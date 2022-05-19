В тестовой сборке Windows 11 появилась возможность добавления поля веб-поиска на рабочий стол

Компания Microsoft выпустила очередную предварительную сборку Windows 11 под номером 25120 для участников программы предварительной оценки на канале Dev. В этой версии операционной системы реализованы ряд исправлений известных проблем, а также новая функция, заслуживающая отдельного упоминания.

Речь идёт о размещении «легковесного интерактивного контента» на рабочем столе. Для этого в новой тестовой сборке Windows 11 появилась возможность добавления на рабочий стол поля веб-поиска. Для этого достаточно кликнуть правой кнопкой мыши на рабочем столе, в появившемся меню выбрать пункт «Показать дополнительные параметры» и активировать опцию «Показать поиск».

Отмечается, что в настоящее время упомянутая функция является экспериментальной, и Microsoft ждёт, что участники инсайдерской программы оставят свои отзывы и замечания по работе с данным инструментом. Поле веб-поиска на рабочем столе вряд ли можно назвать ожидаемой функцией, поскольку в процессе взаимодействия с Windows у многих пользователей всегда открыт браузер. Однако он может пригодиться, если нужно найти что-либо в интернете сразу после загрузки ОС.

Вместе с этим в новой сборке Windows реализованы ряд исправлений. Разработчики устранили проблему, которая могла приводить к сбоям в работе приложения «Параметры», если пользователь открывает график использования аккумуляторной батареи. Оптимизирована производительность при отображении беспроводных сетей Wi-Fi после активации модуля в разделе быстрых настроек. Исправлен баг, из-за которого текст на странице «Производительность» в «Диспетчере задач» мог отображаться некорректно, если активирована контрастная тема.

Microsoft также внесла ряд менее заметных исправлений, направленных на повышение стабильности работы платформы. Ознакомиться с ними можно в официальном блоге разработчиков.