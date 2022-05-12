3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Системы помощи водителю оказались эффект...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Системы помощи водителю оказались эффективными в предотвращении ДТП, но не всех

Специалисты Американской автомобильной ассоциации (AAA) провели испытания систем помощи водителю (автопилот ограниченного действия) на машинах марок Tesla, Hyundai и Subaru, подтвердив, что они действительно способны предотвращать аварии или облегчать их последствия. Лучше всех себя проявила система от Tesla.

Источник изображения: tesla.com

Источник изображения: tesla.com

В рамках серии испытаний инженеры AAA выбрали три модели машин, для которых подготовили четыре сценария: обгон автомобиля, движущегося в том же направлении; обгон мотоцикла, движущегося в том же направлении; лобовое столкновение на скорости 40 км/ч; столкновение с движущимся наперерез велосипедистом. В качестве испытуемых были выбраны модели Hyundai Santa Fe, Subaru Forester и Tesla Model 3.

Машины от Hyundai и Subaru успешно справились с первыми двумя испытаниями, в которых рассматривались сценарии с автомобилем и мотоциклом, движущимися в том же направлении, в то время как электромобиль от Tesla выявил ещё и опасность лобового столкновения в третьем испытании, сбросив скорость до 5 км/ч, прежде чем оно произошло. А вот автомобили корейского и японского производителей перед угрозой лобового столкновения всё-таки спасовали.

В Tesla результаты испытаний не прокомментировали. В Hyundai заявили, что изучают их в рамках своей «приверженности безопасности клиентов». В Subaru сообщили, что изучают методологию проведённых испытаний и пока не готовы дать подробный комментарий. Однако отметили, что в модели Forester образца 2022 года система помощи водителю EyeSight была усовершенствована. При этом с задачей о движущемся наперерез велосипедисте не справилась именно Subaru Forester, в то время как машины Tesla и Hyundai своевременно его обнаружили и успели затормозить.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Почта России» начнёт перевозить посылки и письма по Москве на электрогрузовиках Drive Electro
Mercedes в мае начнёт продажи автомобилей с автопилотом Drive Pilot третьего уровня
Volkswagen подтвердила, что будет использовать чипы Qualcomm для автопилота, но также не откажется от работы с Mobileye
Передвигавшаяся без водителя Tesla Model Y допустила столкновение с самолётом
Tesla наделила Model S и Model X моторчиками для поворота центрального дисплея
Apple наняла на работу топ-менеджера Ford с 31-летним стажем — она займётся разработкой Apple Car
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: tesla, hyundai, subaru, автопилот
tesla, hyundai, subaru, автопилот
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Сравнительный тест камер флагманских смартфонов (2022): Apple iPhone 13 Pro Max, Huawei P50 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra 46
Выбираем компактный смартфон в 2022 году 42
Обзор MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4: всем бы по такой плате 30
Galactic Civilizations IV — перенасыщенная галактика. Рецензия 9

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Альфа-банк» создал прозрачный банкомат с СЖО и RGB-подсветкой
Первый обзор AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 — так же хорошо, как и NVIDIA DLSS 2.0
Телескоп «Хаббл» обнаружил звезду, которая выжила после превращения «соседки» в сверхновую
Представлено первое изображение сверхмассивной чёрной дыры в центре Млечного Пути
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 512.77 WHQL с поддержкой Evil Dead: The Game и других новых игр
Изометрический ролевой боевик Achilles: Legends Untold добрался до раннего доступа Steam 4 ч.
Полноценная демонстрация геймплея ремейка Dead Space пройдёт за три месяца до релиза — игра выйдет 27 января 5 ч.
Авторы Fall Guys опубликовали тизер «крупнейшего анонса» в истории игры 6 ч.
Первая Alan Wake выйдет на Switch, вторая пропустит летнюю презентацию, а по франшизе снимут сериал 6 ч.
Издатель Control и ПК-версии Death Stranding проведёт презентацию своих игр 7 ч.
Слухи: Bethesda пошла на перенос Starfield, чтобы игра не повторила судьбу Cyberpunk 2077 7 ч.
Видео: анонсирующий трейлер космической 4X-стратегии The Pegasus Expedition 8 ч.
Epic Games Store устроил раздачи Jotun и Redout, а на следующей неделе подарит тайную игру 8 ч.
Первое сюжетное дополнение к Dying Light 2 задержится до сентября, но июнь без нового контента не останется 9 ч.
Apple заблокировала возможность оплаты в App Store со счёта мобильного для абонентов «Мегафона» и Yota 10 ч.
Новая статья: Обзор смартфона OnePlus Nord CE 2: время серых 3 ч.
Sony представила флагманские наушники WH-1000XM5 с новым дизайном и улучшенными характеристиками 4 ч.
AMD запустила акцию с раздачей игр новым покупателям Radeon RX 6000 5 ч.
ASUS: поставки готовых ПК, видеокарт и материнских плат упадут на 10–15 % во втором квартале 6 ч.
Uptime Institute займётся подготовкой и аккредитацией специалистов в области экологической устойчивости ЦОД 7 ч.
Google запустит единый стандарт умного дома Matter осенью 2022 года — он обеспечит совместимость решений самых разных компаний 8 ч.
HP представила ноутбук ZBook Fury 16 G9 с чипом Intel Alder Lake-HX и профессиональной графикой NVIDIA или AMD 8 ч.
NVIDIA примет участие в выставке Computex 2022 — 23 мая компания расскажет о новых продуктах и технологиях 8 ч.
Смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 4 показался на рендере — почти что копия предшественника 8 ч.
Gigabyte сообщила о производственном браке плат Z690I Aorus Ultra — компания готова их заменить или вернуть деньги 9 ч.