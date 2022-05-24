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Нейросеть написала музыку на основе больших данных о городах России

Оператор мобильной связи Tele2 и разработчик решений для бизнеса на основе больших данных Platforma использовали нейросеть для создания музыки городов. Искусственный интеллект сгенерировал пять звуковых композиций, отражающих звучание Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Архангельска и Казани. Треки были написаны на основе линии горизонта города и геоданных, в том числе плотности застройки и посещаемости регионов.

Источник изображения: fitzgeraldbc/pixabay.com

Источник изображения: fitzgeraldbc/pixabay.com

Искусственный интеллект преобразовал линию горизонта в волну, определившую тембр той или иной композиции, геоданные о плотности населения преобразовали в секвенсор, «расставлявший ноты по местам и во времени». Музыку, написанную нейросетью, адаптировали популярные артисты, проживающие в городах, данные о которых подверглись обработке. С треками можно ознакомиться здесь.

По словам директора по аналитике больших данных Tele2 Антона Мерзлякова, музыкальный проект призван показать, что нейросети одинаково хорошо справляются как с отображением особого кода города в нотах, так и с выявлением мест неявного притяжения туристов.

«У многих людей города ассоциируются с определенным запахом или картинкой, но мы решили сгенерировать их уникальные звучания. С помощью больших данных мы учли множество показателей: от количества туристов до плотности застройки и линии горизонта, благодаря чему получили неповторимое и ни на что не похожее звучание. Мы решили выбрать пять городов – Архангельск, Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань – поскольку они наиболее ярко демонстрируют ландшафтное разнообразие и богатое архитектурное наследие России. А музыканты, коренные жители этих городов, помогли отобразить его на понятном всем и каждому в мире языке – на языке музыки», - говорится в заявлении компании Platforma.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: platforma, нейросеть, музыка, россия, искусственный интеллект
platforma, нейросеть, музыка, россия, искусственный интеллект
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