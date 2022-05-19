3DNews Новости Software Новости сети Фонд Wikimedia Foundation внесён в списо...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Фонд Wikimedia Foundation внесён в список на «приземление» в России

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внесла некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia Foundation в перечень компаний, которые обязаны открыть в России своё представительство и выполнить ряд требований закона о «приземлении».

Источник изображения: pixabay.com / geralt

Источник изображения: pixabay.com / geralt

Как сообщает РБК, запись о соответствующем решении появилась в реестре Роскомнадзора. В графе информации об иностранных ресурсах указаны сайты www.wikipedia.org; wikipedia.org; ru.wikipedia.org.

В соответствии с требованиями, фонд Wikimedia Foundation обязан разместить на информационных ресурсах электронную форму; создать филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо; зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора.

Закон о «приземлении» иностранных IT-компаний вступил в силу с 1 января. Согласно ему компании с суточной аудиторией более чем 500 тыс. российских пользователей должны открывать в стране представительство.

Пока, как отмечается, фонд Wikimedia Foundation не выполнил ни одного из требований закона.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Яндекс» начал маркировать некоторые сервисы Google как нарушителей законодательства
M**a исключили из списка компаний, обязанных соблюдать закон о «приземлении» в России
В России предложили ввести оборотные штрафы для компаний, которые не «приземлились»
Издатель Control и ПК-версии Death Stranding проведёт презентацию своих игр
Четверть россиян пользуются заблокированными соцсетями через VPN, 39 % отказались от них принципиально
Internet Archive грозит 4 млн рублей штрафа за неудаление запрещённой информации
Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: wikipedia, wikimedia, россия, российский интернет, интернет
wikipedia, wikimedia, россия, российский интернет, интернет
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 5 5500: доступный шестиядерник, который опоздал 102
Ноутбук месяца. Спецвыпуск: выбираем игровой лэптоп вместо системного блока 62
Не рутовать. Как отключить рекламу в смартфонах Xiaomi на MIUI 13 простейшими методами 42
Акцент на практичности: обзор пакета офисных приложений OfficeSuite 17

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Под маркой «Москвич» на бывшем заводе Renault в России хотят выпускать китайские автомобили
Астрономы впервые пронаблюдали взрыв белого карлика
Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто
Realme представила смарт-часы TechLife Watch SZ100 с термометром и ценой около $30
Россия выполнила первую в 2022 году отправку оборудования для термоядерного реактора ИТЭР
Фонд Wikimedia Foundation внесён в список на «приземление» в России 18 мин.
В тестовой сборке Windows 11 появилась возможность добавления поля веб-поиска на рабочий стол 20 мин.
Пошаговая роглайт-тактика The Hand of Merlin про короля Артура и ужасы из космоса выйдет на PS4 и PS5 уже 14 июня 2 ч.
Meta приостановила набор сотрудников по малоперспективным направлениям 2 ч.
Минцифры готовится ввести оборотные штрафы в размере 1 % за утечки данных и ещё больше — за сокрытие инцидентов 3 ч.
Вампирская выживалка V Rising от авторов Battlerite привлекла более 70 тысяч одновременных игроков 3 ч.
Фэнтезийный симулятор жизни Spirittea предложит открыть баню для успокоения разбушевавшихся духов 3 ч.
Samsung представит собственное решение для защиты от голосового фишинга 3 ч.
Evil Dead: The Game обогнала World War Z по стартовым продажам и станет новой франшизой Saber 5 ч.
ELEX II пока не оправдала надежд Embracer, но у холдинга в разработке ещё более 200 игр 5 ч.
Квартальные прибыль Tencent сократилась вдвое — это худший результат с 2004 года 33 мин.
Смартфон Poco X4 GT получит 144-Гц дисплей и процессор Dimensity 8100 41 мин.
На «профессиональную» отсрочку от армии претендуют более 8,7 тыс. российских IT-специалистов 45 мин.
«Ростелеком» проложил ВОЛС вблизи Северного полярного круга 45 мин.
Acer представила компактные десктопы ConceptD 100 и ConceptD 500 с Intel Alder Lake и графикой NVIDIA 2 ч.
Yadro начнёт выпуск объектных систем хранения данных 2 ч.
Acer представила обновлённые ноутбуки ConceptD 5 и 5 Pro: OLED-экраны, Alder Lake и графика NVIDIA 2 ч.
Военные США заключили два контракта на создание ядерных ракетных двигателей — испытания в космосе запланированы на 2027 год 3 ч.
TCL представила телевизоры Q10G с подсветкой Mini LED и ценой от $670 3 ч.
Капитализация подразделения Baidu по разработке процессоров достигнет $2,5 млрд 3 ч.