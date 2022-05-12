Трейдеры потеряли более $1,2 млрд за сутки из-за обвала крипторынка

Криптовалютные биржи принудительно закрыли маржинальные сделки на сумму $1,26 млрд из-за серьёзного падения рынка. Об этом пишет РБК. Причиной стало резкое падение биткоина — он потерял за сутки почти 11 % стоимости.

В моменте цена криптовалюты опускалась до $25,4 тыс., но на время написания новости стоимость восстановилась до $28,4 тыс. Это было первое падение ниже $27 тыс. с 2020 года. Вероятно, повышенная волатильность связана с нестабильной экономической ситуацией и повышенной инфляцией в США и мире.

По данным CoinGlass, суммарно криптобиржи принудительно закрыли маржинальные сделки более 400 тысяч трейдеров. Крупнейшей из них стала сделка на площадке Bitmix в паре с биткоином. Её сумма составила $10 млн. Наибольшие убытки принёс биткоин — $427 млн. Второе место занял Ethereum ($352 млн), а третье — Terra ($85 млн).

На фоне экономической нестабильности также снизился индекс технологической биржи Nasdaq. За прошедший месяц её уровень сократился на 16,7 %, а от годовых пиков — на 30 %.