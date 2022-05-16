Российским компаниям грозит дефицит специалистов по информбезопасности

В ближайшем будущем российские компании могут столкнуться с проблемой при поиске сотрудников в области кибербезопасности в связи с необходимостью выполнения указа Президента России о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности, опубликованного 1 мая.

Согласно указу, в госорганах, госкомпаниях, стратегических и системообразующих организациях, а также у владельцев критической информационной инфраструктуры должен быть назначен замруководителя по информационной безопасности, а также сформировано специальное подразделение для обеспечения кибербезопасности или привлечён подрядчик для выполнения этих задач.

По оценкам Виталия Терентьева, GR-директора сервиса поиска работы HeadHunter, в связи с указом может потребоваться дополнительно порядка 30 тыс. высококвалифицированных специалистов по кибербезопасности, в то время как на платформе этой компании за весь прошлый год было размещено 35 тыс. вакансий специалистов подобного профиля.

В свою очередь, независимый эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий оценивает дефицит специалистов по информационной безопасности в более чем 50 тыс. человек, а количество компаний, подпадающих под требования указа, — в более 100 тысяч.

Директор по информационной безопасности «Новые облачные технологии» (разрабатывает софт под брендом «МойОфис») Александр Буравцов считает, что в первую очередь усилится потребность в специалистах информационной безопасности с управленческими навыками, которых на рынке сейчас крайне мало.

Как полагает Алексей Лукацкий, в связи с реализацией указа будет активно развиваться рынок аутсорсинга. Отсутствие у компаний, предлагающих подобные услуги, достаточных ресурсов может привести к росту цен.

Коммерческий директор компании «Код безопасности» Федор Дбар, напротив, придерживается мнения, что выполнение указа вряд ли приведёт к кадровому голоду, поскольку вопросами информационной безопасности занимаются все компании. Просто имеющийся у них специалист получит более высокий ранг и более широкие полномочия.