Harley-Davidson Serial 1 выпустит ограниченным тиражом электрический горный велосипед Bash/Mtn за $3999

Компания Serial 1, основанная почти два года назад на базе подразделения Harley-Davidson, представила >Bash/Mtn — свой первый электрический горный велосипед (electric mountain bike, eMTB). Эта модель премиум-класса, предназначенная для езды по бездорожью, выйдет ограниченным тиражом — всего 1050 штук. Цена новинки — $3999.

Bash/Mtn получил раму как у модели Mosh/Cty, которую называют «городским байком». Также новая модель премиум-класса сохранила многие особенности Mosh/Cty, включая ремень Gates Carbon Drive, двигатель среднего привода Brose S Mag, гидравлические дисковые тормоза TRP, тросики и провода с внутренней прокладкой и встроенное светодиодное освещение.

Вместе с тем в отличие от Mosh/Cty новинка имеет шины Michelin E-Wild с шипами и «сохраняющий позвоночник» амортизационный подседельный штырь SR Suntour NCX. Также отличает Bash/Mtn от других моделей Serial 1 окраска Yucca Tan со специальной графикой Gloss Graffiti.

Кроме того, благодаря новому соглашения с Google приложение Serial 1 будет отражать для пользователей все данные о поездках и другие показатели.

Съемная батарея ёмкостью 529 Вт·ч обеспечивает запас хода от одного заряда в пределах 30–95 миль (48–153 км) в зависимости от режима езды. Это электрический велосипед класса 1 без дроссельной заслонки, что позволяет развивать скорость до 20 миль в час (32 км/ч). Компания Serial 1 не указала номинальную мощность, но с крутящим моментом 90 Нм он позволит подниматься по крутому склону без особых усилий.

Всего компания выпустит 1050 штук Bash/Mtn: 525 единиц для рынка США и 525 для Европы.