Китай вывел на орбиту три тестовых спутника связи

Несколько дней назад Китай осуществил выполнение миссии по выведению на низкую околоземную орбиту Земли трёх тестовых спутников связи. Согласно имеющимся данным, этот пуск проводился в рамках программы Поднебесной по созданию собственной спутниковой группировки для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет.

Для доставки спутников связи в космическое пространство использовалась двухступенчатая ракета-носитель «Чанчжэн-2С», которая стартовала с площадки космодрома «Цзюцюань» в пустыне Гоби 20 мая в 13:30 по мск. Согласно имеющимся данным, все три аппарата, выведенные на орбиту в рамках этой миссии, предназначены для проведения ряда испытаний телекоммуникационных технологий в космосе.

По данным источника, два спутника были разработаны компанией Changguang Satellite Technology Co., которая специализируется на создании спутников дистанционного зондирования и входит в состав Китайской академии наук (CAS). Третий аппарат создан компанией Aerospace Dongfanghong Satellite Co., входящей в состав Китайской академии космических технологий (CAST), которая является крупным разработчиком и производителем спутников.

На данный момент известно, что Китай планирует сформировать на низкой околоземной орбите спутниковую группировку из 13 тыс. аппаратов, которые будут использоваться для предоставления широкополосного доступа в интернет. Этот проект должен стать ответом Поднебесной на аналогичные программы западных компаний, такие как SpaceX Starlink и OneWeb.