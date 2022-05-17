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Tesla прекратила принимать предварительные заказы на пикап Cybertruck за пределами Северной Америки

Глава компании Илон Маск (Elon Musk) недавно уже заявлял, что Tesla готова прекратить приём заказов на те электромобили, сроки ожидания поставок которых превышают разумные. Хотя пикап Cybertruck к серийным изделиям пока не относится, Tesla на днях прекратила принимать предварительные заявки на его поставку за пределами Северной Америки. Производство модели должно начаться в Техасе не ранее следующего года.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Путь электрического пикапа Cybertruck на конвейер оказался долгим и тернистым. Его представили осенью 2019 года, и первоначальный план подразумевал, что сейчас он должен был производиться серийно. В настоящее время старт производства на построенном недавно предприятии в Техасе намечен на 2023 год, хотя всё это время компания не прекращала принимать предварительные заявки на необычную машину с залоговым платежом в сумме $100.

Последний раз официальная статистика упоминала о количестве принятых предварительных заказов на Cybertruck в июне 2020 года, тогда речь шла о более чем 650 тысячах заявок, которые в конечном итоге могут и не конвертироваться в реальные покупки. Позже Маск заявил, что количество заказов на Cybertruck достигло уровня, позволяющего компании первые три года выпуска модели работать только на обслуживание этих заявок. По неофициальным данным сторонних источников, количество желающих купить Cybertruck уже приблизилось к 1,5 млн человек.

В конце прошлого года Tesla спрятала информацию о цене и характеристиках пикапа со своего сайта, но технически это не помешало ей продолжить приём заказов на Cybertruck. На этой неделе возможность оформить предварительную заявку из-за пределов Северной Америки на сайте компании исчезла. Такая возможность теперь доступна только для жителей США, Канады и Мексики.

Очевидно, что именно рынок Северной Америки компания будет обслуживать с точки зрения поставок Cybertruck в первую очередь, поскольку модель будет выпускаться на предприятии в Техасе, а сроки появления европейской версии пикапа вообще не определены. У компании могут возникнуть проблемы с сертификацией машины в Европе из-за специфической конструкции и оснащения Cybertruck. Одно время обсуждалась возможность разработки более компактной версии пикапа для европейского рынка. Конечно, всё это не исключает поставок американского варианта Cybertruck за пределы «родного» континента по неофициальным каналам, но цены при этом будут точно завышены.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, комментарии последних событий,
Теги: tesla, cybertruck, электромобиль, северная америка
tesla, cybertruck, электромобиль, северная америка
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