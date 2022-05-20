Руководство Twitter настаивает, что подготовка к продаже компании Илону Маску продолжается

Недавно Илон Маск (Elon Musk) заявил о намерениях приостановить переговоры по сделке с Twitter до предоставления более убедительных для него данных по количеству ботов и фиктивных учётных записей. Представители руководства компании заверили её сотрудников, что подготовка к оформлению сделки на прежних условиях продолжается.

Напомним, что в начале апреля Илон Маск объявил о намерениях купить Twitter по цене $54,2 за акцию, определив тем самым капитализацию бизнеса на уровне $44 млрд. Сторонние эксперты считают, что сомнения Маска в наличии среди ежедневной активной аудитории лишь пяти процентов сомнительных учётных записей могут использоваться им в качестве формального предлога для пересмотра условий сделки, ведь фактический курс акций Twitter сейчас не превышает $37,29.

По информации Bloomberg, на общем собрании сотрудников Twitter перед коллективом выступили руководители в лице генерального директора Парага Агравала (Parag Agrawal), финансового директора Неда Сегала (Ned Segal) и главы юридической службы Виджаи Гадде (Vijaya Gadde, на фото выше). Последняя заверила сотрудников Twitter, что никакой приостановки в подготовке к сделке на самом деле нет. Отвечая на вопросы аудитории, она признала, что в случае необходимости руководство Twitter может принудить Маска к выполнению условий первоначальной договорённости, и для этого даже может обратиться в суд. Правда, по мнению госпожи Гадде, подобная юридическая практика весьма редка.

По словам финансового директора, разрыв в курсе акций Twitter и ожидаемой ценой выкупа действительно отображает некоторую степень неуверенности инвесторов в завершении сделки на предложенных условиях. При этом руководство компании не прекращало взаимодействовать с Илоном Маском и контактирует с ним на регулярной основе. По словам руководства Twitter, совет директоров ранее пришёл к решению продать активы Маску, рассмотрев перспективы бизнеса в качестве самостоятельной компании. Ранее из попавших в распоряжение SEC документов стало известно, что после достижения первичной договорённости с Маском совет директоров принял решение не искать других покупателей на акции Twitter, поскольку это затянуло бы процесс подготовки к сделке.

Илону Маску сейчас принадлежит чуть более 9 % акций Twitter, и он имеет полное право использовать их для голосования на ежегодном собрании акционеров компании, которое состоится 25 мая. При этом вопрос одобрения сделки акционерами будет вынесен на отдельное мероприятие, которое состоится позже. Примечательно, что сам Илон Маск все эти комментарии руководства Twitter публично обсуждать отказался, неформально сославшись на своё прежнее заявление о высокой доле сомнительных учётных записей в этой социальной сети. Тем не менее, уверенность руководства Twitter в заключении сделки на первоначальных условиях позволила акциям компании отыграть потери предыдущей торговой сессии.