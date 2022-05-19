3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... GeIL представила первые в мире модули па...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

GeIL представила первые в мире модули памяти DDR5 с двумя встроенными RGB-вентиляторами

Компания GeIL анонсировала модули оперативной памяти EVO V DDR5 RGB Hardcore Gaming Memory, предназначенные для высокопроизводительных игровых компьютеров и систем для оверклокеров.

Источник изображений: GeIL

Источник изображений: GeIL

Представленные изделия — это первые в мире модули памяти, оборудованные алюминиевым радиатором, в который интегрированы два небольших вентилятора для дополнительного охлаждения. Такое исполнение существенно повышает эффективность отвода тепла при высоких нагрузках. Реализована многоцветная подсветка RGB.

В продажу поступят версии с частотой от 4800 до 6600 МГц, работающие при напряжении питания от 1,10 до 1,35 В. Покупателям будут предлагаться комплекты суммарным объёмом 32 и 64 Гбайт.

Модули имеют встроенную интегральную схему управления питанием (PMIC) для точной передачи данных и повышения энергоэффективности. Функция ECC (On-Die Error Correction Code) самостоятельно исправляет ошибки ячеек памяти. Поддерживаются профили Intel XMP 3.0.

В продажу новинки поступят в июле. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Lexar анонсировала память Ares DDR5 OC с частотой 5200 МГц
Sabrent представила модули памяти DDR5 для настольных ПК ёмкостью до 32 Гбайт
Addlink представила память AddGame Spider S5 DDR5 с частотой до 6000 МГц
Флеш-памяти NAND предсказали подорожание на 5–10 % во II квартале 2022 года
Прибыль Samsung Electronics за первый квартал способна достичь максимального с 2018 года значения
Apple рассмотрит возможность использования памяти YMTC китайского производства
Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: geil, ddr5, оперативная память, память, озу
geil, ddr5, оперативная память, память, озу
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 100
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 59
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 39
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 16

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Электромобиль Bentley предложит впечатляющую динамику: до 100 км/ч за полторы секунды
Tachyum готова всего за €500 млн построить монструозный ИИ-суперкомпьютер производительностью 1 Зфлопс
Автономный корабль-контейнеровоз Suzaku успешно завершил 790-км поход из Токийского залива и обратно
NVIDIA выпустит видеокарту начального уровня GeForce GTX 1630 — она заменит GeForce GTX 1050 Ti
Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто
ELEX II пока не оправдала надежд Embracer, но у холдинга в разработке ещё более 200 игр 10 мин.
Динамичный мультиплеерный шутер Leap ворвётся в ранний доступ Steam с началом лета 15 мин.
Антиутопическое приключение Phonopolis станет первой трёхмерной игрой от создателей Machinarium и Chuchel 51 мин.
Главными инструментами российского бизнеса оказались «ВКонтакте» и «Авито» 2 ч.
Разработчики The Hong Kong Massacre показали перестрелку в ресторане из своего нового шутера с замедлением времени 2 ч.
Thunderful подтвердила разработку ещё трёх игр по вселенной SteamWorld и уточнила сроки выхода Headhunter 2 ч.
Marvel опубликовала тизер новой игры от студии бывшего руководителя Hearthstone 3 ч.
Голос главного героя Deathloop намекнул на новый проект 3 ч.
Привет из прошлого: в 2023 году выйдет приквел классического квеста Simon the Sorcerer 3 ч.
Симулятор WRC Generations перенесёт игроков в новую эру ралли 3 ч.
XPG представила мышь Alpha Wireless с поддержкой двух типов беспроводной связи 20 мин.
GeIL представила первые в мире модули памяти DDR5 с двумя встроенными RGB-вентиляторами 22 мин.
Саудовский суверенный фонд купил 5 % акций Nintendo — сделка обошлась в $3 млрд 26 мин.
Российским технологиям отдадут приоритет в системах умного дома для новостроек 28 мин.
Заряжать любые электромобили на станциях Tesla Supercharger теперь можно в Великобритании, Испании, Швеции, Бельгии и Австрии 58 мин.
Представлены смарт-часы Huawei Watch Fit 2 с 1,74-дюймовым дисплеем 2 ч.
Honda раскрыла внешность электромобиля Prologue, который поступит в продажу через два года 2 ч.
Российская Yadro займётся разработкой и выпуском базовых станций LTE и 5G, но сделать это будет непросто 2 ч.
Acer анонсировала экологичные ноутбуки Aspire Vero — в них использовано много переработанного пластика 2 ч.
Европа предложила новую стратегию энергетической независимости — она будет опираться на солнечную энергетику и энергосбережение 2 ч.