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Bohemia Interactive раскроет будущее серии военных шутеров Arma в следующий вторник

Чешский издатель и разработчик Bohemia Interactive объявил о планах по проведению специальной прямой трансляции, посвящённой будущему своей серии тактических военных шутеров Arma.

Источник изображения: Steam (JACK SMITH)

Источник изображения: Steam (JACK SMITH)

Как стало известно, трансляция The Future of Arma (так называется мероприятие) начнётся 17 мая текущего года в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий можно будет на официальном Twitch-канале Arma.

Что именно Bohemia Interactive собирается показывать на трансляции, не уточняется, однако официальный Twitter-аккаунт Arma 3 в преддверии премьеры сменил название на Arma Platform.

Источник изображения: Twitter (ArmaPlatform)

Источник изображения: Twitter (ArmaPlatform)

В декабре 2021 года Bohemia представила движок Enfusion, который должен лечь в основу всех будущих игр студии. В их число входит и потенциальная новая часть Arma, о чём говорится на официальном сайте технологии.

Напомним, с релиза последней номерной игры серии — Arma 3 — прошло без малого девять лет. Проект, впрочем, активно поддерживают: последнее вышедшее DLC (Western Sahara) датируется ноябрём 2021 года.

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Рубрики: Новости Software, игры, Шутер, Анонс,
Теги: arma, bohemia interactive, тактический шутер
arma, bohemia interactive, тактический шутер
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