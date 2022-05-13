Инженерный образец настольного восьмиядерного Ryzen 7000 (Raphael) отметился в тесте с частотой 5,2 ГГц и встроенной графикой

В базе данных OpenBenchmarking появились данные о тестировании инженерного образца процессора AMD Ryzen 7000 грядущей серии Raphael. Чип проходил испытания в комплексном пакете тестов Phoronix Test Suite, использующимся различными компаниями для проверки стабильности работы того или иного компьютерного оборудования.

Указанный инженерный образец процессора Ryzen 7000 отметился с OPN-кодом 100-000000666. Данные указывают, что чип имеет на борту 8 ядер с поддержкой 16 виртуальных потоков, и работает на частоте до 5,21 ГГц. Процессор проверялся на тестовой платформе Splinter-RPL AM5 в программной среде Ubuntu 20.04.

В данных о чипе также указан идентификационный номер встроенного графического ядра — GFX1036. Ожидается, что встроенная графика процессоров Ryzen 7000 будет построена на архитектуре RDNA 2.

Информации о быстродействии самого процессора пока нет, лишь о скоро графики. Но здесь пока нечем удивить. Поскольку участвовавший в тестах чип представлял собой инженерный образец, его встроенная графика, очевидно, работала не в полную силу. В текущем состоянии её производительность ниже, чем у «встроек» Intel Xe-LP и Radeon Vega и тем более Van Gogh (iGPU консоли Steam Deck).

Заметим, что в грядущем поколении процессоров AMD встроенную графику получат все или большинство моделей. Сейчас «встройка» есть только у чипов Ryzen G-серии, которые построены на те же кристаллах, что и мобильные процессоры AMD Ryzen. В следующем поколении от такого подхода откажутся, если слухи не врут.

Однако следует также учитывать, что встроенная графика процессоров Ryzen 7000 (Raphael) не претендует на звание игровой. Графическое ядро настольных процессоров Ryzen 7000 будет служить только одной цели — выводу изображения на экран без необходимости использования дискретной видеокарты, при этом, возможно, обладая базовым набором для декодирования видеопотока. Опять же, если верить слухам.

Настольные процессоры Ryzen 7000 ожидаются во второй половине текущего года. Возможно, их релиз состоится в сентябре. Компания AMD в конце текущего месяца примет участие в выставке Computex 2022, где, возможно, расскажет новые подробности об этих чипах.