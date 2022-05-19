GeIL представила первые в мире модули памяти DDR5 с двумя встроенными RGB-вентиляторами

Компания GeIL анонсировала модули оперативной памяти EVO V DDR5 RGB Hardcore Gaming Memory, предназначенные для высокопроизводительных игровых компьютеров и систем для оверклокеров.

Представленные изделия — это первые в мире модули памяти, оборудованные алюминиевым радиатором, в который интегрированы два небольших вентилятора для дополнительного охлаждения. Такое исполнение существенно повышает эффективность отвода тепла при высоких нагрузках. Реализована многоцветная подсветка RGB.

В продажу поступят версии с частотой от 4800 до 6600 МГц, работающие при напряжении питания от 1,10 до 1,35 В. Покупателям будут предлагаться комплекты суммарным объёмом 32 и 64 Гбайт.

Модули имеют встроенную интегральную схему управления питанием (PMIC) для точной передачи данных и повышения энергоэффективности. Функция ECC (On-Die Error Correction Code) самостоятельно исправляет ошибки ячеек памяти. Поддерживаются профили Intel XMP 3.0.

В продажу новинки поступят в июле. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.