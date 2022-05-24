MSI опубликовала видеоинструкцию по установке процессора в Socket AM5 и показала образец 16-ядерного Ryzen 7000

Компания MSI опубликовала видео, в котором рассказала, как устанавливать процессоры серии Ryzen 7000 на материнскую плату с разъёмом Socket AM5. В ролике отметился инженерный образец 16-ядерного флагманского чипа нового поколения. Такой чип, как пишет VideoCardz, уже встречался в базе данных сети распределённых вычислений MilkyWay@Home ещё в январе этого года.

Показанный на видео компании MSI инженерный образец Ryzen 7000 носит маркировку 100-000000665. О существовании такого же образца стало известно в начале этого года. Тогда в базе данных сети распределённых вычислений MilkyWay@Home были обнаружены следующие инженерные образцы настольных процессоров AMD нового поколения:

AMD Eng Sample: 100-000000665-21_N [Family 25 Model 96 Stepping 0] — 16 ядер / 32 потока;

AMD Eng Sample: 100-000000666-21_N [Family 25 Model 96 Stepping 0] — 8 ядер / 16 потоков.

Оба были занесены в базу данных в период с 21 по 24 декабря 2021 года. Иными словами, это очень ранние инженерные образцы.

На видео MSI можно отметить, что образец 665 действительно был произведён ещё в 2021 году.

Что касается инструкции MSI по установке процессора Ryzen 7000 в разъём Socket AM5, то этот процесс — проще некуда и мало чем отличается от установки процессоров Intel. Хотя для поклонников чипов AMD, которые никогда не сталкивались с процессорами в LGA-конструктиве, инструкция может быть полезна.

Для удобства установки компания AMD добавила на текстолит чипа специальные вырезы, которые указывают, какой именно стороной нужно расположить процессор в сокете. В самом процессорном разъёме AM5 имеются специальные выступы, которые соответствуют вырезам на чипе. С видео по установке Ryzen 7000 можно ознакомиться ниже.

Стоит отметить, что устанавливать чипы в разъёмы типа LGA нужно с большой осторожностью. Всё же выправить случайно погнутые ножки на процессоре, как это было с прежними Ryzen и не только, куда проще, чем в процессорном разъёме типа LGA.