Системы помощи водителю оказались эффективными в предотвращении ДТП, но не всех

Специалисты Американской автомобильной ассоциации (AAA) провели испытания систем помощи водителю (автопилот ограниченного действия) на машинах марок Tesla, Hyundai и Subaru, подтвердив, что они действительно способны предотвращать аварии или облегчать их последствия. Лучше всех себя проявила система от Tesla.

В рамках серии испытаний инженеры AAA выбрали три модели машин, для которых подготовили четыре сценария: обгон автомобиля, движущегося в том же направлении; обгон мотоцикла, движущегося в том же направлении; лобовое столкновение на скорости 40 км/ч; столкновение с движущимся наперерез велосипедистом. В качестве испытуемых были выбраны модели Hyundai Santa Fe, Subaru Forester и Tesla Model 3.

Машины от Hyundai и Subaru успешно справились с первыми двумя испытаниями, в которых рассматривались сценарии с автомобилем и мотоциклом, движущимися в том же направлении, в то время как электромобиль от Tesla выявил ещё и опасность лобового столкновения в третьем испытании, сбросив скорость до 5 км/ч, прежде чем оно произошло. А вот автомобили корейского и японского производителей перед угрозой лобового столкновения всё-таки спасовали.

В Tesla результаты испытаний не прокомментировали. В Hyundai заявили, что изучают их в рамках своей «приверженности безопасности клиентов». В Subaru сообщили, что изучают методологию проведённых испытаний и пока не готовы дать подробный комментарий. Однако отметили, что в модели Forester образца 2022 года система помощи водителю EyeSight была усовершенствована. При этом с задачей о движущемся наперерез велосипедисте не справилась именно Subaru Forester, в то время как машины Tesla и Hyundai своевременно его обнаружили и успели затормозить.