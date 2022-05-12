Сегодня в России начало действовать постановление о льготной ипотеке для IT-специалистов

С сегодняшнего дня вступает в силу постановление Правительства России о льготной ипотечной программе для IT-специалистов, в рамках которой процентная ставка не будет превышать 5 % годовых. Программа направлена на борьбу с оттоком кадров из отечественной IT-сферы за рубеж и призвана содействовать развитию IT-отрасли.

Как сообщает «Парламентская газета», в стране работают более 1,7 млн IT-специалистов, но этого слишком мало для покрытия потребностей отрасли. Необходимо привлечь ещё порядка миллиона специалистов. При этом обостряется борьба за квалифицированные кадры между странами.

В соответствии со вступающим в силу 12 мая постановлением на льготную ипотеку могут рассчитывать специалисты от 22 до 45 лет, но только из числа сотрудников аккредитованных в России компаний, внесённых в реестр Минцифры. Ипотечная ставка составит до 5 % годовых, а размер займа для субъектов РФ с населением от 1 млн человек — до 18 миллионов руб. В остальных субъектах размер займа меньше — до 9 млн руб. При этом в «миллионниках» зарплата сотрудника не должна быть меньше 150 тыс. руб. и не меньше 100 тыс. — в остальных субъектах. Заметим, что речь в постановлении идёт именно о субъектах, а не о населённых пунктах.

Ранее сотрудникам IT-компаний предоставили отсрочку от службы в армии — речь идёт о специалистах в области информационных технологий до 27 лет, работающих в аккредитованных организациях. Предусмотрены и другие меры поддержки отрасли, включая временное освобождение IT-компаний от налога на прибыль и плановых проверок налоговиками. Кроме того, отечественные IT-компании смогут компенсировать за счёт грантов до 80 % стоимости IT-проектов, для особо значимых, предназначенных для устранения последствий санкций, предусмотрены гранты до 6 млрд руб.

Ещё одной мерой поддержки является упрощённое предоставление вида на жительство зарубежным IT-специалистам и членам их семей. В частности, они смогут получать вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. Облегчается и приём на работу иностранных профессионалов — на них не будет распространяться необходимость получать разрешение на работу или патент.