как другие вендоры сокращают поставки и фактически замораживают маркетинг, Realme продолжает активно продвигать свои товары и является первым производителем смартфонов, намеренным представить новую модель в России уже после начала последних украинских событий.