Jonsbo анонсировала кулер CR-1400 ARGB White высотой 126 мм

Компания Jonsbo расширила ассортимент универсальных процессорных охладителей, анонсировав модель под названием CR-1400 ARGB White. Новинка получила традиционную башенную конструкцию.

Изделие оснащено радиатором, через который проходят четыре медные U-образные тепловые трубки с непосредственным контактом с крышкой процессора. Такое исполнение повышает эффективность отвода тепла.

В боковой части установлен вентилятор диаметром 92 мм. Скорость вращения крыльчатки с семью лопастями контролируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 900 до 2300 оборотов в минуту. Создаётся поток воздуха объёмом до 61 кубометра в час при уровне шума не более 30,5 дБА.

Кулер наделён многоцветной адресуемой подсветкой. Синхронизировать эффекты с другими компонентами компьютера можно через совместимую материнскую плату. Новинка выполнена в белом цвете.

Общая высота изделия составляет 126 мм. Использовать охладитель можно с процессорами AMD AM4, а также с чипами Intel LGA115X/1200/1700.