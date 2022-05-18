В августе Tesla проведёт мероприятие AI Day, посвящённое искусственному интеллекту

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) сообщил, что 19 августа уже во второй раз состоится мероприятие AI Day, посвящённое технологиям и вопросам искусственного интеллекта. Вероятно, на нём пойдёт речь о дальнейшем развитии фирменной технологии автономного вождения Tesla.

Традиционно через Twitter бизнесмен заявил: «Цель AI Day — убедить большие таланты [в области] искусственного интеллекта, ПО и полупроводников присоединиться к Tesla». Использование алгоритмов искусственного интеллекта в автомобильных системах автопилота иногда вызывает сомнения в их безопасности, но, по мнению Маска, они представляют участникам дорожного движения намного меньшую угрозу, чем управляющие машинами люди.

Уже не первый год инженеры Tesla разрабатывают программную платформу для управления электромобилями без вмешательства и даже контроля со стороны человека, однако, несмотря на название, система FSD (Full Self-Driving) пока не является полным автопилотом и требует присутствия человека за рулём. Напомним, первый «день искусственного интеллекта» компания провела в прошлом году — он также состоялся 19 августа.