Mitsubishi предложила печатать спутниковые антенны прямо в космосе — отправка спутников на орбиту подешевеет

Компания Mitsubishi Electric предложила новую технологию производства спутниковых антенн — печатать их на 3D-принтере прямо в космосе. Это позволит существенно снизить себестоимость запуска спутников на орбиту.

Основу запатентованной японской компанией технологии составила новая формула фотополимера — материала для 3D-принтера, твердеющего под воздействием солнечного ультрафиолетового излучения. Mitsubishi пока продемонстрировала работу технологии, смоделировав космические условия на Земле и отправив на печать параболическую спутниковую антенну диаметром 16,5 см. Напечатанное изделие показало те же результаты, что и другие антенны, произведённые на основе традиционных технологий.

Работоспособность спутниковой антенны напрямую зависит от её размера: чем она больше, тем лучше принимает и передаёт сигнал. Однако при запуске спутника размер оказывается серьёзной проблемой: большая антенна занимает слишком много места в космическом корабле, кроме того, она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать запуск, а значит, и тяжёлой. В свою очередь, чем тяжелее спутник, тем дороже обходится его запуск.

Если же печатать антенну в космосе, её можно сделать значительно тоньше и легче, поскольку тяжёлого механического воздействия при запуске с Земли больше не будет. Таким образом, новая технология позволяет не только экономить средства, но и улучшить работу космических аппаратов: небольшие спутники смогут обзавестись антеннами гораздо большего размера, чем сегодня. Можно не ограничиваться и антеннами: как заявили в Mitsubishi, технология открывает возможности для космической 3D-печати больших конструкций, которые вообще не поместятся в грузовой отсек корабля.

Новый фотополимер является термостойким — он выдерживает температуру до 400 °C, и этого вполне достаточно для условий на земной орбите. Наконец, этот материал впервые оказался подходящим для работы в вакууме, поскольку ему не требуется предотвращающий слишком быстрое затвердевание кислород из воздуха. А использование естественного ультрафиолета дополнительно снижает энергопотребление принтера.