Крупнейший независимый производитель магнитных пластин для жёстких дисков — японская компания Showa Denko — приступила к поставкам 3,5-дюймовых дисков рекордной ёмкости. Новые алюминиевые пластины обладают рекордной в отрасли плотностью записи свыше 1 Тбайт/дюйм2, что позволяет выпускать пластины ёмкостью 2,6 Тбайт. Из таких пластин компания Western Digital собирает жёсткие диски объёмом 26 Тбайт.

Для производства 3,5-дюймовых магнитных пластин ёмкостью 2,6 Тбайт компания Showa Denko разработала технологию защитного и магнитного покрытия на основе мельчайших магнитных кристаллов. В то же время для достижения рекордной плотности записи магнитные пластины поддержаны двумя технологиями: перпендикулярной записью с энергетической поддержкой (ePMR) и «черепичной» записью с перекрытием дорожек (SMR). Без технологии SMR ёмкость пластин достигает 2,2 Тбайт. Технология SMR снижает скорость доступа к носителям, но выигрыш в ёмкости компенсирует этот недостаток.

Судя по всему, на основе 2,6-Тбайт пластин Showa Denko созданы жёсткие диски Ultrastar DC HC670 UltraSMR компании Western Digital. Такие накопители Western Digital начала распространять пару недель назад среди избранных клиентов. Начало массовых поставок пластин Showa Denko компании Western Digital и, вероятно, Seagate позволяет надеяться на относительно скорое массовое производство 3,5-дюймовых 26-Тбайт жёстких дисков.

Также компания Showa Denko разработала 3,5-дюймовые пластины большей ёмкости — 3-Тбайт. Достигается это за счёт поддержки технологии MAS-MAMR. Это тоже технология записи с «энергетической» поддержкой, но только более сложная — с интеграцией в магнитные головки миниатюрных микроволновых излучателей. Очевидно, это следующий шаг в повышении ёмкости 3,5-дюймовых жёстких дисков, который можно ожидать ближе к концу 2023 года или чуть позже.