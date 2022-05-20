Renault представила концепт Scenic Vision на водородно-электрической установке

Компания Renault сообщила в ходе саммита ChangeNOW в Париже подробности о концепт-каре Renault Scenic Vision, оснащённом гибридной водородно-электрической силовой установкой. Новый концепт имеет стандартные размеры (4,49 м в длину и 1,9 м в ширину), вес — 1700 кг, и выполнен в кузове кроссовер. Добавим, что по словам компании новая модель будет на 70 % изготовлена из переработанных материалов.

Концепт оснащён электрическим мотором мощностью 160 кВт (218 л.с.), который питается от батареи ёмкостью 40 кВт·ч. Также имеется баллон для водорода (около 2,5 кг) и водородные топливные элементы на 16 кВт. По словам компании, для заполнения баллона водородом потребуется всего 5 минут. Renault назвала эту систему H2-Tech.

Также Renault сообщила, что батарея Scenic Vision на 40 кВт·ч пригодна для вторичной переработки и будет производиться на заводе во Франции в 2024 году. В этом же году компания запустит серийное производство полностью электрической версии Scenic Vision на универсальной платформе Renault-Nissan CMF-EV, а запуск кроссовера на водородно-электрической силовой установке следует ждать не раньше 2030–2032 года.

Компания заявила, что использование водородно-электрической установки является частью её долгосрочных планов на период после 2030 года.

Предполагается, что в большинстве случаев Renault Scenic Vision Concept будет использоваться как электромобиль: ёмкости батареи вполне хватит как для ежедневных поездок по городу, так и для поездок на небольшие расстояния. Если же потребуется отправиться на дальнее расстояние, в ход пускаются водородные элементы. По словам производителя, запас хода Renault Scenic Vision составит 750–800 км (на полном заряде аккумулятора и полной заправке баллона водородом).

Идея заключается в том, что водородный топливный элемент Scenic Vision поможет увеличить запас хода автомобиля во время длительных поездок. «В 2030 году и позже, когда сеть водородных станций станет достаточно большой, вы сможете проехать до 800 км… без остановки для зарядки аккумулятора», — заявили в Renault.

На практике уже есть примеры сочетания электромотора и водородных элементов в транспортном средстве. Обычно это коммерческие автомобили для использования в конкретных целях. Однако Renault Scenic Vision Concept — достаточно универсальный автомобиль для широкого круга покупателей. Будет ли он запущен в серийное производство, покажет время.