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Изометрический ролевой боевик Achilles: Legends Untold добрался до раннего доступа Steam

Разработчики из независимой польской студии Dark Point Games сообщили о долгожданном выпуске своего изометрического ролевого экшена Achilles: Legends Untold в раннем доступе Steam.

Источник изображения: Steam

Источник изображений: Steam

Стоимость Achilles: Legends Untold составляет 849 рублей, однако до 19 мая текущего года игру можно приобрести с 10-процентной скидкой за 764 рубля. Выпуск проекта из раннего доступа ожидается в первом квартале 2023 года.

В ближайшем же будущем разработчики обещают добавить в Achilles: Legends Untold интеграцию с Twitch, порталы на боевые арены в Тартаре и нового босса из греческой мифологии (какого именно, пока держат в тайне).

Встречать Achilles: Legends Untold в раннем доступе вышли далеко не все пользователи Steam. На момент публикации в сервисе Valve накопилось всего 18 отзывов со средним рейтингом «В основном положительные».

Игроки отметили удачный сплав идей Diablo и Dark Souls, а также улучшения по сравнению с бета-версией. Недовольны геймеры остались техническими проблемами и общей сыростью проекта (даже по меркам раннего доступа).

Напомним, Achilles: Legends Untold предлагает взять на себя роль Ахилла, который попал в центр многовекового конфликта бога смерти Аида и бога войны Ареса, и отправиться в «путешествие длиною в жизнь».

Разработчики Achilles: Legends Untold особенно гордятся кооперативным режимом и продвинутой системой искусственного интеллекта GAIGA, благодаря которой противники ведут себя непредсказуемо и умеют работать в команде.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Премьера,
Теги: achilles: legends untold, dark point games, ролевой экшен
achilles: legends untold, dark point games, ролевой экшен
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