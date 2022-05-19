Фонд Wikimedia Foundation внесён в список на «приземление» в России

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внесла некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia Foundation в перечень компаний, которые обязаны открыть в России своё представительство и выполнить ряд требований закона о «приземлении».

Как сообщает РБК, запись о соответствующем решении появилась в реестре Роскомнадзора. В графе информации об иностранных ресурсах указаны сайты www.wikipedia.org; wikipedia.org; ru.wikipedia.org.

В соответствии с требованиями, фонд Wikimedia Foundation обязан разместить на информационных ресурсах электронную форму; создать филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо; зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора.

Закон о «приземлении» иностранных IT-компаний вступил в силу с 1 января. Согласно ему компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. российских пользователей должны открывать в стране представительство.

Пока, как отмечается, фонд Wikimedia Foundation не выполнил ни одного из требований закона.