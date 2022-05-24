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Harley-Davidson Serial 1 выпустит ограниченным тиражом электрический горный велосипед Bash/Mtn за $3999

Компания Serial 1, основанная почти два года назад на базе подразделения Harley-Davidson, представила >Bash/Mtn — свой первый электрический горный велосипед (electric mountain bike, eMTB). Эта модель премиум-класса, предназначенная для езды по бездорожью, выйдет ограниченным тиражом — всего 1050 штук. Цена новинки — $3999.

Источник изображений: Mike Calabro/urbancamper.com

Источник изображений: Mike Calabro/urbancamper.com

Bash/Mtn получил раму как у модели Mosh/Cty, которую называют «городским байком». Также новая модель премиум-класса сохранила многие особенности Mosh/Cty, включая ремень Gates Carbon Drive, двигатель среднего привода Brose S Mag, гидравлические дисковые тормоза TRP, тросики и провода с внутренней прокладкой и встроенное светодиодное освещение.

Вместе с тем в отличие от Mosh/Cty новинка имеет шины Michelin E-Wild с шипами и «сохраняющий позвоночник» амортизационный подседельный штырь SR Suntour NCX. Также отличает Bash/Mtn от других моделей Serial 1 окраска Yucca Tan со специальной графикой Gloss Graffiti.

Кроме того, благодаря новому соглашения с Google приложение Serial 1 будет отражать для пользователей все данные о поездках и другие показатели.

Съемная батарея ёмкостью 529 Вт·ч обеспечивает запас хода от одного заряда в пределах 30–95 миль (48–153 км) в зависимости от режима езды. Это электрический велосипед класса 1 без дроссельной заслонки, что позволяет развивать скорость до 20 миль в час (32 км/ч). Компания Serial 1 не указала номинальную мощность, но с крутящим моментом 90 Нм он позволит подниматься по крутому склону без особых усилий.

Всего компания выпустит 1050 штук Bash/Mtn: 525 единиц для рынка США и 525 для Европы.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: harley-davidson, serial 1
harley-davidson, serial 1
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