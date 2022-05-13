Курс криптовалюты Luna за несколько дней рухнул с $85 до $0,005

Курс криптовалюты Luna, которая ещё несколько дней назад входила в первую десятку по объёму рыночной капитализации, рухнул почти до нуля. На прошлой неделе токен Luna стоил в районе $85. Несколько дней назад ситуация резко изменилась, и на момент написания этой заметки криптовалюта торгуется на уровне $0,005 за единицу.

Напомним, Luna является часть проекта Terra, экосистема которого должна выполнять функции моста между криптовалютами и традиционными финансами. Для реализации задуманного в экосистему были включены стейблкоины, представляющие собой цифровые монеты с привязкой к курсу какой-либо реальной национальной валюты.

Terra USD или UST является алгоритмическим стейблкоином, паритет которого к доллару обеспечивается определённым алгоритмом: при падении цены монеты ниже $1 происходит выпуск дополнительных токенов Luna, на которые в автоматическом режиме обменивается стейблкоины, пока стоимость Terra не поднимется до $1. UST не обеспечен никакими реальными активами, такими как облигации. Вместо этого некоммерческая организация Luna Foundation Guard во главе с основателем Terra До Квоном (Do Kwon) держит в резерве запас биткоинов на сумму около $3,5 млрд.

Проблемы начались 10 мая, когда один из инвесторов выставил на продажу токенов UST на сумму около $300 млн, что и стало причиной паники на рынке. В результате курс Luna и UST обрушился. Вслед за UST упал курс ряда других криптовалют, включая крупнейший в мире стейблкоин Tether, стоимость которого опускалась ниже $1 ($0,99 за монету на момент написания заметки). Курс биткоина опускался ниже $27 тыс. за единицу, но позднее самая популярная криптовалюта в мире сумела частично восстановиться. На данный момент за один биткоин дают около $30 300.