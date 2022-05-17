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Apple может оснастить будущий складной iPhone или iPad цветным дисплеем E-Ink

Аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщил, что Apple изучает возможность использования цветных дисплеев на электронной бумаге E-Ink в своих будущих устройствах. По словам аналитика цветные дисплеи на электронных чернилах особенно хорошо подходят для дополнительного экрана с низким энергопотреблением в устройствах со складным форм-фактором.

Источник изображения: 9to5mac.com

Источник изображения: 9to5mac.com

Хотя сейчас у Apple нет в производстве складных планшетов или смартфонов, ходят слухи, что компания рассматривает возможность создания iPad в форм-факторе книжки. Ещё в феврале этого года аналитик Display Supply Chain Consultants (DSCC) Росс Янг (Ross Young), и редактор издания Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) сообщили о работе Apple над созданием складного гибрида iPad и MacBook, оснащённого гибким 20-дюймовым дисплеем.

В настоящее время производители складных Android-устройств предпочитают использовать для дополнительных экранов OLED-панель. Например, Samsung Galaxy Z Fold оснащён дополнительным 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем, благодаря чему в сложенном состоянии он похож на обычный смартфон. Открыв устройства пользователь получает доступ к гибкому 7,6-дюймовому основному экрану. Для такого дизайна E-Ink-дисплей вряд ли будет использоваться. А вот в смартфоны Galaxy Z Flip в формате раскладушки имеет дополнительный OLED-экран размером чуть больше дюйма, и его вполне можно было бы заменить на E Ink.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, компьютеры и ноутбуки Apple,
Теги: apple, минг-чи куо, e-ink, дисплей, складной экран
apple, минг-чи куо, e-ink, дисплей, складной экран
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